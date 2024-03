Así es como el aumento de la inmigración ayuda y perjudica a la economía de EE.UU.

San Diego, última parada para muchos inmigrantes rumbo a sus seres queridos 2:14

Nueva York (CNN) -- La economía de Estados Unidos ha desafiado en los dos últimos años todas las previsiones que auguraban una recesión inminente. En lugar de ello, creció de forma inimaginable.



El auge de la inmigración fue parte de la receta, dijo el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, en una entrevista en el programa "60 Minutes" de la cadena CBS el mes pasado.

Pero podrían llegar medidas más estrictas para frenar la inmigración después de que la Corte Suprema anunciara el martes que permite temporalmente a Texas aplicar una controvertida ley que permite a los funcionarios estatales detener y encarcelar a las personas que sospechen que han entrado ilegalmente en el país. (A última hora de la noche del martes, un tribunal federal de apelaciones volvió a dejar en suspenso la controvertida ley de Texas).

El Congreso también reanuda esta semana su lucha contra la inmigración con el telón de fondo de un inminente cierre parcial del Gobierno.

Los legisladores republicanos quieren más fondos para proteger la frontera. Los demócratas, por su parte, quieren dar a muchos inmigrantes una vía más rápida hacia la ciudadanía.

El impacto económico de la inmigración suele estar ausente de sus disputas. En un momento en el que un número récord de migrantes ha entrado en el país, las implicaciones económicas tienen aún más peso. En general, es difícil sostener que el aumento de la inmigración es una situación beneficiosa para todos. Pero es igualmente difícil argumentar que es una situación en la que todos pierden.

publicidad

Un impulso económico de US$ 7 billones

A primera vista, las matemáticas son bastante sencillas.

"Más trabajadores significa más producción, y eso a su vez genera más ingresos fiscales", dijo Phillip Swagel, director de la Oficina Presupuestaria del Congreso (CBO, por sus siglas en inglés), a la prensa el mes pasado, después de que la agencia publicara un nuevo informe sobre las perspectivas económicas. El informe incluía una sección especial sobre la inmigración y su impacto en la economía.

Aunque no todos los migrantes, como los niños o los enfermos, encontrarán o podrán encontrar trabajo, se cree que una gran parte de los emigrantes recientes y futuros tendrán entre 25 y 54 años, según el informe de la CBO. Las personas en ese rango de edad se consideran parte de la población activa en edad productiva.

Las autoridades federales encontraron más de 2,5 millones de inmigrantes cruzando la frontera entre EE.UU. y México el año pasado, según estimaciones del Departamento de Seguridad Nacional. Eso contribuyó a una inmigración neta de 3,3 millones de personas a EE.UU. en 2023, muy por encima de la media anual de 900.000 entre 2010 y 2019, según la CBO. Las estimaciones de la agencia tienen en cuenta tanto a las personas con autorización previa para entrar en EE.UU. como a las que no la tienen.

Debido a las tendencias de la inmigración, EE.UU. está en camino de tener 1,7 millones de personas más en su reserva de trabajadores este año en comparación con lo que la CBO estimó el año pasado. La CBO calcula que habrá 5,2 millones más de trabajadores para 2033 que su previsión publicada el año pasado.

Como resultado, el producto interior bruto de la nación, una medida del tamaño de una economía, crecerá en 7 billones de dólares adicionales durante la próxima década, según las proyecciones de la agencia no partidista. El PIB ajustado a la inflación aumentará 0,2 puntos porcentuales de media cada año debido al aumento de la inmigración.

El gobierno federal se beneficiará de ese crecimiento, que aumentará la recaudación de impuestos en US$ 1 billón, según la CBO.

Presión sobre los recursos de los gobiernos estatales y locales

Los ciudadanos no estadounidenses no suelen tener derecho a programas de asistencia social como la Seguridad Social y el seguro de desempleo. Al mismo tiempo, los inmigrantes legalmente autorizados a trabajar en Estados Unidos contribuyen a estos programas mediante deducciones en sus nóminas.

Pero cuando se trata de programas como la educación pública, cuyos beneficiarios no necesitan ser ciudadanos, el aumento de la inmigración puede tener repercusiones negativas a nivel estatal y local.

Eso ayuda a explicar por qué los refugiados, los solicitantes de asilo y sus familias inmediatas contribuyeron con unos US$ 37.500 millones netos al gobierno federal entre 2005 y 2019, según un informe publicado el mes pasado por el Departamento de Salud y Servicios Humanos. Sin embargo, según el informe, costaron a los gobiernos estatales y locales unos US$ 21.400 millones netos.

Los gobiernos estatales y locales incurren en mayores costos porque financian la mayoría de las escuelas públicas del país, según el informe.

Además, el 21% de los refugiados y asilados recibieron ayuda alimentaria en algún momento del periodo de 15 años, en comparación con el 15% de la población general de EE.UU., según el informe. Los índices de asistencia para la vivienda presentaban una diferencia de igual magnitud entre el grupo de inmigrantes y la población estadounidense en general.

Una respuesta a la escasez de mano de obra

El número de ofertas de empleo en EE.UU. supera en más de 2 millones al de personas en busca de trabajo, según datos de la Oficina de Estadísticas Laborales.

Cuando la economía se estaba reabriendo tras el cierre de empresas por la pandemia, el número de vacantes por desempleado era mucho mayor que en la actualidad. Eso llevó a los empresarios a aumentar los salarios pero, como consecuencia, contribuyó a una mayor inflación.

Tara Watson, directora del Centro de Seguridad y Oportunidades Económicas de la Brookings Institution, declaró a CNN que los inmigrantes han desempeñado un papel crucial a la hora de paliar esa escasez.

Los inmigrantes van a ser aún más necesarios en el mercado laboral estadounidense a medida que se jubile la generación del "baby boom" y disminuyan las tasas de fertilidad, dijo Watson, coautora del libro "The Border Within: The Economics of Immigration in an Age of Fear".

Crecimiento salarial deprimido

El informe de la CBO señala que el aumento de la población debido a la inmigración "presionará a la baja los salarios medios reales a corto plazo". Los salarios reales son lo que gana la gente después de tener en cuenta la inflación.

Parte de la razón es que los inmigrantes tienden a trabajar en sectores que pagan salarios más bajos, lo que ejerce una presión a la baja sobre los salarios en general, señala la CBO.

Después de 2027, la agencia prevé que la tendencia "se invertirá parcialmente" a medida que los trabajadores inmigrantes adquieran cualificaciones más avanzadas. Pero, por término medio, los salarios reales serán más bajos para 2034 de lo que habrían sido de no ser por las tendencias actuales de la inmigración, según las previsiones del informe.