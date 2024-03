La historia de los Pumpas, el primer equipo de rugby inclusivo de Argentina

Los Pumpas: el primer equipo inclusivo de rugby en Argentina 6:09

(CNN Español) -- "Me fascina el rugby, es lo más importante para mí", dice Nicolás D'Onofrio, persona con el síndrome del espectro autista y que cada semana practica y juega rugby inclusivo.

En estas cuatro palabras Nicolás comprime un mar de sentido en el cual ancla una vida plena, de disfrute y con un propósito con el cual se siente tan feliz como comprometido.

Este joven juega en Pumpas, primer equipo de rugby inclusivo de Argentina, que dio sus primeros brincos en el 2010.

Lo propio le pasa a Tomás Capani, también del espectro autista, quien nació en Suecia, vivió en Italia y ahora reside con sus padres en Argentina. "Volví en 2022 a jugar en Pumpas", dice Tomás sobre un deporte que jugó de chico y luego dejó.

"A mí me dan ganas de estar con mis amigos... ellos son mi familia, es muy importante", dice a CNN Joaquín Fernández Cuberos, persona con Síndrome de Down, y cuyo padre fue el creador de Pumpas.

Este gestor es Daniel Fernández, quien jugó al rugby de chico y es un enamorado de este deporte. La llegada a su vida de Joaquín provocó un fuerte desafío.

Fernández dice a CNN que quiso que su hijo, hoy de 20 años, "juegue rugby en el club como yo lo hice con mis hermanos", nos dice con el orgullo y la emoción a flor de piel.

El rugby inclusivo surgió hace 3 décadas en Inglaterra

Pumpas se sumó a Mixed Ability, qué es el ente precursor del rugby inclusivo a nivel mundial. Esta génesis se dio en Brandford, Inglaterra, hace poco más de tres décadas. Mixed Ability está "conformado por personas expertas en discapacidad", y el propósito es la de "cambiar las cosas que nos afectan", dice en su portada online.

Mix Ability nació por iniciativa de IMAS (International Mixed Ability Spots), la cual ha celebrado hasta el momento 3 mundiales. El primero de ellos fue en 2015 en Inglaterra. Allí estuvo Fernández. “Fuimos cinco personas y no sabía de qué se trataba", tras lo cual remarca que algunos de los chicos jugaron para España y otros para Italia. En 2017 viajaron al segundo mundial que se jugó en España y "allí fuimos campeones", y en 2022, "fuimos a Irlanda y salimos quintos", remarca el gestor.

"Es un sueño hecho realidad", nos dice Facundo Ullman, quien comparte con CNN que la fundación tomó impulso luego del "hito" que significó que Daniel viajara en 2015 al primer mundial.

El Síndrome de Down no es una enfermedad

El Síndrome de Down, "no es una enfermedad, no se padece, es una condición", dice Valeria Follonier, presidenta de ASDRA (Asociación Síndrome de Down de la República Argentina). Follonier, quien también es psicoanalista, dice a CNN que la iniciativa de rugby inclusivo es "importante", pues el deporte, "ayuda mucho", puntualiza. También pide a los padres que "no sean sobreprotectores" y que sí sean "facilitadores" en el acompañamiento con hijos que "tienen afectadas algunas capacidades", tal como, "nos pasa a nosotros en algunas otras áreas de la vida", dice a CNN la especialista.

En Argentina, y de acuerdo con la ANDIS (Agencia Nacional de Discapacidad), en julio de 2023 se registraron un total de 1.594.888 personas con discapacidad, representando el 3.46% de un total de 46.234.830 personas que arrojó el Censo de 2022.

Pumpas busca romper barreras

Pumpas busca "abordar dificultades", dice a CNN Facundo Ullman, director ejecutivo de la Fundación Argentina de Rugby Inclusivo. Los dos principales articulares de este gran movimiento nos comentan que lo que pretenden es "romper barreras". El deporte ayuda a "acceder a socializar, hacer amigos, pero también acceder al trabajo, a los estudios", con el fin de desarrollarse cada uno de los jóvenes en "la vida social", nos remarca Ullman.

