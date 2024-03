Así comparecieron sospechosos del ataque en Rusia: ¿fueron torturados? Parte nueva caravana migrante con 2.000 personas desde sur de México. Dani Alves sale en libertad provisional con fianza. Esto es lo que debes saber para comenzar el día. Primero la verdad.

1. Corina Yoris: “Son horas muy oscuras”

La opositora venezolana Corina Yoris, quien denunció que no pudo inscribirse como candidata presidencial, dijo a CNN en Español que “son horas oscuras, por no decir negras, en la realidad política venezolana”. Yoris fue la aspirante elegida para sustituir en la elección presidencial a María Corina Machado, ganadora de las primarias opositoras y quien fue inhabilitada en enero para ejercer cargos públicos y a quien no se le permite competir. Yoris dijo que no recibió las claves para la inscripción digital y que no pudo acudir al Consejo Nacional Electoral.

2. Consejo de Seguridad de la ONU aprueba resolución que pide alto el fuego en Gaza

Las tensiones entre Estados Unidos e Israel quedaron al descubierto este lunes, cuando Washington se mantuvo al margen y permitió que el Consejo de Seguridad de la ONU aprobara una resolución que pedía un alto el fuego inmediato en Gaza.

3. Así comparecieron sospechosos del ataque en Rusia: ¿fueron torturados?

Los sospechosos, que son de la exrepública soviética de Tayikistán pero trabajaron en Rusia con visas temporales o vencidas, fueron identificados por el Tribunal Municipal de Moscú como Dalerdzhon Mirzoyev, Saidakrami Rachabalizoda, Shamsidin Fariduni y Mukhammadsobir Faizov. Se enfrentan a una pena máxima de cadena perpetua. En las redes sociales rusas han aparecido videos e imágenes fijas que parecen mostrar el violento interrogatorio de los hombres.

Divulgan imágenes de los sospechosos del atentado en Moscú 0:38

4. Dani Alves sale en libertad provisional con fianza

El jugador de fútbol brasileño, Dani Alves, salió este lunes por la tarde en libertad provisional tras pagar una fianza de US$ 1,1 millones que solicitó el tribunal que lo condenó en febrero a cuatro años y seis meses de prisión por agredir sexualmente a una mujer a finales de 2022.

Dani Alves está en libertad provisional, ¿cómo sigue su caso? 2:02

5. CEO de Boeing anuncia que dejará su cargo

En una importante reorganización de la dirección de Boeing, el CEO de la empresa, Dave Calhoun, dijo este lunes que tiene la intención de abandonar la compañía a finales de año. El presidente de la compañía y el jefe de la unidad de aviones comerciales también se van.

¿Continúan los problemas de Boeing? 1:04

A la hora del café

El país que le quitó el "santa" a la semana clave de los cristianos

"¿Qué planes tenés para Semana Santa?", le pregunté días atrás a una amiga. "Semana de Turismo, dirás", me corrigió rápidamente, en tono medio broma, medio serio. Y es que en Uruguay –oficialmente– la semana clave del calendario de los cristianos quedó despojada del adjetivo "santa" hace más de 100 años. En las leyes, es la Semana de Turismo.

Polémica por cartel de Semana Santa en Sevilla 1:11

La famosa Sagrada Familia de Barcelona quedará terminada finalmente en 2026

La Sagrada Familia de Barcelona quedará terminada en 2026, más de 140 años después del inicio de su construcción, según confirmaron funcionarios implicados en el proyecto.

Basílica de la Sagrada Familia, a un paso de ser completada 0:47

Desestiman la demanda de Elon Musk contra un grupo de vigilancia de discurso de odio

Un juez federal desestimó este lunes una demanda que interpuso X, empresa de Elon Musk, contra un grupo de vigilancia por sus reportes de discursos de odio en la red social. En una contundente resolución de 52 páginas, el juez calificó la demanda de X de claramente punitiva y observó que no se enfoca en proteger la seguridad y los derechos legales de la plataforma.

OpenAI divulga emails de Elon Musk 1:40

Allanan las casas de Sean "Diddy" Combs en California y Florida, confirman autoridades

En respuesta a los informes de redadas en las casas de Sean “Diddy” Combs, el Departamento de Investigaciones de Seguridad Nacional dijo que, como parte de una investigación en curso, ellos, junto con otros socios encargados de hacer cumplir la ley, “ejecutaron acciones policiales".

El patrimonio neto estimado de Trump se duplicó ahora que la empresa dueña de Truth Social está lista para cotizar en bolsa

El propietario de Truth Social, Trump Media & Technology Group, cerró su acuerdo para salir a bolsa, creando una enorme ganancia inesperada para el expresidente Donald Trump que duplica su patrimonio neto.

Trump lanza aplicación con interfase similar a Twitter 2:37

La cifra del día

2.000

Una caravana con cerca de 2.000 migrantes de diversas nacionalidades salió este lunes desde la ciudad de Tapachula, en el estado mexicano de Chiapas y fronterizo con Guatemala, rumbo hacia Estados Unidos, según pudo constatar CNN.

¿Está disminuyendo la caravana migrante? 3:27

La cita del día

"Habrá elecciones con o sin ustedes"

El mensaje de Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, a la oposición del país, al registrarse como candidato.

¿Qué opina Leopoldo López sobre los supuestos planes para matar a Maduro? 2:23

Y para terminar...

Video aéreo muestra automóviles volcados tras inundaciones en Brasil

Video: camión de bomberos volcado por fuertes lluvias en Brasil 0:55

Imágenes aéreas muestran los efectos de las fuertes lluvias este fin de semana en el sureste de Brasil, que han dejado al menos 27 muertos. El gobernador de Río de Janeiro, Cláudio Castro, y el gobernador de Espírito Santo, Renato Casagrande, publicaron en X a finales de la semana pasada que en ambos estados se están llevando a cabo operaciones de rescate y se pide a los residentes que actúen con precaución.