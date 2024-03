Machado dice que el "régimen [de Venezuela] escogió a sus candidatos" 2:16

(CNN Español) -- La Plataforma Unitaria Democrática (PUD) no pudo inscribir a Corina Yoris, la candidata propuesta por la ganadora de las primarias, María Corina Machado, para sustituirla en la elección presidencial, porque no le permitieron el acceso al sistema de postulaciones del Consejo Nacional Electoral, según denunció la líder opositora en una rueda de prensa celebrada este martes.

Pero la oposición mayoritaria no se quedó sin candidatos. Un Nuevo Tiempo (UNT), uno de los partidos políticos que había apoyado a Machado, decidió a última hora inscribir a su líder, el gobernador del estado Zulia, Manuel Rosales.

La decisión plantea un nuevo desafío para los adversarios del gobierno de Nicolás Maduro y siembra la discordia entre uno de los partidos habilitados para postular candidatos y la persona que, a pesar de su inhabilitación política, lidera las encuestas en un eventual careo con el presidente Nicolás Maduro. Machado calificó la inscripción de Rosales como “una traición que decepciona a los venezolanos”, al tiempo que ratificó que su candidata sería Corina Yoris.

Más temprano, Un Nuevo Tiempo publicó un comunicado en su cuenta de X en el que declara: “UNT siempre ha estado firme con la Plataforma Unitaria y acompañó cada uno de los procesos políticos que nos llevaron a la primaria del 22 de octubre, en la cual fue electa María Corina Machado. Sin embargo, por circunstancias aún no explicadas, las fuerzas opositoras se encaminaban a quedar fuera de la carrera electoral, y algo en lo que hemos estado claros y firmes es que la abstención no es una opción”.

Las circunstancias “aún no explicadas” a las que alude Un Nuevo Tiempo se refieren a que hasta ahora el Consejo Nacional Electoral no ha respondido a las denuncias de que Yoris no se pudo inscribir en su plataforma por falta de acceso al sistema.

En el comunicado, UNT pondera las virtudes de Rosales, quien ya fue candidato presidencial en 2006 contra el entonces presidente, Hugo Chávez, y que tras un exilio de seis años en Perú regresó a Venezuela, obtuvo en 2021 la gobernación del estado Zulia, como un factor capaz de aglutinar a las fuerzas opositoras. “Como partido comprometido con la ruta electoral, aún en las peores condiciones, tomamos una decisión valiente, heroica y responsable”, se lee en la declaración.

Cerrado el plazo de inscripciones, el Consejo Nacional Electoral permitió la inscripción de doce candidatos, pero este martes debe ratificar si finalmente pueden seguir o no adelante. Además de Maduro y Rosales, otras diez personas aspiran a participar en la elección del domingo 28 de julio, el día del natalicio del fallecido presidente Hugo Chávez.

Buena parte de ellos son miembros disidentes de los partidos más importantes de la alianza opositora y han sido muy críticos de la conducción política.

Las candidaturas que pasen el filtro pasen el último filtro del Consejo Nacional Electoral pueden ser sustituidas por otros nombres hasta diez días antes de la elección.