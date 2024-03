Guerra entre Israel y Hamas en vivo: noticias, liberación de rehenes y más

Biden dice que los lanzamientos aéreos de Estados Unidos en Gaza comenzarán "muy pronto" y su esperanza de un alto el fuego el lunes parece poco probable.

Los lanzamientos aéreos de asistencia humanitaria estadounidense a Gaza comenzarán "muy pronto", dijo el viernes el presidente estadounidense Joe Biden.

Sus comentarios se producen después de que anunciara el viernes temprano en la Oficina Oval que Estados Unidos comenzará a lanzar ayuda alimentaria desde el aire al pueblo de Gaza. Biden también dijo anteriormente que Estados Unidos “haría todo lo posible” para llevar suministros adicionales a Gaza.

Además, Biden ofreció una evaluación mixta de las conversaciones sobre rehenes entre Israel y Hamas para llegar a un acuerdo el lunes, diciendo que tenía esperanzas de que se pudiera lograr un acuerdo antes del Ramadán, pero también que un acuerdo "podría no llegar allí".

Cuando se le preguntó si confiaba en que se podría acordar un alto el fuego para el lunes, el día que a principios de esta semana había señalado como una posibilidad , Biden sugirió que parecía poco probable.

"Parece que todavía estamos... todavía no hemos llegado a ese punto. Creo que llegaremos allí, pero aún no hemos llegado. Y puede que no llegue ahora", dijo Biden.

Biden dijo que "todavía espera" un alto el fuego, cuando se le preguntó si cree que es posible que nunca se negocie un alto el fuego.

"Esto no termina hasta que termina", dijo Biden.

Sus comentarios fueron una visión crudamente realista del estado de las conversaciones, que han estado avanzando durante semanas entre Estados Unidos, Egipto, Qatar, Israel y Hamas. Los comentarios dejaron al descubierto las dificultades para negociar un acuerdo entre Israel y Hamas que resultaría en la liberación de los rehenes y una pausa de seis semanas en los combates.