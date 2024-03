Brian Kemp pide información del sospechoso en la muerte de Laken Riley 1:34

(CNN) -- Alexa Doblado no se ha sentido segura en la Universidad de Georgia (UGA) desde que Laken Riley, un estudiante de enfermería de 22 años, fue encontrado muerto en el campus.

Riley murió mientras corría dentro del predio de la universidad, y su cuerpo fue encontrado más tarde detrás de un lago cercano. En los días posteriores a la muerte de Riley, Doblado dijo que se sentía insegura al caminar sola como mujer.

Pero luego, cuando se difundió la noticia de que el sospechoso del asesinato de Riley era un migrante venezolano indocumentado, Doblado dijo que se asustó por una razón completamente diferente.

El brutal asesinato de Riley ha provocado una serie de amenazas en línea contra inmigrantes y estudiantes latinos en la Universidad de Georgia. CNN no ha verificado de forma independiente estas publicaciones, pero capturas de pantalla de mensajes amenazantes han circulado entre la comunidad latina de la escuela, creando un clima de miedo.

Doblado decidió no asistir a la vigilia en el campus del lunes por Riley y otro estudiante de la UGA que se suicidó, por temor a que la atacaran por ser latina.

“Tuvimos que verlo desde mi sofá 30 minutos después de que sucedió porque teníamos miedo de que la gente dijera algo para acosarnos”, dijo .

"Es casi como si todos los demás pudieran apoyarse unos en otros", añadió. “Pero los estudiantes hispanos, los estudiantes latinos, los estudiantes inmigrantes y los estudiantes internacionales ya no podíamos sentir el vínculo o la comunidad porque parecía que todos nos habían dado la espalda”.

El día después de la vigilia, Doblado dijo que fue acosada por un hombre mientras esperaba el autobús en el campus, después de que ella dijera algunas palabras en español por teléfono.

“Colgué el teléfono y él se volvió hacia mí y me dijo: 'Bueno, deberías regresar a tu propio país'”, dijo Doblado, y agregó que el incidente la sacudió y llamó a su mamá.

Otros estudiantes le dijeron a CNN que los mensajes publicados en Yik Yak, una aplicación de redes sociales anónima donde los estudiantes universitarios pueden compartir publicaciones con usuarios cercanos, desencadenaron una “ola de intolerancia”.

“¿Quién [SIC] quiere ir a cazar esta noche? Conozco algunos lugares donde estos inmigrantes pasan el rato”, se lee en una publicación que luego fue eliminada.

“Esa fue la primera [publicación] que hizo que todos se dieran cuenta de que había un problema”, dijo a CNN un estudiante mexicanoestadounidense de la UGA. El estudiante pidió permanecer en el anonimato por seguridad.

“Puede que haya sido simplemente una amenaza vacía, y probablemente se debió a que las personas sienten que pueden decir lo que quieren cuando su nombre no está adjunto y están detrás de la pantalla. Pero aun así, causó malestar y sentimientos de inseguridad entre los estudiantes latinos en el campus, y simplemente no creo que eso esté bien”, agregó el estudiante.

CNN contactó a la Universidad de Georgia para preguntar sobre el clima de miedo entre algunos de sus estudiantes hispanos. La universidad dijo en un comunicado que está prohibido el acoso y la discriminación contra “cualquier miembro de la comunidad universitaria”.

Yik Yak ha enfrentado críticas por el acoso y las amenazas que se han producido en la plataforma y la empresa cerró sus operaciones en 2016.

Pero cuatro años después, la empresa regresó prometiendo el mismo anonimato, pero con pautas estrictas para el contenido. Ahora, si una publicación recibe más de cinco votos negativos, se elimina automáticamente, según el sitio web de la empresa.

"En el nuevo Yik Yak va en contra de los lazos comunitarios publicar mensajes de intimidación o utilizar discursos de odio, hacer amenazas o compartir información privada de cualquier persona", dice el sitio web de la empresa. La aplicación específicamente no permite contenido que "perpetúe la opresión de las comunidades marginadas".

CNN se comunicó con Yik Yak para pedirle comentarios sobre publicaciones recientes dirigidas a estudiantes latinos en la UGA.

