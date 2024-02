OPINIÓN | Ni Rusia ni Occidente saben cómo terminará la guerra en Ucrania

EE.UU. y su papel en la ayuda a Ucrania ante Rusia 3:03

Nota del editor: Anna Arutunyan es periodista, analista y autora especializada en política rusa. Es autora de “Guerreros híbridos: representantes, autónomos y la lucha de Moscú por Ucrania” y coautora, junto con Mark Galeotti, del libro “La caída: Prigozhin y Putin, y la lucha por el futuro de Rusia”, próximo a publicarse. Las opiniones expresadas en esta columna son exclusivas de la autora.

(CNN) -- Dado que Suiza será anfitriona de una cumbre de paz en Ucrania este verano boreal, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, tiene grandes esperanzas de que "fortalecerá" a su país. Pero ahora que la guerra de Rusia contra Ucrania está en su tercer año, es poco probable que otra cumbre ofrezca un gran avance, no solo porque Moscú no estará presente, sino más importante aún porque ninguna de las partes tiene una visión clara de lo que significa una victoria ahora o cómo lograrla.

Todavía se supone mucho sobre las intenciones del presidente de Rusia, Vladimir Putin, de subyugar completamente a Ucrania, pero si bien lo aceptaría si pudiera conseguirlo, el Kremlin mantiene sus objetivos tan confusos como lo eran cuando comenzó su “operación militar especial” hace dos años.

"Habrá paz cuando logremos nuestros objetivos", dijo Putin en diciembre, "la desnazificación y desmilitarización de Ucrania, su estatus neutral". Esto significa todo y nada, y puede interpretarse como cualquier cosa que quiera el Kremlin.

Sería más prudente que los formuladores de políticas occidentales emitieran juicios sobre las intenciones del Kremlin basándose más en sus acciones que en sus palabras. La maquinaria de guerra rusa, aunque está en mejor posición que hace un año, difícilmente es capaz de tomar Kyiv como intentó hacerlo al comienzo de la guerra, y desde mediados de 2022 se ha centrado en ganancias territoriales en el este.

Después de anunciar la anexión ilegal de las regiones ucranianas de Luhansk, Donetsk, Zaporiyia y Jersón en septiembre de 2022, Moscú se ha limitado en gran medida a intentar capturar la totalidad de esas regiones. En cuanto a lo que hará si eso alguna vez sucede, Moscú está señalando a Occidente una postura mucho más agresiva de lo que tiene la intención o la capacidad de llevar a cabo, probando hasta qué punto puede salirse con la suya.

"La operación militar especial comenzó como una operación contra Ucrania, pero con el tiempo tomó la forma de una guerra contra Occidente colectivo", dijo recientemente el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov.

Lo hace en parte porque los planes e intenciones de los aliados occidentales de Ucrania son muy vagos. ¿Están EE.UU., la UE y el Reino Unido ofreciendo a Ucrania ayuda limitada para defender su territorio (como parecen estar haciendo en realidad) o están de hecho librando una guerra por poderes para “derrotar” a la Rusia de Putin (como parecen estar diciendo)?

Tal como lo está haciendo el Kremlin, los aliados occidentales de Ucrania están dando muestras de su determinación de “derrotar” a Rusia sin articular realmente lo que significa esa derrota. Lejos de mantener alerta al Kremlin, esta ambigüedad estratégica en realidad hace que las potencias occidentales parezcan débiles desde el punto de vista de Moscú, prometiendo demasiado para compensar la falta de voluntad política.

Esto se hizo evidente en la Conferencia de Seguridad de Munich, donde la descripción de un responsable de la formulación de políticas resumió la sustancia de la estrategia de Occidente en Ucrania: “Muchas palabras, ningún compromiso concreto”.

Una de las razones de esto es que durante el último año, el objetivo declarado de victoria de Ucrania (recapturar todos los territorios ucranianos ocupados, incluida Crimea, bajo control ruso desde hace casi una década) parece cada vez más irreal.

