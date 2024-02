La FDA advierte contra el uso de dispositivos inteligentes como relojes y anillos para medir el azúcar en sangre

Video relacionado: ¿Qué efectos secundarios provocarían medicamentos contra la diabetes? 2:17

(CNN) -- La Administración de Alimentos y Medicamentos de EE.UU. (FDA, por sus siglas en inglés) advirtió este miércoles sobre los riesgos de utilizar relojes y anillos inteligentes que afirman medir los niveles de glucosa en sangre sin perforar la piel.

La FDA señala que autorizó ni aprobó ningún reloj inteligente o anillo inteligente que tenga la intención de medir los niveles de glucosa en sangre por sí solo. El uso de estos dispositivos puede llevar a mediciones inexactas de la glucosa en sangre, también conocida como azúcar en sangre, y a errores en el manejo de la diabetes que pueden ser mortales, advirtió la agencia.

"Si tu atención médica depende de mediciones precisas de glucosa en sangre, habla con tu proveedor de atención médica sobre un dispositivo apropiado autorizado por la FDA para tus necesidades", dijo la FDA en un comunicado.

Estos dispositivos no autorizados son diferentes de las aplicaciones de relojes inteligentes que muestran datos de dispositivos de monitoreo continuo de glucosa aprobados por la FDA que perforan la piel.

La FDA no nombró marcas específicas, pero dijo que los vendedores de estos relojes y anillos inteligentes no autorizados publicitan el uso de "técnicas no invasivas" para medir la glucosa en sangre sin requerir que las personas se pinchen los dedos o perforar su piel. Sin embargo, estos dispositivos no prueban directamente los niveles de glucosa en sangre, dijo la agencia, instando a los consumidores a evitar comprarlos con ese propósito.

La FDA también aconsejó a los proveedores de atención médica que discutan el riesgo de usar dispositivos no autorizados para medir la glucosa en sangre con sus pacientes y que los ayuden a seleccionar un dispositivo autorizado adecuado para sus necesidades.

"La agencia está trabajando para asegurar que los fabricantes, distribuidores y vendedores no comercialicen ilegalmente relojes inteligentes o anillos inteligentes no autorizados que afirmen medir los niveles de glucosa en sangre", dijo la FDA en el comunicado.

Los consumidores pueden reportar cualquier evento adverso o problemas con la medición inexacta de glucosa en sangre al usar relojes inteligentes o anillos inteligentes no autorizados a través del Formulario de Reporte Voluntario de la FDA MedWatch.