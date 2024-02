La fiscal del condado de Fulton, Fani Willis, testifica durante una audiencia en el caso del Estado de Georgia contra Donald John Trump en el juzgado del condado de Fulton el 15 de febrero de 2024, en Atlanta, Georgia. (Crédito: Alyssa Pointe/Pool/Getty Images North/Archivo)

(CNN) - Después de pasar más de dos horas degustando vino en una finca en el Valle de Napa con su principal fiscal en el caso de subversión electoral en Georgia, la fiscal de distrito del condado de Fulton, Fani Willis, metió la mano en su bolso y sacó unos US$ 400 en efectivo.

Willis utilizó el dinero para pagar dos botellas de vino --cada una valorada en unos US$ 150-- y la degustación de US$ 50, según Stan Brody, que dijo haber recibido a Willis y a un invitado que más tarde supo que era Nathan Wade, en Acumen Wines a principios de 2023.

Brody, que ese día era el embajador de la propiedad de Acumen Wines, dijo a CNN que se sorprendió cuando Willis pagó utilizando cientos de dólares en efectivo, una transacción memorable, dijo, ya que este tipo de ventas en efectivo son raras en el Valle de Napa. El autodenominado "adicto a las noticias" dijo que su memoria se agudizó al ver a Willis y Wade testificar la semana pasada sobre su relación romántica y rebatir las acusaciones de auto-negociación bajo juramento.

El uso de dinero en efectivo fue uno de los principales puntos de fricción durante la audiencia, ya que ni Willis ni Wade pudieron presentar ningún registro de intercambio de dinero. Sin embargo, el relato de Brody de que Willis pagó la cuenta de la cata de vinos del Valle de Napa y su forma de pago, parece coherente con el testimonio de Willis y Wade.

"Lo comprobé y se lo enseñé. Esperaba una tarjeta de crédito, francamente", recordó Brody a CNN en una entrevista el lunes. "Y ella me dijo que pagaría en efectivo. Y eso fue todo. Así que puse el dinero en efectivo, le hice el cambio y fue muy generosa conmigo".

publicidad

Brody dijo a CNN que no ha hablado con la oficina del fiscal ni con el abogado defensor, buscando descalificar a Willis del caso de Georgia sobre la visita a los vinos Acumen en 2023. La oficina de Willis declinó hacer comentarios.

Los abogados defensores de Donald Trump y otros coacusados quieren que un juez descalifique al equipo de Willis del caso penal --o deseche los cargos-- por las acusaciones de que la fiscal de distrito se benefició financieramente de su relación con Wade, a quien Willis contrató en 2021 para unirse al equipo de acusación.

Durante su testimonio, Willis fue recibióa preguntas sobre su afirmación de que reembolsó a Wade en efectivo por viajes a Aruba, las Bahamas y Belice, así como por catas de vino, chocolates y caviar en el Valle de Napa .

Wade también declaró que Willis pagó en efectivo las excursiones de al menos una de las vacaciones y le devolvió el dinero de los vuelos de avión y otros viajes. "Ella pagaba las excursiones, así que los gastos se equilibraban", declaró.

"Cuando viajo siempre pago en efectivo", dijo Willis sobre los viajes con Wade, afirmando que ella le devolvía el dinero por ciertos transportes y excursiones durante el viaje.

"A él le gusta el vino, a mí no me gusta mucho el vino, para serte sincera", dijo Willis durante su testimonio, que por momentos se volvió tenso. "Me gusta el Grey Goose".

Al explicar por qué no había recibos de los reembolsos y otros pagos de Willis, Wade dijo que no llevaba un libro de contabilidad de lo que pagaba él frente a lo que pagaba Willis.

"En una relación, señora, uno no - particularmente los hombres, no vamos pidiendo nada a cambio. Así que no llevas un libro de cuentas de las cosas que pagas frente a lo que ella ha pagado", dijo Wade. "Por eso dije que era un punto de discordia, porque ella era muy enfática e inflexible en esto de ser una mujer independiente y fuerte. Así que exigió que se pagara sus gastos".

Wade declaró antes de que Willis subiera al estrado que Willis le pagó en efectivo un viaje a Belice pero que no tenía constancia de ello. Willis dijo que volvió a pagar a Wade US$ 2.500 por ese viaje.

Brody recordaba positivamente su tiempo con Willis y Wade.

"Son gente muy agradable", dijo. "Trato a la gente en la bodega siempre ... como si estuvieras sentado en mi sala de estar. Y son el tipo de personas a las que habría invitado a una fiesta en mi casa. Eso es lo que me llevé".