(CNN) -- Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) dicen que las operaciones en y alrededor del hospital Al Shifa, en el norte de Gaza, continúan tras once días, mientras que las operaciones alrededor del hospital Al Amal, en el sur de Gaza, se encuentran en su quinto día.

En su más reciente actualización operativa, las FDI repitieron que ejecutan "actividades operativas precisas contra terroristas situados en el hospital de Al Shifa y en la zona de Al Amal".

En torno a Al Shifa, las FDI dijeron que "aproximadamente 200 terroristas han sido eliminados en la zona del hospital desde el comienzo de la actividad". Señalaron que, "durante el último día, los terroristas dispararon contra los soldados de las FDI desde dentro y fuera del edificio de urgencias del Hospital Shifa".

Las FDI indicaron que los soldados evacuaron a civiles, pacientes y equipos médicos a instalaciones médicas alternativas que las FDI establecieron para permitir que continuara el tratamiento médico adecuado.

Los residentes de los alrededores de Al Shifa informaron a CNN de intensos ataques en las inmediaciones. Una familia informó de un ataque aéreo contra su propiedad, cerca de las instalaciones de maternidad del hospital.

Uno de los miembros de la familia, Samir Al-Ajour, dijo: "Estábamos en nuestra casa, detrás de la maternidad de Al Shifa. Primero dispararon un proyectil de artillería y una hora después impactaron la casa con un ataque aéreo".

Al-Ajour dijo que había niños enterrados bajo los escombros. Algunos seguían vivos, dijo, pero los equipos de defensa civil no pudieron llegar hasta ellos.

Añadió que había muchos cadáveres en las calles. "Hay entre 150 y 200 mártires en la calle que vimos. Pedimos a las naciones árabes que despierten y se pregunten hasta cuándo va a continuar este baño de sangre".

Otro miembro de la familia, Samar Al-Ajour, dijo a CNN: "De repente oímos un bombardeo. Dijimos que era un proyectil de artillería, luego que era un misil de advertencia".

"Debatimos si salir o no, pero ¿cómo íbamos a salir con los tanques y las excavadoras en la entrada del edificio?".

Indicó que seis niños desaparecieron tras el ataque aéreo.

Samar Al-Ajour calculó que había 70 personas en el edificio y otras 40 en la casa vecina, que pertenece a su hermano. "Toda la manzana está destruida, toda la calle".

Otro miembro de la familia, Fahmi al Ajour, dijo a CNN que perdió a una hija y a su hijo pequeño. "Es el único hijo que tengo", afirmó.

Un portavoz de la Defensa Civil de Gaza, Mahmoud Bassal, dijo que el edificio donde vivía la familia Ajour quedó destruido. También dijo que el "edificio tenía muchos niños adentro, algunos están muertos y otros permanecen bajo los escombros".

Más al sur, las FDI dijeron que seguían operando en partes de Khan Younis, en las proximidades de Al Amal y Al Qarara. "Hasta el momento, las tropas eliminaron a decenas de terroristas en la zona de Al Amal. Las tropas de las FDI golpearon infraestructuras terroristas en las que se encontraban armas".

Asimismo, señaló que los aviones de combate "siguen operando en Gaza. Decenas de objetivos terroristas han sido atacados durante el último día. Entre los objetivos atacados había túneles terroristas y una lanzadera subterránea".

Las FDI añadieron que también se ejecutan operaciones en el centro de Gaza.

Agencia de la ONU subraya la falta de acceso humanitario a Gaza mientras 1,1 millones de personas se enfrentan a inseguridad alimentaria extrema

Una agencia de la ONU publicó este jueves un mapa en el que se muestran las limitadas vías de entrada de ayuda a Gaza dadas las restricciones impuestas por Israel.

La Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU en los Territorios Palestinos Ocupados (OCHA oPt, por sus siglas en inglés) destacó la falta de acceso humanitario para hacer llegar ayuda a Gaza, mientras afirma que más de 1,1 millones de personas en el enclave se enfrentan a inseguridad alimentaria extrema.

La oficina de la ONU llamó la atención sobre el cierre del paso fronterizo de Erez por parte de Israel y su prohibición de acceder a Gaza a través del mar Mediterráneo.

También señaló que en el paso fronterizo de Kerem Shalom -el único que funciona con Gaza dentro de Israel- el "número de conductores y camiones autorizados por Israel para utilizar la carretera de la valla es insuficiente para satisfacer la demanda, lo que provoca retrasos y menos entregas de ayuda de las previstas".

Dentro de Gaza, la oficina de la ONU señaló que la calle Salah al-Din es una ruta óptima para los camiones de ayuda humanitaria, pero su uso "sigue estando prohibido por las autoridades israelíes". En su lugar, Israel ha designado la ruta más "larga y abarrotada" de la Carretera de la Línea Costera de Gaza para los camiones de ayuda.

