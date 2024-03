Cómo serán los aumentos por inflación de las jubilaciones en Argentina y cuándo regirá la nueva fórmula

Las medidas de Milei para buscar frenar la inflación 2:42

(CNN Español) -- El Gobierno de Argentina oficializó una nueva fórmula de movilidad jubilatoria a través de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) publicado este lunes en el Boletín Oficial. La fórmula empezará a regir a partir de julio.

Según detalla el Decreto 274/2024, la actualización de los haberes se realizará de manera mensual y de acuerdo con el Índice de Precios al Consumidor que calcula el Instituto Nacional de Estadística y Censos de la República Argentina (Indec). El documento aclara que "en ningún caso la aplicación de dicho índice podrá producir la disminución del haber que percibe el beneficiario”.

Cómo serán los aumentos jubilatorios a partir de abril

Hasta que empiece a regir la nueva fórmula jubilatoria, el Gobierno dispuso un aumento del 12,5% para abril, calculado sobre los haberes de marzo, más adelantos no precisados de la movilidad correspondientes a junio.

Los jubilados que cobran la mínima percibirán en abril lo mismo que cobraron en marzo. Los haberes más altos terminarán cobrando con un aumento del 27,35% mensual. Esto se debe a que, hasta el momento, no se introdujeron modificaciones al decreto que establece dar un bono de 70.000 pesos argentinos (US$ 80) en abril. La medida establece el pago de un plus de 70.000 pesos argentinos a quienes cobren un haber de hasta 134.445 pesos (US$ 153,65) y dispone que aquellos jubilados que cobren un haber que va entre los 134.445 pesos argentinos y los 204.445 pesos argentinos (US$ 233,65) reciban un adicional que complete esa cifra.

El nuevo DNU 274/2024 dispone que el mecanismo de ajuste mensual por inflación empiece a regir de manera directa desde julio y que, los incrementos que se otorguen en abril, mayo y junio, sean en función de la variación del Índice de Precios al Consumidor de febrero, marzo y abril respectivamente. Estas cifras serán a cuenta del porcentaje que la fórmula de movilidad actual determine para junio. Desde julio, las actualizaciones se definirán siguiendo el índice de inflación del Indec, siempre con dos meses de rezago.