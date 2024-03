(Crédito: ilustración fotográfica de Jason Lancaster/CNN/Getty Images)

(CNN) -- Un pareja de marido y mujer cuya fortuna está vinculada a las inversiones en inteligencia artificial y al comercio de criptomonedas está apareciendo discretamente como uno de los mayores patrocinadores del principal grupo de "dinero oscuro" que apoya al presidente de Estados Unidos, Joe Biden.

La segunda mayor donación en 2022 a la subsidiaria sin ánimo de lucro de Future Forward, el principal super PAC (por Comité de Acción Política, en inglés) que apoya a Biden, provino de un grupo dirigido por James McClave y Emily Berger. La pareja trabaja en Jane Street, una firma de comercio de Manhattan, y McClave fue uno de los primeros inversores en Anthropic, una empresa de inteligencia artificial.

Los registros fiscales revisados por CNN, de los que no se había informado anteriormente, muestran que BEMC 4 Association -una organización sin ánimo de lucro cuyos dos únicos ejecutivos son McClave y Berger- donó US$ 7,2 millones a Future Forward USA Action en 2022, el año más reciente del que se dispone de datos. Eso es más que cualquier otro grupo aparte del Open Society Policy Center, vinculado a George Soros, que dio US$ 15,2 millones ese año.

Aunque Future Forward USA Action no hace públicos sus donantes, otras organizaciones sin ánimo de lucro que le hacen donaciones declaran esas contribuciones, y CNN analizó los datos de las declaraciones de impuestos publicados por el IRS para descubrir a algunos de ellos. Aparte del grupo de Soros y BEMC, los principales contribuyentes del grupo en 2022 incluyeron otras organizaciones sin ánimo de lucro de izquierdas como la Liga de Votantes por la Conservación y el Fondo para un Futuro Mejor, que dieron US$ 2,5 millones cada uno, y el Fondo Hopewell, que dio alrededor de US$ 1,55 millones.

Los millones que fluyen a través de Future Forward son un ejemplo de cómo los donantes ricos de ambos lados del pasillo están utilizando grupos de dinero oscuro para dar forma a la política estadounidense sin pasar desapercibidos. Y aunque demócratas como Biden han criticado el impacto del dinero oscuro y han impulsado reformas, también son grandes beneficiarios del sistema. Esta tendencia continuará este año: Future Forward anunció planes para realizar la mayor campaña de publicidad política jamás realizada por un super PAC en 2024.

publicidad

El gasto de los grupos que no revelan sus donantes "termina dejando a los votantes en la oscuridad cuando van a las urnas", dijo Anna Massoglia, gerente de investigaciones del grupo de vigilancia de financiamiento de campañas OpenSecrets. "Eso es muy importante para que puedan saber quién está alimentando a los candidatos por los que votan y qué intereses especiales están desempeñando un papel".

Los registros fiscales no confirman si los US$ 7,2 millones proceden de McClave y Berger personalmente, o de otros donantes del grupo que controlan. Pero las únicas donaciones que BEMC declaró haber recibido fueron en forma de intereses en un holding financiero o una sociedad. Y no es infrecuente que los grandes donantes creen nuevas organizaciones sin ánimo de lucro para distribuir su propio dinero, dijo Massoglia.

Aunque McClave y Berger no son muy conocidos públicamente, han aumentado discretamente sus gastos políticos. La pareja ha dado más de US$ 1 millón en total en los últimos años a una amplia variedad de otros grupos y candidatos del Partido Demócrata en las elecciones federales y estatales, según muestran los registros, convirtiéndose en los principales donantes de progresistas como la jueza de la Corte Suprema de Wisconsin Janet Protasiewicz y el fiscal de Manhattan Alvin Bragg.

