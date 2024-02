Lula comparara las acciones de Israel en Gaza con el Holocausto 0:40

(CNN) -- El ministro de Asuntos Exteriores de Israel, Israel Katz, declaró este lunes persona non grata en Israel al presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, según un comunicado que Katz publicó en X.

"No perdonaremos ni olvidaremos: en mi nombre y en el de los ciudadanos de Israel, informé al presidente Lula que es una persona non grata en Israel hasta que se disculpe y se retracte de sus palabras", dijo Katz.

Persona non grata, que en latín significa "persona no grata" o "persona no bienvenida", es el término diplomático con el que se designa a una persona extranjera cuya entrada o estancia en un país está prohibida por el Gobierno en turno.

En la cumbre de la Unión Africana celebrada el domingo en Addis Abeba , Lula se refirió a la situación en Gaza como un "genocidio".

"Lo que está ocurriendo en Gaza con el pueblo palestino no tiene precedentes en la historia. De hecho, ocurrió cuando Hitler decidió matar a los judíos", dijo Lula.

El anuncio de Katz se produjo después de que convocara al embajador brasileño en Yad Vashem, el memorial israelí del Holocausto, para expresar la objeción de Israel a las declaraciones de Lula.

El ministro de Asuntos Exteriores de Israel subrayó la gravedad de los comentarios de Lula, calificándolos de "grave ataque antisemita" que "profana" la memoria de los que perecieron en el Holocausto, incluidos miembros de la propia familia de Katz.