El otro desafío para estos dos quijotes, nos reconocen, es que los ámbitos universitarios y laborales sean más permeables para abrir posibilidades de estudios y de inserción laboral. Junto a 10 empresas que están colaborando con la Fundación Rugby Inclusivo, este foco representa "otro gran desafío muy importante", que "seguramente en unos años va a estar asentándose y dará muchas más ofertas", dice a CNN un convencido e ilusionado Fernández.

El mismo disfrute viven estos jóvenes en el club SIC (San Isidro Club), lugar del encuentro periodístico con CNN. El vínculo que tienen entre sí los tres jóvenes es una delicia. Se muestran emocionados y alegres ante la posibilidad de hablar a cámara a la cual narran a viva pasión sus experiencias.

Las personas dentro del espectro autista tienen los mismos derechos humanos que todas las personas

Esta iniciativa que desde 2010 gestionó Fernández, es abrazada y aplaudida por Alexia Rattazzi, psiquiatra infantil y juvenil, y cofundadora de Panaacea (Programa argentino para Niños, Adolescentes y Adultos con condiciones del Espectro Autista). La brillante profesional remarca a CNN que las personas dentro del espectro autista "tienen los mismos derechos humanos que todas las personas al deporte, al ocio y la recreación es un derecho más", y subraya, que esto, "es muy importante".

El rugby es amateur en Argentina y su reglamento establece que se juega con 15 jugadores, en un tiempo total de 80 minutos, dividido en dos tiempos de 40. En el Pumpas se juega "con esas mismas reglas", dice a CNN Fernández, quien agrega que lo sustancial en este desafío es atreverse a "perder el miedo", el cual es un "libro abierto" que "cada día deben escribir".

Fernández dice que todas las personas deben animarse a abrazar estas causas que son integradoras. También invita a las empresas a "incorporar a las personas con discapacidad", porque muchas "tienen miedo al desconocimiento", puntualiza.

El gestor nos narra la experiencia en campo transitada, la cual le enseñó que "una vez que se incorporan se van a dar cuenta que el impacto que producen es muy grande", dice Fernández.

Los Pumpas y el cuarto mundial de rugby inclusivo

En la misma dirección se expresa Valeria Follonier, quien nos dice que "la mejor manera de perder el miedo es informarse". La experta nos dice que, si bien se ha avanzado mucho en visibilizar y reconocer el duro camino que deben pasar las personas con Síndrome de Down en la sociedad, "todavía hay mucho por hacer", para luego subrayar que, "aún hay mucho discurso, pero en los hechos aún resta mucho trabajo" por hacer.

El rugby inclusivo ha tenido un crecimiento sostenido en estos de acuerdo con Ullman, quien puntualiza que en 2022 Argentina tenía 15 equipos y 500 practicantes. En 2023 el número pasó a 25 equipos y a 950 jugadores.

Estos números confirman una tendencia que se replica en la región donde países como Chile, Uruguay y Ecuador se han sumado a esta ola, confirman a CNN tanto Fernández como Ullman.

Los integrantes de Pumpas constantemente van de gira a estos países, que abrazaron esta causa y sostenidamente van creciendo no solo en el aspecto deportivo, sino en la integración que hacen los jóvenes con discapacidad en lo educativo y también en lo laboral, dice Ullman a CNN.

Pumpas, como gran referente sudamericano, participará en 2025 en el cuarto mundial que se llevará a cabo nuevamente en España. En 2017, en esa sede, se coronaron como campeones mundiales y con ese objetivo ya cimientan su nuevo reto. Lo hacen con genuina pasión, con un encantamiento que contagia, enseñándonos que otro camino más empático, con dulce impronta y bella sinergia, es posible, y digno de imitar.