Israel convoca al embajador de Brasil. Problemas de abastecimiento de agua en Ciudad de México. Niegan acceso a la morgue a los familiares de Navalny. La temperatura del agua en el Atlántico Norte. Los ganadores de los premios BAFTA. Además, lo que podría revelar sobre tu salud la forma en que caminas. Esto es lo que debes saber para comenzar el día. Primero la verdad.

1. Lula da Silva cruzó una línea roja, dice Netanyahu

En un discurso pronunciado durante la cumbre de la Unión Africana, el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, calificó de "genocidio" la situación en el enclave. Dijo además que "lo que está ocurriendo en Gaza con el pueblo palestino no tiene precedentes en la historia. De hecho, existió cuando Hitler decidió matar a los judíos". Tras sus declaraciones, el primer ministro de Israel afirmó que comparar a Israel con el Holocausto nazi y Hitler " es cruzar una línea roja ".

2. Escasez de agua en México podría agudizarse

El agua llega a cuentagotas en varios puntos de Ciudad de México, tras la decisión de las autoridades locales de restringir el abastecimiento en algunas alcaldías para poder ahorrarla ante la sequía que enfrenta una de las ciudades más pobladas del mundo. Las autoridades aseguran que no hay que alarmarse, aunque llaman a la población a evitar el desperdicio de agua.

¿Por qué la Ciudad de México se queda sin agua potable? 4:36

3. Niegan acceso a la morgue a familiares de Navalny; el Kremlin dice no estar involucrado

La portavoz de Alexey Navalny dijo que a la madre y a los abogados del fallecido político ruso les negaron el acceso este lunes al depósito de cadáveres donde supuestamente se encuentra su cuerpo. El Kremlin, a través de su portavoz, dijo que “no está involucrado” en la cuestión. En tanto, los medios de comunicación estatales rusos han ignorado en gran medida su muerte.

4. ¿Qué pasará con las empresas de Trump tras la sentencia del juicio por fraude?

Una enorme sentencia de US$ 355 millones y otras medidas punitivas en el juicio por fraude civil en Nueva York contra el expresidente Donald Trump, sus hijos y la Organización Trump supondrán un golpe muy grande, aunque tal vez no fatal, a sus empresas con sede en el estado de Nueva York. Al menos no directa o inmediatamente .

5. Aumenta el riesgo de una temporada de ciclones tropicales muy activa

En teoría, faltan meses para el inicio de la temporada de huracanes, pero las temperaturas oceánicas en el Atlántico Norte son históricamente cálidas para esta época del año , lo que incrementa el riesgo de una temporada de ciclones tropicales muy activa que podría verse reforzada por La Niña en ciernes.

A la hora del café

La forma en que caminas podría revelar más sobre tu salud de lo que piensas

Conoce la explicación de por qué, según los expertos, puede ser beneficioso que un profesional de la salud analice tu forma de andar .

Mira la lista completa de ganadores de los premios BAFTA 2024

“Oppenheimer” fue una gran ganadora en esta ceremonia que tuvo lugar en Londres. “Poor Things” también obtuvo varios galardones.

Legislación permitirá que soldados ucranianos tengan hijos después de su muerte

El parlamento ucraniano aprobó una legislación para permitir y financiar el uso de esperma congelado de los soldados en caso de muerte.

Claudia Sheinbaum se registró como candidata presidencial

Sheinbaum, miembro del partido oficialista Morena, se presenta como candidata a la presidencia de México tras su registro en el Instituto Nacional Electoral .

El espíritu de Jimmy Carter está "tan fuerte como siempre", dice su nieto

"Después de un año en cuidados paliativos, en el día a día no tenemos expectativas para su cuerpo, pero sabemos que su espíritu está tan fuerte como siempre ", dijo Jason Carter.

La cifra del día

1.800

Es el número de miembros de la Guardia Nacional de Texas que podría albergar la base que planea construir el gobernador de Texas, Greg Abbott, cerca de la frontera con México.

Lo que sabemos sobre el campamento militar para detener migrantes en Texas 1:36

La cita del día

"Todo lo que hizo en ese momento fue ponerse del lado de un tipo que mata a sus oponentes políticos”

Lo dijo Nikki Haley , candidata a la designación republicana para la presidencia, sobre los comentarios de Trump acerca de la OTAN que fortalecen al presidente de Rusia, Vladimir Putin.

Y para terminar...

Impresionante persecución a un hombre que robó una grúa

Un hombre se da a la fuga en una grúa robada 1:25