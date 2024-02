El documental de Apple TV "El Mundial de Messi" muestra el camino épico del astro en Qatar 2022

Messi explica su ausencia del partido en Hong Kong con el Inter Miami 0:56

(CNN Español) -- El astro argentino Lionel Messi vuelve este miércoles con el Inter Miami a la Major League Soccer (MLS) para enfrentar al Real Salt Lake en su primer juego de la temporada 2024. Y justo en el regreso de Messi —que va por su primera temporada completa con el Inter Miami—, Apple TV estrenó un nuevo documental de la figura que se ha convertido en un fenómeno social e incluso económico.

El fenómeno social que causó Lionel Messi al llegar a la MLS 1:54

El documental, disponible desde hoy en la plataforma de streaming de Apple, lleva por nombre "El Mundial de Messi: el ascenso de la leyenda".

A continuación, te damos los detalles más importantes de esta producción.

¿De qué trata "El Mundial de Messi: el ascenso de la leyenda"?

El documental "El Mundial de Messi: el ascenso de la leyenda" cuenta "el épico recorrido" del astro argentino para ganar el Mundial de Qatar, desde sus inicios en este torneo hasta el punto final en diciembre de 2022 con la obtención de la copa del mundo.

"Sigue el épico recorrido de esta leyenda a través de cinco Copas Mundiales que culminó con el triunfo en 2022. Conforme se desarrolla el campeonato, Messi comparte reflexiones muy personales sobre su carrera con su selección nacional y los retos a los que se ha enfrentado", dice la sinopsis de la miniserie documental en Apple TV.

publicidad

Esta miniserie se compone de cuatro capítulos y se titulan de la siguiente manera:

La última Copa Podemos volver a soñar El peso de una nación Redención

Cada uno tiene una duración de entre 43 y 48 minutos. En el reparto de los capítulos, podremos ver a las estrellas argentinas campeonas del mundo, entre ellas Ángel Di María, Rodrigo De Paul, Emiliano Martínez, Enzo Fernández, Lionel Scaloni.

Pese a la aparición de las estrellas, el nuevo documental se centra, más que en la selección, en el futbolista con imágenes inéditas de todas sus participaciones mundialistas.

Apple TV estrenó previamente la miniserie documental "Messi llega a Estados Unidos" (o "Messi meets America").

Así le fue a "Messi meets America"

El documental "Messi meets America" es una producción de Apple TV que se estrenó el pasado 11 de octubre.

El documental "acompaña a Lionel Messi en su histórica nueva etapa: arrasar en Norteamérica y en la Major League Soccer, así como marcar el inicio de una nueva era de este deporte junto con sus compañeros del Inter Miami", dice la sinopsis de la serie.

"Messi meets America" consta de seis capítulos, los cuales abordan la llegada de Messi al fútbol estadounidense y su paso por distintas ciudades junto con el equipo mientras juegan la segunda mitad de la temporada 2023.

Los capítulos incluyen imágenes de lo que se podría denominar "la magia de Messi". Esto se logró en gran medida porque Apple tiene los derechos de transmisión de la MLS, por lo que su acervo audiovisual es grande aunque Messi lleve poco más de seis meses en suelo estadounidense.

Pese a esto, Brian Lowry, de CNN, comentó en su reseña que varios pasajes del documental "tienen todo el peso de un infomercial nocturno".

A diferencia de otros documentales deportivos como "The Last Dance", dice Lowry, "Messi meets America" carece de drama y los personajes que lo rodean no hacen "más que cantar sus alabanzas".

"Lo que sigue, entonces, es un intento de convertir el fichaje de Messi en el Inter Miami y su llegada al fútbol estadounidense en un acto de celebración marcado por pequeños fragmentos de la vida en las distintas ciudades que visita el club, al tiempo que brinda algo de atención a a otros miembros del equipo de la MLS", añadió.

En plataformas como IMDb y Rotten Tomatoes, el documental tiene calificaciones de una producción promedio: 7/10 con 307 opiniones y 75% de la audiencia (aunque se desploma hasta el 38% para los críticos destacados), respectivamente.

-- Con información de Brian Lowry, de CNN.