El apoyo militar que los aliados de Ucrania están dispuestos y son capaces de ofrecer se detiene precisamente donde radica la escasez más apremiante de Ucrania: mano de obra. A pesar de los recientes comentarios grandilocuentes del presidente de Francia, Emmanuel Macron, sobre “no excluir” el envío de tropas a Ucrania, las potencias de la OTAN no están considerando seriamente esta medida destructiva y escaladora, y con razón.

Pero en Ucrania la cuestión sigue en pie. “El problema más inmediato en cada unidad es la falta de personal”, dijo recientemente el comandante de una compañía ucraniana, haciéndose eco del creciente reconocimiento en el frente de Ucrania de cuán grave se ha vuelto el problema.

De hecho, Zelensky despidió a su comandante en jefe, Valerii Zaluzhnyi, el mes pasado en medio de una controversia sobre las sugerencias de que podrían ser necesarios hasta 500.000 soldados más para alcanzar los objetivos de Ucrania. La propuesta era inviable desde el punto de vista financiero y político, por lo que Zelensky destituyó al general y lanzó un “reinicio” del mando militar, pero sin ampliar el ejército ni reducir sus objetivos.

Hay otro problema: una cosa es hacer que las fuerzas rusas regresen a sus posiciones antes del 24 de febrero de 2024 (por difícil que pueda ser después de dos años de guerra), pero otra muy distinta es desalojar a las administraciones rusas de facto de los territorios de Donetsk, Luhansk y Crimea que ocupan desde hace una década.

Pero los aliados occidentales de Ucrania no están teniendo en cuenta estas realidades y, en medio de la creciente reticencia de los partidos de derecha en Estados Unidos y Europa a asumir los costos, están recurriendo en cambio a una retórica triunfalista.

Un reciente reporte del Ministerio de Defensa de Estonia se comprometió a “derrotar la teoría imperialista de la victoria de Rusia”, pero no definió exactamente lo que eso implicaba. Los aliados del expresidente estadounidense Donald Trump que se oponen al paquete de ayuda que se ha estancado en el Congreso estadounidense pueden estar equivocados al pensar que US$ 60.000 millones no “cambiarán la realidad en el campo de batalla”: más armas pueden ayudar y ayudarán a Ucrania a mantener su defensa y tal vez recuperar más territorio.

Pero difícilmente garantizará el “destino del mundo libre” o “salvará la democracia tal como la conocemos”, como afirmaron algunos legisladores estadounidenses al apoyar el proyecto de ley.

El problema es que, si bien más armas y ayuda ayudarán a Ucrania a defenderse, no puede haber garantías de que un país de unos 37 millones de habitantes pueda finalmente derrotar a un adversario de más de 140 millones. Sugerir a la ligera que esto es inevitable engaña a Ucrania, siembra desconfianza entre los contribuyentes occidentales y señala debilidad a Rusia.

Aunque hay margen para endurecer las sanciones que ya están en vigor, no forzarán ningún cambio rápido en la política del Kremlin y, a medida que los países occidentales comienzan a agotar sus propias reservas de armas y municiones, también hay un límite a la cantidad de ayuda militar adicional. se puede proporcionar.

La ley y la justicia pueden decir que Ucrania merece liberar los territorios ocupados, pero el pragmatismo sugiere que este puede ser un objetivo sangriento o incluso inalcanzable. Los aliados occidentales deben empezar a reconocer sus recursos limitados, o al menos los límites de lo que pueden o ofrecerán a Ucrania.

Esto significará ser honesto a la hora de definir lo que se puede lograr en la práctica. Está muy bien declarar que el único objetivo aceptable es la “derrota” absoluta de Putin. Pero cuando las limitaciones políticas y económicas limitan los recursos que Occidente está dispuesto a desplegar, seguir insistiendo en ello bien puede arrinconar a Kyiv, obligándolo a elegir entre la paz y una guerra eterna en pos de una noción poco clara de “victoria”.

Por desagradable e injusta que sea, la victoria más plausible puede requerir no sólo un mayor apoyo militar a Ucrania, incluidas serias garantías de seguridad, sino también cierto reconocimiento de que Kyiv puede tener que abandonar algunos de sus objetivos, ya sea mediante promesas de neutralidad o, tan duramente, una pastilla como esta es para tragar: algunos de los territorios ocupados.