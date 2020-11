(CNN) — Un mes antes del día de las elecciones en Florida, una misteriosa compañía llamada Proclivity, Inc. contribuyó con US$ 550.000 a un par de comités de acción política (PAC por sus siglas en inglés) recién formados en el estado. De allí surge un misterio de dinero oscuro de un candidato que pudo haber ayudado a una republicana a ganar por muy poco margen.

Dos días después, el dinero fluyó de los PAC a una empresa de publicidad e impresión en el área de Orlando, Florida.

Poco después, llegó un torrente de volantes políticos casi idénticos que aparentemente tenían la intención de desviar el apoyo de los candidatos demócratas engañando a los votantes para que votaran por supuestos candidatos saboteadores que no demostraron ningún interés real en ser elegidos. Ninguno, por ejemplo, participó en actividades típicas de campaña o recaudó fondos importantes.

En un caso, los anuncios publicitarios parecen haber ayudado a una republicana —una de los cofundadores de Latinas For Trump— a desbancar al candidato demócrata en las elecciones por el Senado estatal de Florida por un margen muy estrecho de tan solo 32 votos.

La situación, que ha estado generando titulares en Florida durante semanas, tiene todos los ingredientes de un misterio de «dinero oscuro» en ese estado.

Entre las preguntas clave están: ¿Qué es exactamente Proclivity, Inc. y cuál fue el propósito y el efecto deseado detrás de sus generosas contribuciones a los dos PAC incipientes? Y, ¿por qué esos PAC apoyaron a candidatos desconocidos sin afiliaciones partidistas y sin posibilidades reales de ganar?

Desenredando el misterio del dinero oscuro en las elecciones de Florida

CNN conoció que Proclivity, Inc. se creó en Delaware, en 2019. Richard Alexander figura como su presidente en sus presentaciones corporativas. Los intentos de CNN de contactar a Alexander no tuvieron éxito. Un número de teléfono de la empresa ya no funciona y su dirección indicada es una tienda de UPS en Atlanta. El personal de la tienda le confirmó a CNN que Proclivity tenía un buzón de correo, pero se negó a proporcionar información adicional, citando la confidencialidad del cliente.

Aunque el dinero de Proclivity pagó la publicidad aparentemente dirigida a los votantes demócratas, fluyó a través de un par de PACs, uno de los cuales tiene conexiones con un joven estratega político republicano llamado Alex Alvarado. El padrastro de Alvarado es presidente de la empresa a quien se le paga para imprimir los volantes. La compañía opera desde una casa en el área de Orlando que poseen el padrastro y la madre de Alvarado, según muestran los registros.

Alvarado, un expasante del Congreso y empresario, se negó a dar una entrevista para este artículo. Los registros muestran que su firma, Alvarado Strategies, recibió más de US$ 267.000 en lo que va de año por su trabajo político.

Los dos PAC de Florida que recibieron las contribuciones de Proclivity se registraron en la misma fecha y hora: el 2 de octubre de 2020 a las 11:34 a.m., según los documentos de la División de Elecciones de Florida.

Un día después, uno de los PAC, Our Florida PC, recibió US$ 370.000 de Proclivity; el otro, The Truth PC, obtuvo US$ 180.000 dólares.

Cada uno de los PACs está presidido por mujeres de veintitantos años que parecen ser recién llegadas a la escena política. Ninguna de las mujeres respondió a los múltiples mensajes que se les dejaron en los números de teléfono que figuran en los PAC. Los intentos de llegar a ellas por otros medios no tuvieron éxito.

Sierra Olive, quien figura como presidenta de Our Florida PC, una vez compartió una dirección con Emily Leiva, la mujer con la que Alvarado, el expasante del Congreso, tiene actualmente una casa, según los registros. Olive publicó una foto de ella y Leiva en Facebook en 2017 con la leyenda «Humano favorito».

Leiva no respondió a múltiples solicitudes de comentarios.

La corta diferencia de votos en las elecciones de Florida

Algunos de los folletos pagados por Our Florida PC y The Truth PC contenían un lenguaje idéntico que hacía referencia a temas típicamente demócratas, como arreglar la atención médica, luchar contra el cambio climático y decir la verdad en el poder. Fueron distribuidos en al menos tres elecciones al Senado estatal en las que se postuló un candidato no afiliado a un partido, en el que también participaban un demócrata y un republicano.

En la contienda del sur de Florida, junto a la candidata de Latinas for Trump —Ileana García—, el supuesto candidato saboteador tenía el mismo apellido, Rodríguez, que el titular demócrata José Javier Rodríguez.

¿Quién es Alex Rodríguez?

Aunque no tiene antecedentes conocidos en política y no hizo campaña activamente, Alex Rodríguez obtuvo más de 6.000 votos. Cuando fue interrogado por un reportero de Miami TV después de las elecciones, Rodríguez mintió sobre su propia identidad, según WPLG, una afiliada de CNN en el sur de Florida.

Rodríguez fue acusado de dos cargos de robo mayor en 2012, según los registros judiciales. Se declaró culpable, aunque se retuvo la adjudicación de los cargos, según muestran los documentos.

En otro caso, el abogado de Miami, Juan A. Sánchez, dijo que Rodríguez desapareció después de pagar solo una parte de lo que un juez le ordenó pagarle a un cliente en una disputa que involucraba un cheque sin valor.

«No pudimos localizarlo», dijo Sánchez, quien dijo que finalmente encontraron a Rodríguez viviendo en Boca Ratón, Florida. «Dijo una historia triste de que estaba arruinado y no tenía dinero».

El abogado dijo que le cuesta creer que Rodríguez buscó seriamente convertirse en senador estatal.

«Eso sería algo increíble», dijo.

Alex Rodríguez no respondió a la solicitud de comentarios de CNN. Su abogado, William Barzee, también se negó a hacer comentarios.

José Javier Rodríguez pide «transparencia»

José Javier Rodríguez, el senador estatal en funciones que perdió por 32 votos, pidió una investigación sobre la candidatura de Alex Rodríguez y quién está detrás de ella.

«La democracia requiere transparencia», dijo en un video compartido con los medios, «y para lograr eso creo que esta elección amerita una investigación completa».

Ileana García, la senadora estatal republicana recién elegida, eludió las preguntas de CNN sobre su participación, si la hubo, en la campaña del otro Rodríguez.

«No permitiré que esta rabieta me distraiga del importante trabajo que tenemos por delante», dijo García en un comunicado.

Erin Isaac, quien se desempeña como portavoz de García y del Comité de Campaña Senatorial Republicano de Florida, dijo que el Comité no tenía conexión con la candidatura de Alex Rodríguez.

«¿Tuvimos algo que ver con eso? Mi respuesta es no», dijo.

Citando «fuentes con conocimiento», The Miami Herald informó la semana pasada que los fiscales de Miami-Dade iniciaron una investigación sobre la candidatura de Alex Rodríguez. Un portavoz de la oficina se negó a confirmar o negar la existencia de una investigación a CNN.

Ben Wilcox, director de Investigación del grupo de vigilancia no partidista Integrity Florida, dijo que no tiene ninguna duda de que alguien que lleva a cabo una campaña con dinero oscuro impactó al menos un escaño en el Senado estatal.

«Florida está tan poco regulada en lo que respecta al financiamiento de campañas que probablemente sea legal, pero en realidad no debería serlo», dijo Wilcox. «Es un flaco favor para los votantes y pone en duda la integridad de nuestras elecciones».

— Amitoj Singh, Yahya Abou-Ghazala, Cybele Mayes-Osterman y Benjamin Naughton de CNN contribuyeron a este informe.