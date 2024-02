Resumen de la guerra de Rusia en Ucrania y noticias tras la muerte de Navalny este domingo 25 de febrero

Cumbre de paz en Suiza podría comenzar pronto dice Zelensky

Volodymyr Zelensky, presidente de Ucrania, afirmó este domingo en un discurso en Kyiv que una cumbre de paz en Suiza podría celebrarse en primavera (boreal). "Esto no significa que Rusia vaya a aceptar este documento", dijo sobre una posible propuesta de plan de paz.

Por otro lado, y respondiendo a una pregunta de Kaitlan Colllins de CNN sobre el apoyo del congreso de EE.UU., Zelensky dijo: "Tengo esperanza en el congreso de EE.UU. y estoy seguro de que será una solución positiva".

"De lo contrario, no entiendo en qué mundo vivimos; sin duda, en un mundo diferente. Por eso contamos con el Congreso estadounidense. Saben que necesitamos su apoyo en los próximos meses y me he reunido con senadores y representantes bipartidistas".

"En cuanto a los sistemas de defensa antiaérea, saben que necesitamos más, si hablamos de esto, lo mencionamos en detalle. En cualquier caso, este dinero se quedará en los EE.UU. con las empresas que son los fabricantes de este tipo de armas que necesitamos".