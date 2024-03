Familias de rehenes israelíes presentan una denuncia contra Hamas 4:04

(CNN Español) -- Han pasado casi seis meses desde que Hamas realizó un ataque terrorista de manera sorpresiva en Israel que desencadenó una guerra en Gaza entre el grupo extremista y las Fuerzas de Defensa de Israel que ha dejado miles de muertos en el territorio palestino. El conflicto ha desatado una crisis humanitaria en el enclave, mientras que en el lado israelí hay cientos de familias que no pierden la esperanza de volver a ver a sus seres queridos secuestrados por Hamas el 7 de octubre de 2023.

Entre los más de 100 rehenes que se cree siguen retenidos se encuentran 12 latinoamericanos: 9 argentinos, 1 mexicano, 1 colombiano y 1 brasileño.

Sus familias viven todos los días con la esperanza de que el grupo extremista y el Gobierno de Israel alcancen un alto el fuego que permita su posible liberación.

Estos son los rehenes latinoamericanos que siguen en manos de Hamas, según información proporcionada a CNN en Español por la Embajada de Israel en Argentina, familiares y declaraciones públicas de las autoridades de esos países.

Argentina

Familia Bibas

publicidad

Shiri Silberman Bibas es hija de José Silberman, un argentino que fue encontrado muerto junto a su esposa, la peruana Margit Shnaider, cuyo fallecimieno fue confirmado por la Cancillería de Perú en octubre de 2023. Shiri está cautiva junto a sus dos hijos pequeños de 1 y 4 años desde el 7 de octubre.

Su familia continúa sin saber si siguen vivos o no y están desesperados por recibir una respuesta. Hamas dice que Shiri y sus dos hijos Kfir, de 1 año, y Ariel, de 4, murieron en un ataque aéreo israelí, aunque no han aportado prueba alguna. Las fuerzas israelíes dicen que están evaluando la exactitud de la afirmación de Hamas.

"Ni siquiera sabemos si nuestra familia está viva. Eso es lo más doloroso aquí", dijo Maurice Shnaider, tío abuelo de Kfir y Ariel Bibas, en una entrevista con CNN el 20 de febrero de 2024.

Han sido meses de agonía en los que la familia Bibas espera una confirmación. Mientras eso pasa, abogan sin descanso por su liberación. Ni Hamas ni el Ejército israelí han proporcionado información actualizada sobre Yarden, el padre de los niños, también secuestrado el pasado 7 de octubre.

David y Ariel Cunio

Los hermanos David y Ariel Cunio forman parte de la lista de rehenes con doble nacionalidad israelí y argentina que se cree siguen retenidos por Hamas en Gaza, según la Embajada de Israel en Argentina.

Sharon Aloni Cunio, esposa de David, contó a Anderson Cooper que ella y sus dos hijas gemelas, Yuli y Emma, fueron liberadas el año pasado durante la tregua de finales de noviembre de 2023. Sin embargo, la noticia fue agridulce ya que tuvo que dejar atrás a David.

A David lo sacaron de la habitación y Hamas le dijo que el acuerdo alcanzado con Israel consistía en devolver solo a mujeres y niños. También le dijeron que lo llevarían donde estaban recluidos los demás hombres.

"Nos quedamos allí sentados llorando y yo le rogué que no se fuera y él me dijo que tenía mucho miedo y me pidió que luchara por él", relató.

"Hay que hacer todo lo posible para llegar a un acuerdo y traerlos a casa", afirmó, y añadió que quiere que David sepa que lucha por él. "Porque te lo mereces, te quiero y no puedo esperar a verte".

Eitan e Iair Horn

Un padre argentino espera a sus hijos desaparecidos en Israel 8:07

Eitan e Iair Horn, dos hermanos argentinoisraelíes, se encuentran desaparecidos desde el pasado 7 de octubre, cuando Hamas irrumpió en el kibutz Nir Oz, cerca de la frontera con Gaza, dijo su padre Itzik Horn, en una entrevista con CNN en Español en octubre de 2023.

