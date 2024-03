El expresidente Donald Trump llega a un mitin de campaña en Waterford Township, Michigan, el 17 de febrero de 2024. (Paul Sancya/AP)

Grand Rapids, Michigan (CNN) -- El expresidente de Estados Unidos Donald Trump ganó los 39 delegados en juego en una convención republicana de Michigan este sábado, mientras los funcionarios allí buscaban superar una batalla de liderazgo que ha dividido al partido estatal en facciones rivales.

El presidente del partido, el exembajador y congresista Pete Hoekstra, presidió en Grand Rapids después de días de disputas sobre dónde se llevaría a cabo la convención y quién estaría a cargo.

Las tensiones sobre la batalla por el liderazgo estuvieron de manifiesto durante todo el día, cuando los organizadores de la convención enviaron un correo electrónico con un enlace a sus resultados que también incluía una publicación de la cuenta Truth Social de Trump.

“Espero trabajar con el embajador Pete Hoekstra como presidente del Partido Republicano de Michigan. Es un ganador que fue un GRAN Congresista de Michigan y, además, hizo un trabajo fantástico como Embajador en los Países Bajos. Pete hará GRANDE OTRA VEZ al Partido Republicano de Michigan y cuenta con mi respaldo completo y total para ser su presidente. ¡NO LOS DECEPCIONARÁ!”, decía la publicación.

El comité estatal del Partido Republicano de Michigan nombró a Hoekstra como nuevo presidente del partido en enero después de derrocar a la expresidenta Kristina Karamo, una negacionista de las elecciones y fallida candidata a secretaria de estado en 2022. Karamo presentó una demanda, pero un juez de Michigan rechazó esta semana su intento de retomar el poder. El Comité Nacional Republicano (RNC, por sus siglas en inglés) también tomó medidas para reconocer a Hoekstra como presidente del partido estatal.

En medio de la lucha por el liderazgo, Karamo y sus ayudantes habían planeado una convención en Detroit. Hoekstra, después de asumir la presidencia del partido, anunció uno en Grand Rapids. Algunos delegados no sabían a quién asistir, y algunos aliados de Karamo en los distritos 1 y 4 del Congreso interrumpieron la reunión para celebrar sus propias reuniones el sábado.

Los asistentes a Grand Rapids reconocieron el precio que la disputa había cobrado al Partido Republicano estatal.

“Las emociones de todos son realmente altas”, dijo Hima Kolanagireddy, delegada y candidata a miembro del comité del RNC.

Dijo que cree que el partido se unirá “una vez que se calme el polvo” en un esfuerzo por ganar en 2024, pero reconoció la profunda brecha dentro del Partido Republicano estatal.

“Tomará algún tiempo. Hay mucho dolor”, dijo Kolanagireddy. “Y creo que encontraremos nuestro camino, porque al final del día, todos somos republicanos. Necesitamos unirnos para ganar”.

Rob Steele, miembro del comité del Comité Nacional Republicano, predijo que el apoyo a Trump, que era fuerte en todas las facciones del partido estatal dividido, ayudaría a unir a los republicanos.

"Creo que habrá ruido, pero estaremos listos para seguir adelante", dijo Steele.

El sábado, Hoekstra invocó repetidamente a Trump para mostrar el apoyo del expresidente a su presidencia.

La reunión del sábado en Grand Rapids se produce cinco días después de que Trump venciera a la exgobernadora de Carolina del Sur, Nikki Haley, en las primarias de Michigan. El estado otorgó a sus delegados mediante un proceso dividido, con 16 en juego en las primarias y los 39 restantes decididos el sábado; tres fueron para el ganador de cada uno de los 13 distritos electorales del estado.

El apoyo a Trump dominó la convención de Grand Rapids, con delegados luciendo gorras que decían “Make America Great Again” y candidatos para puestos en comités promocionando su historial de apoyo al expresidente.

Sin embargo, fuera de Trump, las divisiones entre los republicanos eran evidentes. Por toda la convención flotaban folletos que decían “Kristina KARAMO es nuestra presidenta” y “Pete Hoekstra es un impostor”. Los volantes decían que fueron “pagados por ¡patriotas que creen en LA VERDAD!"

Ken Beyer, presidente del Cuarto Distrito, dijo a CNN el sábado que él y otros aliados de Karamo buscarán despojar a Hoekstra de su poder.

"Lo que estamos haciendo es retirarnos a nuestros condados y vamos a empezar a reemplazar a las personas que se pusieron del lado de Hoekstra ahora mismo... y los reemplazaremos con nuevos delegados", dijo.

Beyer también dijo que el apoyo de Trump a Hoekstra no pondrá fin a la división sobre el control del Partido Republicano estatal.

“Amo a Trump. Nuestro distrito votó 100% por Trump. Sin embargo, no somos una secta”, dijo Beyer. “No siempre ha dado buenos consejos. Y tengo que mantenerme firme contra él, tal vez recibiendo mala información de alguien o... no sé por qué toma la decisión que toma. Sé que quiere ganar Michigan”.

El propio Hoekstra destacó ante los periodistas todo el respaldo que tenía como presidente del Partido Republicano de Michigan.

"No. 1, el comité estatal actuó. El RNC certificó que lo que hizo el comité estatal fue legítimo. Donald Trump me ha respaldado. La delegación del Congreso me ha respaldado. Los líderes de la Cámara y el Senado estatales me han respaldado. Y ahora el tribunal está tomando su decisión. El tribunal de apelaciones toma su decisión”, dijo Hoekstra.

Clark Harrington, delegado del segundo distrito del Congreso de Michigan, describió la presidencia del Partido Republicano como “un poco desordenada”, pero dijo que “el voto por Trump es unánime”.