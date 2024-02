Capital One compra Discover por US$ 35.000 millones en la mayor operación en lo que va de 2024

Capital One compra Discover Financial Services 1:16

Nueva York (CNN) -- Capital One adquirió Discover Financial Services por US$ 35.300 millones en una operación completamente en acciones, lo que dará al banco una ventaja en el competitivo mercado de las tarjetas de crédito.

Según los términos del acuerdo anunciado la noche de este lunes, los accionistas de Discover recibirán algo más de una acción de Capital One por cada acción de Discover que posean. Esto representa una prima de casi el 27% sobre el precio de cierre de las acciones de Discover, que fue de US$ 110,49 el viernes.

Si la operación llega a buen puerto, los actuales accionistas de Capital One tendrán una participación del 60% en la empresa combinada, mientras que los accionistas de Discover poseerán el 40% restante.

Capital One cree que la operación se cerrará a finales de 2024 o principios de 2025.

Con una valoración de mercado de casi US$ 28.000 millones, Discover es considerablemente más pequeña que las otras tres grandes redes de tarjetas de crédito de Estados Unidos: Visa, Mastercard y American Express. Las redes de tarjetas de crédito son el enlace entre los emisores de tarjetas y los comerciantes, para quienes fijan las comisiones.

La integración de Discover, que también emite sus propias tarjetas de crédito, bajo el mismo techo que Capital One daría al banco una gran ventaja frente a otros bancos emisores de tarjetas de crédito como JPMorgan Chase, Bank of America y Citigroup, que no procesan ellos mismos las transacciones.

Richard Fairbank, fundador y CEO de Capital One, dijo en el anuncio de este lunes que el acuerdo "construirá una red de pagos que pueda competir con las mayores redes y empresas de pagos".

El matrimonio entre Capital One y Discover, si lo aprueban los reguladores, también daría a Capital One una nueva fuente de ingresos procedente de las comisiones que cobra a los comercios.

En la actualidad, Capital One emite tarjetas de crédito con Mastercard y Visa. El acuerdo probablemente llevaría a que más de sus tarjetas se pasaran a la red Discover, según informó The Wall Street Journal este lunes antes de que se anunciara oficialmente el acuerdo.