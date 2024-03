Ministro de Cultura de Singapur dice que la subvención para conciertos de Taylor Swift no es tan alta como se especula

Taylor Swift, envuelta en una teoría conspirativa sobre política 3:05

(CNN) -- El ministro de Cultura de Singapur, Edwin Tong, dijo este lunes que la subvención otorgada al promotor de Taylor Swift para sus conciertos en la ciudad "no era tan alta como se especulaba", después de que informes sobre un acuerdo de exclusividad provocaran controversia en todo el sudeste asiático.

"Ha habido algunas especulaciones en línea sobre el tamaño de la subvención. Puedo decir que no es exacto y no es tan alto como se especula, pero debido a razones de confidencialidad comercial, no podemos revelar el tamaño específico de la subvención o las condiciones de la subvención", dijo este lunes al Parlamento el ministro de Cultura de Singapur, Edwin Tong.

La Eras Tour de Taylor Swift dirigida por Singapur comenzó el sábado por la noche y se extenderá hasta el 9 de marzo. Este lunes por la noche, realizará el tercero de seis espectáculos con entradas agotadas en la ciudad.

El mes pasado, el primer ministro de Tailandia, Srettha Thavisin, dijo en un foro empresarial que había hablado con un organizador de conciertos que dijo que el gobierno de Singapur le había ofrecido a Taylor Swift hasta US$ 3 millones por cada espectáculo si no actuaba en ningún otro lugar del sudeste asiático.

"Si hubiera sabido esto, habría traído los espectáculos a Tailandia", dijo Thavisin.

CNN se ha puesto en contacto con representantes de Taylor Swift y el gobierno de Singapur.

Un legislador filipino, el representante Joey Salceda, criticó a Singapur, diciendo que "no es lo que hacen los buenos vecinos".

Tong dijo este lunes: "Nos actuamos rápido y temprano para llevar su programa a Singapur y lo hicimos al reconocer la gran base de fans de Swifties en Singapur, así como en la región", citando los beneficios económicos y la esperanza de posicionar a Singapur como centro cultural en el sudeste asiático.

El ministro también dijo que existe un acuerdo de confidencialidad como parte del acuerdo para que Taylor Swift actúe y que el gobierno ahora está evaluando los términos y "tomará las medidas apropiadas bajo asesoramiento".