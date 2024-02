Visita de Biden y Trump a la frontera entre EE.UU. y México, en vivo: noticias, imágenes y reacciones

La ciudad fronteriza de Texas que visita hoy el presidente Joe Biden fue uno de los puntos críticos durante la controvertida política de “permanecer en México” bajo la administración Trump.

Durante el Gobierno del expresidente Donald Trump, los migrantes de Centroamérica y otras partes del mundo que buscaban asilo en la frontera entre Estados Unidos y México se vieron obligados a permanecer en México hasta sus audiencias en los tribunales de inmigración en Estados Unidos. Eso significó esperar meses, si no años, en condiciones deplorables y bajo amenaza de extorsión, agresión sexual y secuestro.

La ciudad vecina de Brownsville en México, Matamoros, se convirtió en un campamento improvisado para muchos solicitantes de asilo sujetos a esa política. Y en 2019, Jill Biden visitó a solicitantes de asilo en Matamoros, México.

Congressman Filemón Vela and I joined Team Brownsville and Sister Norma of Catholic Charities for a holiday Tamalada with the thousands of asylum seekers living in mud and tents by the U.S. border.

