(CNN) -- El secretario de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin, enfatizó el martes que Estados Unidos “no permitirá que Ucrania fracase”, mientras el Congreso continúa dilatando la aprobación de fondos claves para la ayuda a Ucrania.

Hablando en Alemania durante la vigésima reunión del Grupo de Contacto de Defensa de Ucrania en la Base Aérea de Ramstein, Austin dijo que el ejército de Ucrania continúa "degradando las capacidades del Kremlin".

“Ucrania no dará marcha atrás, y Estados Unidos tampoco”, dijo Austin, sentado junto al ministro de Defensa ucraniano, Rustem Umerov. “Así que nuestro mensaje de hoy es claro: Estados Unidos no permitirá que Ucrania fracase. Esta coalición no permitirá que Ucrania fracase. Y el mundo libre no permitirá que Ucrania fracase”.

El viaje es el primer viaje oficial de Austin al extranjero desde su procedimiento de cáncer de próstata en diciembre. Participó de los dos últimos grupos de contacto de manera virtual, luego de que fuera hospitalizado el 1 de enero por complicaciones relacionadas con ese mismo procedimiento médico.

Los comentarios de Austin ocurren en medio de terribles advertencias de funcionarios estadounidenses y aliados de que Ucrania se está quedando sin municiones. Un alto funcionario de defensa estadounidense dijo a periodistas el viernes que Ucrania está "muy superada en armas en el campo de batalla".

CNN informó anteriormente que Rusia produce casi tres veces más municiones de artillería que la que Estados Unidos y Europa enviarían a Ucrania, aproximadamente 3 millones al año, en comparación con los 1,2 millones estimados de Estados Unidos y Europa, según un alto funcionario de inteligencia europeo.

“La producción de Rusia es 24 horas al día, 7 días a la semana. Quiero decir, enorme, inmensa”, dijo un legislador europeo a CNN. "No debemos subestimar su voluntad de sobrevivirnos con paciencia y resiliencia".

Cuando se le preguntó el viernes cuánto tiempo Ucrania podría mantener la lucha contra Rusia sin más apoyo de Estados Unidos, el funcionario dijo que dependía de una serie de factores, incluido cómo Rusia se aprovecha de la situación.

"Pero quiero ser claro", dijo el funcionario, "esto no es una cuestión de años, es una cuestión de semanas y meses".

Pese a eso, Austin señaló una serie de estadísticas que demuestran las pérdidas de Rusia. Al menos 315.000 soldados rusos han muerto o han resultado heridos desde febrero de 2022, indicó Austin, y Rusia “ha desperdiciado hasta US$ 211.000 millones para equipar, desplegar, mantener y sostener su agresión imperial contra Ucrania”. Austin también afirmó que la guerra le costaría a Rusia US$ 1,3 billones “en crecimiento económico previsto hasta 2026”.

"Ucrania ha hundido, destruido o dañado unos 20 buques de la Armada rusa de tamaño mediano a grande", dijo Austin el martes. "Y Ucrania continúa derribando aviones de combate rusos".

El futuro de la ayuda suplementaria en el Congreso sigue sin estar claro. El presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, dijo a los senadores republicanos la semana pasada a puertas cerradas que estaba comprometido a encontrar un camino a seguir para la ayuda a Ucrania en la Cámara de Representantes, una señal que los senadores republicanos interpretaron como que la ayuda al asediado país aún no ha llegado a un punto muerto en el Congreso.

El senador Markwayne Mullin, republicano de Oklahoma, dijo a CNN que Johnson dejó claro que “entendía la importancia y la urgencia del asunto y estaba buscando un camino a seguir”.

A falta del suplemento, el Pentágono anunció la semana pasada un paquete de ayuda de US$ 300 millones debido a los ahorros financieros de otros contratos del ejército estadounidense. Austin calificó el paquete como una “medida extraordinaria” y dijo que Estados Unidos y sus aliados trabajarían juntos “para identificar brechas, gestionar necesidades transversales y ayudar a Ucrania a construir una fuerza futura formidable”.

Pero los funcionarios han sido tajantes al afirmar que los US$ 300 millones no durarán mucho en Ucrania. El presidente Joe Biden dijo que el paquete “no era suficiente”, y el asesor de Seguridad Nacional Jake Sullivan señaló que proporcionaría a Ucrania munición para tal vez “un par de semanas”.

“La supervivencia de Ucrania está en juego”, dijo Austin el martes. “Y toda nuestra seguridad está en juego. Así que seguiremos unidos para resistir la campaña de conquista de Putin y mantendremos la fe con el pueblo de Ucrania”.