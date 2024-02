El Gobierno de Rusia nunca ha sido más rico... gracias a un socio estratégico de EE.UU. ¿Qué pasó con Audrii Cunningham, niña desaparecida en Texas? Juan Orlando Hernández, de la silla presidencial de Honduras a acusado en EE.UU. ¿Comes grillos? Una empresa mexicana los produce para elaborar cerveza y pan por una poderosa razón. Esto es lo que debes saber para comenzar el día. Primero la verdad.

1. Más acusaciones contra Rocío San Miguel en Venezuela

El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, acusó este lunes a Rocío San Miguel, activista detenida desde el pasado 8 de febrero por cargos de traición y conspiración, de entregar información sensible a diplomáticos de cuatro países extranjeros. San Miguel ha negado anteriormente las acusaciones.

2. Este socio de EE.UU. hizo que el Kremlin sea más rico

Rusia está entrando en su tercer año de guerra en Ucrania con una cantidad sin precedentes de efectivo en las arcas del Gobierno, impulsada por un récord de US$ 37.000 millones en ventas de petróleo crudo a la India el año pasado, según un nuevo análisis que concluye que parte del crudo fue refinado por India y luego se exportó a Estados Unidos como productos petrolíferos por valor de más de US$ 1.000 millones.

3. ¿Qué pasó con Audrii Cunningham, niña desaparecida en Texas?

El único rastro en la desaparición de Audrii Cunningham, una niña de solo 11 años, podría ser una mochila roja de Hello Kitty que debía llevarse al colegio. La menor desapareció después de salir para tomar el autobús escolar la mañana del jueves 15 de febrero en la pequeña ciudad de Livingston, en el este de Texas, a unos 70 kilómetros al noreste de Houston. Esto es lo que sabemos.

4. Israel declara persona non grata a Lula, mientras Brasil llama a su embajador

Israel Katz, ministro de Asuntos Exteriores de Israel, declaró este lunes persona non grata al presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, según un comunicado que publicó en X. Horas después, su homólogo brasileño convocó a su embajador en Israel, en medio de las tensiones.

Lula comparara las acciones de Israel en Gaza con el Holocausto

5. Juan Orlando Hernández, de la presidencia al banquillo

El expresidente de Honduras Juan Orlando Hernández espera el inicio del juicio en su contra en la Corte del Distrito Sur de Nueva York. ¿De qué lo acusan?

A la hora del café

¿Comes grillos? Una empresa mexicana los produce para elaborar cerveza y pan por una poderosa razón

Si en la cena te sirven un plato de grillos o gusanos, ¿te los comerías? Aunque para muchas personas pueden ser asquerosos, los insectos son considerados una alternativa para combatir el hambre en el mundo.

La esperada salida de Mbappé es una "gran pérdida" para el PSG, dicen los aficionados

La esperada salida del capitán de la selección francesa, Kylian Mbappé, del Paris Saint-Germain es una gran pérdida para el equipo, pero puede ser una buena noticia para él, afirmaron los aficionados tras informaciones de que el delantero de 25 años comunicó a su equipo que se marchaba.

Si Kylian Mbappé va al Real Madrid, ¿qué dorsal usaría?

El avión de pasajeros de fabricación china hace su debut internacional

El avión de pasajeros C919 de Beijing, potencial rival de los Boeing y Airbus fabricados en Occidente, hizo su primera incursión fuera de territorio chino este domingo al sobrevolar el Salón Aeronáutico de Singapur.

C919: así es el primer avión de fabricación china

La Ciudad de México se está quedando sin agua potable, y el problema podría agudizarse

El agua llega a cuentagotas en varios puntos de la Ciudad de México, tras la decisión de las autoridades locales de restringir el abastecimiento en algunas alcaldías para poder ahorrarla ante la sequía que enfrenta una de las ciudades más pobladas del mundo.

México necesita una nueva ley de aguas para evitar la escasez, dice experta

¿Cómo saber si el aceite de oliva que compras es realmente saludable para ti?

Los beneficios reales del aceite de oliva dependen de cómo se recolecte, procese, almacene y utilice el producto. Esto es lo que necesitas saber para seleccionar el mejor aceite de oliva posible para tu dieta.

La cifra del día

474 millones de viajes

La cifra récord que se registró en China durante las festividades del Año Nuevo Lunar y que superó los niveles de 2019, previos a la pandemia de covid-19.

Cifras récord tras feriado del nuevo año lunar en China

La cita del día

"Escuché que no había querido jugar por temas políticos y muchas otras cosas que no tienen nada que ver. Si hubiese sido así, directamente no hubiese viajado a Japón ni hubiese ido tantas veces a China en diferentes ocasiones"

Lionel Messi se pronunció en un video sobre su ausencia en el partido de Hong Kong y dijo que ha tenido una relación "muy cercana y muy linda" con China.

Messi explica su ausencia del partido en Hong Kong con el Inter Miami

Y para terminar...

¿Cómo es la temida prisión del Helicoide en Venezuela?

¿Qué hay dentro del Helicoide, la temida prisión denunciada como un centro de torturas en Venezuela?

¿Alguien sabe cómo es El Helicoide por dentro? ¿Qué hay o qué pasa en su interior? Para muchos se trata de la sede del servicio bolivariano de inteligencia en Venezuela, para otros es un "monstruo", un centro de torturas y violaciones de derechos humanos, tal como documentó la organización de Naciones Unidas. ¿Cómo es ese lugar por dentro? Un exdetenido logró reconstruirlo en realidad virtual con testimonios estremecedores.