“No se sabe su paradero. Los cuerpos no los encontraron entre todos los cadáveres que dejaron regados estas bestias humanas cuando entraron al kibutz y tampoco reconocieron los cuerpos en algún otro lado. En los hospitales no están, escondidos no están”, dijo Itzik Horn.

La Embajada de Israel en Argentina incluye a Eitan, de 37 años, y a Iair, de 45 años, en la lista que proporcionó a CNN en Español sobre los rehenes argentinos que se cree siguen retenidos en Gaza.

Lior Rudaeff

Lior Rudaeff, de 61 años, llegó al kibutz de Nir Yitzhak a los 8 años junto a sus padres y a su hermana. Rudaeff fue secuestrado por Hamas el 7 de octubre, según su prima Micaela Rudaeff. CNN está tratando de contactar directamente a la familia de Rudaeff.

“Ese día Lior se levantó, como todas las mañanas, para cumplir su función: proteger a toda la comunidad del kibutz. Hasta que no pudo combatir más y los terroristas de Hamas se lo llevaron”, dijo Micaela en un discurso ante la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas.

Rudaeff es miembro de la brigada de seguridad de la comunidad, según la organización Bring Our People Home.

México

Orión Hernández Radoux, de 31 años, se encontraba en el Festival Nova el 7 de octubre de 2023 cuando numerosos combatientes de Hamas lanzaron el ataque contra Israel, incluida la zona rural de cultivo, cerca de la frontera con Gaza, donde se realizaba el festival de música.

El joven francomexicano intentó huir del ataque, pero fue interceptado y secuestrado por miembros de Hamas mientras viajaba por la carretera con su novia, Shani Louk, la joven germanoisraelí de 23 años hallada muerta tras ser torturada y paseada en la parte trasera de una camioneta, según las autoridades israelíes.

Su padre, Sergio Hernández, dijo a CNN en Español en enero de este año que aún tiene la esperanza de que su hijo regrese con vida.

“Esperanza evidentemente existe, puesto que desde el 7 de octubre presumimos que está vivo porque (sus amigos) hablaron al teléfono de Orión y un terrorista o una persona de Hamas dijo que Orión estaba vivo, que lo tenían prisionero y que iba a ser usado como intercambio para fines políticos”, señaló.

Días después, el 27 de octubre, un general israelí le confirmó que tenían información de que su hijo se encontraba entre los rehenes y que estaba vivo.

Colombia

Elkana Bohbot trabajaba en el festival de música electrónica atacado por Hamas el 7 de octubre. A través de un video difundido por la organización extremista en Telegram, su esposa Rebecca González, una colombiana que vive en Israel, pudo saber que su esposo es uno de los secuestrados, pero hasta el momento no ha habido más noticias de él.

"Han sido días de dolor, de sufrimiento, de saber si está bien, si está vivo, qué paso luego del video. Cada día es vivir el infierno en vida", dijo González en una entrevista con CNN en Español en octubre de 2023.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, aseguró en una publicación en X a finales de febrero que buscará su regreso: "Buscaré la liberación del ciudadano colombiano/israelí Elkana Bohbot. Su esposa, la colombiana Geraldyn (Rebecca) Gonzales de Bohbot, nos solicitó ayuda para lograr su liberación", escribió Petro.¿Habrá una liberación de rehenes pronto?

Brasil

Al ciudadano Michel Nisenbaum se le considera un rehén de Hamas, tras desaparecer el 7 de octubre de 2023 cuando se inició la guerra, le dijo la Embajada de Israel en Brasilia a CNN Brasil.

A finales de noviembre de 2023, la representación diplomática de Brasil en Israel informó en Facebook que su embajador Frederico Meyer se había reunido con la hermana de Michel, a quien le prometió hacer todo lo posible por liberarlo.

Nisenbaum, de 59 años, fue "secuestrado por Hamas en la mañana del ataque del 7 de octubre, según las autoridades israelíes, cuando se dirigía a traer a su nieta, que esa noche iba a dormir con su padre", dice la publicación. Y agrega que el contacto con Michel se perdió a las 7 a.m. y "cuando su hija intentó contactarlo a las 7:20 a.m., la llamada fue respondida por alguien que gritó en árabe: 'Hamas'".