"Más de 1,1 millones de personas en Gaza se enfrentan a un nivel extremo de inseguridad alimentaria. No hay alternativa a la entrega de ayuda a gran escala por tierra para tener suficiente ayuda para salvar vidas, especialmente en el norte", dijo OCHA oPt este jueves en las redes sociales. "Sin embargo, los impedimentos de acceso persisten y el tiempo se agota".

Israel ha negado las afirmaciones de que esté limitando la ayuda a Gaza, y en un comunicado anterior dijo a CNN que el país "asiste, alienta y facilita la entrada de ayuda humanitaria para los residentes de Gaza".

Aumenta a 32.552 el número de muertos en Gaza, dice el Ministerio de Salud del enclave

El Ministerio de Sanidad de Gaza informó este jueves que, en las últimas 24 horas, 62 personas murieron a manos del ejército israelí y 91 resultaron heridas.

El Ministerio no distingue entre combatientes y civiles al publicar sus datos, los cuales CNN no puede verificar.

En total, desde el 7 de octubre han muerto 32.552 personas y 74.980 han resultado heridas en Gaza.

Entre tanto, otro niño palestino en Gaza murió por hambre y falta de tratamiento médico, elevando a 30 el número de muertos por causas relacionadas con el hambre, incluidos 24 niños, según fuentes médicas que hablaron con CNN.

Mohammad Al-Najjar, de 6 años, falleció el jueves por la mañana en el hospital Kamal Adwan en Beit Lahia, en el norte de Gaza, debido a la desnutrición, la deshidratación y la escasez de suministros médicos, dijeron las fuentes.

Gantz afirma que las conversaciones con los líderes ultraortodoxos no lograron alcanzar un consenso sobre la propuesta de reclutamiento

El miembro del gabinete de guerra israelí Benny Gantz dijo este jueves que las conversaciones con los líderes de los partidos políticos ultraortodoxos no lograron llegar a un consenso sobre la cuestión del reclutamiento de hombres haredi en el ejército israelí.

La cuestión de la exención de los ultraortodoxos del servicio militar amenaza a la coalición de Gobierno del primer ministro Benjamin Netanyahu, ya que su gabinete de guerra no ha llegado a un acuerdo sobre las propuestas para consolidar las amplias exenciones en la ley, y este jueves por la tarde vence el plazo para ofrecer una propuesta al Tribunal Supremo de Israel.

El Tribunal Supremo dio de plazo hasta finales de marzo para que el gobierno explicara por qué no existe legislación relativa al reclutamiento de los ultraortodoxos, conocidos en hebreo como haredim, y por qué el Gobierno sigue financiando las escuelas religiosas haredi, o yeshivas, al tiempo que exime a los jóvenes haredi del servicio militar.

Gantz dijo anteriormente que abandonaría el gobierno si los planes de Netanyahu se convertían en ley. En su lugar, ofreció su propia propuesta sobre la cuestión, diciendo este jueves que "tenemos que llegar a un plan de reclutamiento acordado de antemano basado en el plan de servicio israelí que mi amigo Gadi Eisenkot y yo construimos".

La propuesta elaborada por Gantz y Eisenkot -observador en el gabinete de guerra-, ambos del partido Unidad Nacional Israelí, aboga por un aumento gradual del número de haredim que sirven en el ejército.

"Nuestra propuesta de esbozar un servicio israelí con amplio consenso es la solución correcta, justa y realista que propiciará el reclutamiento de ultraortodoxos y árabes, lo que ayudará al esfuerzo operativo de las FDI en la actualidad y a una importante corrección de la sociedad israelí en la próxima década", dijo Gantz en un mensaje en X. "Todo ello con gran respeto por el estudio de la Torá, evitando el odio gratuito y mientras permitimos a los ultraortodoxos mantener sus estilos de vida".

Los árabes israelíes también están exentos del servicio militar obligatorio.

"Esta oferta sigue siendo válida hoy en día", añadió. "Como he repetido y dicho durante todo este tiempo: una solución para el reclutamiento... sí, exención del reclutamiento... no".

Gantz, que es visto como un posible sucesor de Netanyahu, también negó que ofreciera a los partidos ultraortodoxos continuar con su exención del servicio militar a cambio de elecciones anticipadas.

"Nunca he condicionado la cuestión del servicio militar con ir a las urnas, y no voy a dar mi mano a las propuestas destinadas a eludir el Tribunal Superior de Justicia, y no responder a las necesidades de las FDI y la sociedad israelí como el gobierno ha propuesto hasta ahora", dijo Gantz.

Con información de Kareem Khader y Hamdi Alkhshali.