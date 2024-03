Olivia Rodrigo reparte anticonceptivos de emergencia gratuitos en un concierto en EE.UU.

Texas le denegó el aborto, así fueron los obstáculos 1:32

(CNN) -- Olivia Rodrigo puso anticonceptivos de emergencia a disposición de quienes asistieron al concierto de su gira "Guts" en Missouri el martes, como parte de su iniciativa Fund 4 Good.

Como se pudo ver en las redes sociales, en el interior del local de St. Louis donde actuó Rodrigo se pusieron a disposición de los asistentes anticonceptivos de emergencia gratuitos, preservativos y pegatinas con información sobre cómo acceder a los servicios de aborto.

Los anticonceptivos fueron proporcionados por Right By You, una organización local que ayuda a los jóvenes a acceder a la atención reproductiva. Missouri Abortion Fund se asoció con Right By You para ayudar a repartir los productos, según un video que la organización publicó en su página de Instagram y que mostraba la mesa que habían montado con los distintos productos que habían repartido.

CNN ha informado previamente que el aborto está prohibido en Missouri, sin excepciones por violación o incesto.

Rodrigo compartió en sus Instagram Stories el martes que una parte de los ingresos de su concierto de St. Louis beneficiará a ambas organizaciones. También anunció en sus Instagram Stories el miércoles que una parte de las ventas de entradas del concierto de ese día en Omaha beneficiaría a la organización Nebraska Abortion Resource y al Iowa Abortion Access Fund como parte de la iniciativa en curso.

Las imágenes de las redes sociales mostraban un texto en el que se leía: "¿Financiar el aborto? Es una buena idea, ¿verdad?", fraseada de la misma manera que su canción “Bad Idea, Right?”, del álbum "Guts".

El esfuerzo por proporcionar recursos vinculados a la salud reproductiva durante la gira de Rodrigo forma parte de Fund 4 Good, que es una "iniciativa mundial comprometida con la construcción de un futuro equitativo y justo para todas las mujeres, niñas y personas que buscan la libertad en materia de salud reproductiva", según el sitio web de la fundación.

Una parte de los beneficios de la venta de entradas para la gira "Guts" se destinará a Fund 4 Good, según anunció LiveNation en septiembre.

CNN se ha puesto en contacto con Rodrigo para obtener más información.

Las restricciones al aborto en estados como Missouri y Nebraska parten de la anulación del caso Roe vs. Wade por parte de la Corte Suprema en junio de 2022, lo que implica que ya no existe un derecho constitucional federal al aborto. Fue la decisión más importante de la Corte Suprema en décadas y ha transformado el panorama de la salud reproductiva de las mujeres en Estados Unidos.

Rodrigo actuaba en el festival de música británico Glastonbury el mismo fin de semana en que se anunció la decisión de 2022 y dijo al público: "Estoy devastada y aterrorizada de que tantas mujeres y tantas niñas vayan a morir por esto".

La gira "Guts" de la cantante por Estados Unidos, Canadá y Europa comenzó en febrero y se prolongará hasta el 14 de agosto.