Otras publicaciones en X y Yik Yak revisadas por CNN pedían violencia contra las personas indocumentadas y decían que la muerte de Riley fue el resultado de que Athens, Georgia, fuera una ciudad santuario.

"[Al principio] todos parecían reunirse en Yik Yak y en otras plataformas, diciendo que nos amamos y nos apoyamos... La gente hablaba, especialmente las niñas, de caminar y correr juntas en grupos por Laken", dijo el estudiante anónimo, y agregó que el tono en el campus cambió rápidamente.

"Realmente deberíamos habernos centrado en las personas que perdimos esta semana".

Dolor agravado por el miedo

En 2022, los estudiantes hispanos constituían casi el 7% del alumnado en el campus de la UGA, según datos demográficos publicados por la universidad.

Varios grupos de estudiantes latinos organizaron un evento de apoyo emocional el mismo día de la vigilia para que los estudiantes pudieran discutir sus sentimientos como comunidad.

“Comenzamos con un momento de silencio por aquellos que habían fallecido y una oración para establecer el tono de lo que estaba sucediendo”, dijo a CNN Emmett Hincapie, un estudiante graduado de la UGA de ascendencia puertorriqueña y colombiana.

“Realmente estábamos tratando de concentrarnos en algunas de estas diferentes emociones complejas que vienen con la pérdida, así como en toda esta retórica que circula ahora”, dijo Hincapie. Durante una actividad, los estudiantes recorrieron el salón y cada uno dijo una palabra que los hizo sentir empoderados.

La Asociación de Estudiantes Hispanos de la universidad y la organización Latinos Invested in the Students of Tomorrow abordaron los comentarios de odio en una declaración conjunta y pidieron unidad en el campus.

“Los comentarios hirientes y discriminatorios realizados tras la trágica pérdida de uno de los nuestros nos han conmovido a todos profundamente. Ese dolor no debe utilizarse para el racismo, el odio o la xenofobia”, escribieron los grupos.

“Ahora, más que nunca, debemos unirnos para rechazar el odio en todas sus formas y crear una comunidad universitaria donde cada miembro se sienta seguro, valorado y respetado. Pertenecemos aquí tanto como cualquier otro”.

Chivo expiatorio y silencio

Jean-Luc Rivera, director ejecutivo adjunto del Fondo Comunitario Latino de Georgia, una organización sin fines de lucro, dijo que la retórica que ha surgido desde el asesinato de Riley es el resultado de buscar chivos expiatorios.

“Muchas personas están experimentando un miedo muy real y justificado basado en mensajes y narrativas que se están generando y llamados a la acción o culpando a grupos enteros de personas por este asesinato”, dijo Rivera a CNN.

“El uso de chivos expiatorios hace que algunas personas se sientan mejor consigo mismas cuando se trata de una solución a un problema complejo. Pero ya sabes, rechazamos absolutamente ese mensaje. Deshumaniza a los inmigrantes, nos separa y nos hace sentir más débiles”.

Kimberly, una estudiante estadounidense de ascendencia salvadoreña y mexicana en la UGA, dijo que se sentiría más segura en el campus si la universidad emitiera un comunicado reconociendo el problema. CNN acordó usar solo su nombre por respeto a sus preocupaciones en torno a su seguridad.

“Definitivamente deberían hablar sobre ello y decir que no está bien. Tal vez tengan miedo de que eso le reste importancia al problema más importante que está ocurriendo, pero deberían decir que ven lo que está pasando en lugar de ignorarlo”, dijo.

A raíz de la muerte de Riley, la universidad también anunció nuevas medidas de seguridad, incluidas cabinas telefónicas con luz azul, que permiten a los estudiantes llamar a la policía tocando un botón, mejoras en la iluminación y mayores fondos para el departamento de policía del campus.

Doblado dijo que cree que la administración de la universidad debería hacer más para abordar las preocupaciones y el miedo entre los estudiantes hispanos y latinos.

“Es necesario reconocer el dolor de todos. El hecho de que los estudiantes latinos estén procesando este dolor mientras además tienen que procesar este miedo es muy, muy aterrador”, dijo.

“El hecho de que guarden silencio es muy, muy perturbador y revelador... Y me encanta la UGA, es una gran escuela. Pero ahora mismo, realmente apesta ser un estudiante latino aquí”.