McClave fue uno de los primeros inversores en Anthropic, que dirige el chatbot de IA Claude, participando en las rondas de Serie A y Serie B de la compañía en 2021 y 2022. Fue coinversor en la compañía con el fundador de FTX, Sam Bankman-Fried -que solía trabajar en Jane Street y también fue un importante donante de campaña- antes del colapso financiero de Bankman-Fried y su condena por fraude y conspiración.

Jane Street ha sido un actor importante en el comercio de criptomonedas, y McClave ha mostrado interés en las criptopolíticas del gobierno federal. En 2022, escribió una carta a la Comisión de Bolsa y Valores instando al regulador a permitir que un fondo de Bitcoin cotizara en una filial de la Bolsa de Nueva York. Berger se unió a Jane Street después de obtener un doctorado en Matemáticas de la Universidad de California en Berkeley.

La pareja declinó hacer comentarios a través de un portavoz. Un portavoz de Future Forward no respondió a una solicitud de comentarios.

Al igual que otras organizaciones políticas prominentes a ambos lados del pasillo, Future Forward opera como dos grupos vinculados: un super PAC, FF PAC, que está obligado a revelar públicamente sus donantes, y una organización sin ánimo de lucro, Future Forward USA Action, que no lo está. Ambos grupos pueden publicar anuncios de apoyo o de oposición a candidatos, aunque la organización sin ánimo de lucro no puede hacer de ello su "actividad principal", según las normas del IRS.

Después de que Future Forward publicara anuncios respaldando a Biden y a los demócratas durante las campañas de 2020 y 2022, la campaña de Biden señaló públicamente que se había convertido en su super PAC preferido. Anita Dunn, asesora principal de la Casa Blanca, dijo al New York Times el año pasado que el grupo "realmente se había ganado su lugar como el super PAC preeminente que apoya la agenda de Biden-Harris y los esfuerzos de 2024".

Future Forward dijo haber recaudado US$ 208 millones en 2023 entre su super PAC y su organización sin ánimo de lucro. La mayor parte de eso parece haber sido recaudado por la organización sin fines de lucro de dinero oscuro, ya que el PAC solo informó haber recaudado alrededor de US$ 25 millones durante el año, y más de US$ 8 millones de eso fue transferido desde la organización sin fines de lucro, según los registros de la Comisión Federal de Elecciones.

No está claro si McClave y Berger o su organización sin ánimo de lucro hicieron donaciones adicionales a Future Forward el año pasado: su grupo no tendrá que informar de las donaciones que hizo en 2023 hasta después de las elecciones de noviembre, y no tendrá que informar de sus gastos de 2024 hasta noviembre de 2025.

El propio Biden ha criticado la influencia del dinero oscuro, y ha apoyado la legislación que obligaría a las organizaciones que gastan dinero en las elecciones a revelar los grandes donantes con mayor prontitud.

"Hay mucho, demasiado dinero que fluye en la sombra para influir en nuestras elecciones", declaró Biden en un discurso en la Casa Blanca en 2022, y añadió que "el dinero oscuro erosiona la confianza pública".

"Ahora mismo, los grupos de defensa pueden publicar anuncios sobre temas que atacan o apoyan a un candidato hasta el día de las elecciones sin exponer quién paga ese anuncio", dijo Biden, describiendo el tipo de anuncios que Future Forward USA Action podría publicar apoyándole a finales de este año.

La campaña de Biden no respondió a la petición de comentarios.

Además de apoyar a Future Forward, la organización sin ánimo de lucro de McClave y Berger también donó otros US$ 7 millones en 2022 al Center for Voter Information, un grupo que trabaja para animar a los jóvenes, las mujeres y las minorías a votar y que está dirigido por un antiguo agente político demócrata. También hizo donaciones más pequeñas a otros dos grupos de tendencia izquierdista.

McClave y Berger también son los responsables de la Fundación BEMC, de nombre similar, una fundación privada que ha donado un total de unos US$ 2,5 millones en los últimos años al proyecto Future Perfect de Vox Media, que produce noticias sobre temas globales.