¿Se espera que Hamas libere a los rehenes pronto?

La presión internacional se intensifica para que haya un acuerdo de alto al fuego que permita la liberación de más rehenes y en Tel Aviv y Jerusalén, miles de manifestantes han salido a las calles para exigir su regreso y la dimisión del Gobierno de Benjamin Netanyahu.

Israel aceptó esta semana la llamada "propuesta puente" de Estados Unidos sobre un intercambio de prisioneros palestinos y rehenes israelíes, según el analista de CNN Barak Ravid, quien está reportando sobre la más reciente ronda de negociaciones que se realiza en Doha, Qatar.

La propuesta considera el intercambio de 700 presos palestinos —entre ellos 100 condenados a cadena perpetua por asesinar a israelíes— a cambio de la liberación de 40 ciudadanos israelíes retenidos por Hamas en Gaza, de acuerdo con Ravid.

Más de 100 rehenes –principalmente mujeres y niños– fueron liberados por Hamas en los siete días de tregua que tuvieron lugar entre finales de noviembre y principios de diciembre de 2023.

Una fuente diplomática con conocimiento del asunto confirmó este sábado a CNN la exactitud de la información de Ravid, pero advirtió que aún quedan cuestiones pendientes, como la entrada de ayuda y el "reposicionamiento militar israelí" en Gaza.

La respuesta de Hamas podría tardar de uno a tres días, según Ravid, que dijo haber hablado con funcionarios israelíes.

"Esos detalles tienen que pasar de los representantes de Hamas en Doha, que están negociando, a la persona que realmente está al mando, y ésta es el líder de Hamas Yahya Sinwar en Gaza, que está en un búnker a unos 30 m bajo tierra, así que esto lleva mucho tiempo", dijo Ravid a Omar Jiménez en "CNN Newsroom" este domingo.

Por su parte, Hamas rechazó los reportes de prensa, y sus altos cargos Basem Naeim y Hussam Badran restaron importancia por separado a la posibilidad de un avance.

Naeim dijo a CNN que "los medios de comunicación israelíes y estadounidenses" estaban aumentando la presión sobre las conversaciones.

"Para nosotros, las negociaciones no se centran únicamente en el acuerdo de intercambio de prisioneros", afirmó. "Israel no ha accedido a ninguna de las peticiones (de Hamas) relacionadas con un alto el fuego completo, la retirada de todas las fuerzas de Gaza, aunque sea por etapas, y el regreso de todos los desplazados a sus hogares".

Hamas ha exigido constantemente un alto el fuego permanente y la retirada de las tropas israelíes como condición para cualquier acuerdo, lo que el Gobierno de Israel ha rechazado.

Con la abstención de Estados Unidos, el Consejo de Seguridad de la ONU aprobó a finales de marzo la primera resolución que pide un alto el fuego en Gaza desde que comenzó la guerra hace casi seis meses. La decisión de Washington de mantenerse al margen dejó al descubierto las tensiones que existen con Israel respecto al manejo del conflicto.

La resolución exige un alto el fuego inmediato durante el mes de Ramadán, la liberación inmediata e incondicional de los rehenes y "la urgente necesidad de ampliar el flujo" de ayuda a Gaza.

Se espera que el acuerdo, si llega a producirse, se implemente en varias fases. En la primera, Hamas ha propuesto liberar a las mujeres -incluidas las militares israelíes-, así como a ancianos, enfermos y heridos.

Con información de José Levy, Sol Amaya, Nacho Girón, Alejandra Oraa, Mostafa Salem, Becky Anderson, Tara John, Jennifer Griffiths, Lauren Izso, Hande Atay Alam, Antoinette Radford, Sophie Tanno, Tamar Michaelis, Jerome Taylor, Jeremy Diamond, Abeer Salman, Richard Roth e Ivana Kottasová