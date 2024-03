Amit Soussana, mujer israelí que fue rehén de Hamas, habla de su secuestro y agresión sexual en Gaza

La rehén liberada Amit Soussana, secuestrada durante el mortal ataque del 7 de octubre por parte del grupo islamista palestino Hamas, frente a su casa destruida en el kibutz Kfar Aza en Israel el 29 de enero de 2024. Crédito: Alexandre Meneghini/Reuters/Archivo.

(CNN) -- Amit Soussana es la primera mujer israelí que habla públicamente sobre lo que relata fue una agresión sexual y otras formas de violencia durante sus 55 días en cautiverio luego del ataque de Hamas en Israel el 7 de octubre, según un informe del diario The New York Times, publicado este martes.

Secuestrada de su casa por al menos 10 hombres, Soussana dijo que fue sometida a una serie de acciones horribles en las que la golpearon y la arrastraron a Gaza. Los detalles del cautiverio de Soussana retratan el panorama sombrío de su sufrimiento: desde estar encerrada sola con una cadena en su tobillo hasta ser obligada a realizar actos sexuales bajo la amenaza de un arma, según The New York Times.

Soussana, abogada, fue liberada a finales de noviembre de 2023 como parte de un intercambio de rehenes de Hamas en Gaza por prisioneros palestinos.

"El valiente testimonio de Amit Soussana que detalla su horrible cautiverio es uno de los muchos relatos desgarradores de rehenes en poder de Hamas", dijo el Foro de Familias de Rehenes en un comunicado.

“Amit es una heroína, como lo son todos los rehenes que siguen soportando este infierno durante 172 días agonizantes. Debemos traer a estos hombres y mujeres valientes a casa antes de que sea demasiado tarde”, añadió la declaración.

Las ocho horas de entrevista de Soussana con The New York Times evidenciaron el tormento psicológico y físico que dijo haber experimentado a manos de sus secuestradores, y ofreció amplios detalles de su terrible experiencia en varios lugares de Gaza, incluso en casas privadas y un túnel subterráneo.

Varios días después de su cautiverio, dijo, su guardia comenzó a preguntarle sobre su vida sexual.

Soussana relató que la retuvieron sola en la habitación de un niño, con una cadena en su tobillo izquierdo. A veces el guardia entraba, se sentaba a su lado en la cama, le levantaba la camisa y la tocaba, le dijo a The New York Times.

Soussana agregó que el guardia le preguntó repetidamente cuándo le vendría el período menstrual. Cuando terminó su período, alrededor del 18 de octubre, ella trató de disuadirlo fingiendo que estuvo sangrando durante casi una semana.

Alrededor del 24 de octubre, el guardia, que se hacía llamar Muhammad, la agredió, contó Soussana.

Temprano esa mañana, Muhammad le quitó la cadena y la dejó en el baño. Después de que ella se desnudara y comenzara a lavarse en la bañera, Muhammad regresó y se paró en la puerta sosteniendo una pistola.

“Se acercó a mí y me apuntó con el arma en la frente”, recordó Soussana. Después de golpear a Soussana y obligarla a quitarse la toalla, “Muhammad la manoseó, la sentó en el borde de la bañera y la golpeó de nuevo”, informó The New York Times, citando a Soussana.

La Dra. Ayelet Levy Shachar, madre de la rehén Naama Levy, de 19 años, que fue captada en video cuando la arrastraban por el pelo desde la parte trasera de un jeep a punta de pistola en Gaza, con sus pantalones deportivos manchados de sangre, dijo: “El horrible testimonio de Amit es una prueba más de que nuestros seres queridos en Gaza sufren tortura física, sexual y psicológica todos los días. Cada día es como una eternidad”.

Dijo que lo que le pasó a Amit “es la misma pesadilla que muchos otros rehenes, mujeres y hombres, enfrentan todos los días en cautiverio. Quizás incluso en este mismo momento. Estamos rogando: sus vidas están en juego. Que nuestras hijas y todos nuestros seres queridos regresen con nosotros ahora, antes de que sea demasiado tarde”.

A principios de marzo, las Naciones Unidas publicaron un informe que indicaba que probablemente se produjeron violaciones individuales y grupales, entre otros actos de violencia sexual, durante el ataque de Hamas del 7 de octubre. Agregó que había pruebas "claras y convincentes" de que los rehenes fueron violados mientras estaban detenidos en Gaza, y que quienes actualmente están cautivos siguen sufriendo esos abusos.

El funcionario de Hamas, Basem Naim, negó el informe de la ONU sobre agresiones sexuales en una entrevista con CNN a principios de este mes.

El martes, el presidente israelí Isaac Herzog dijo que Soussana “habla por todos aquellos que no pueden hablar. Ella habla en nombre de todas las víctimas de los despreciables crímenes y abusos sexuales de Hamas. Ella habla por todas las mujeres en todas partes”, según una publicación en su cuenta X comentando el artículo de The New York Times.