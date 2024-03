Conversaciones para alcanzar un alto el fuego en Gaza enfrentan "dificultades", según medios de comunicación estatales de Egipto

Las conversaciones entre los mediadores y Hamas continúan en El Cairo, pero hay "dificultades", según ha informado el canal estatal egipcio Al Qahera News, citando a una fuente de alto nivel. La fuente negó que las conversaciones se hubieran interrumpido, como habían informado anteriormente algunos medios de comunicación.

Mediadores estadounidenses, qataríes y egipcios han mantenido conversaciones durante varios días con Hamas en vísperas de cumplirse el jueves cinco meses de la guerra, y la creciente crisis alimentaria provocada por las restricciones israelíes a la ayuda en Gaza ha dejado a cientos de miles de personas al borde de la hambruna, según la ONU.

Las conversaciones no han logrado avances significativos, y no está claro que se pueda avanzar mucho, ya que Israel no ha enviado ninguna delegación.

Un funcionario israelí declaró el domingo a CNN que el país no participaría porque Hamas no había respondido a dos exigencias israelíes: facilitar una lista de rehenes en la que se especifique quién está vivo y quién muerto; y la confirmación de la proporción de presos palestinos que serán liberados de las cárceles israelíes a cambio de rehenes.

En Washington, el ministro israelí del gabinete de guerra, Benny Gantz, tiene previsto reunirse el martes con el secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, aunque un funcionario israelí afirmó que no representa al gobierno. El viaje ha avivado las tensiones entre Gantz y el Primer Ministro Benjamin Netanyahu. El presidente de la Autoridad Palestina, Mahmud Abbas, también tiene previsto reunirse el martes con el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan.