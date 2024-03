Funeral de Alexey Navalny y guerra de Rusia en Ucrania, en vivo

El cuerpo de Alexey Navalny "aún no fue entregado" a sus familiares, según su portavoz

Kira Yarmysh, portavoz de Navalny, tuiteó que el cuerpo del opositor ruso fallecido "aún no fue entregado" a sus familiares.

En la red social X, antes Twitter, dijo que los familiares llegaron a la morgue a las 10:00 a.m. hora local y añadió que podría haber retrasos en algunos de los actos del día.

No está claro por qué no se ha entregado el cuerpo y Yarmysh no dio ninguna explicación de las autoridades.