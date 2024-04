Las acciones de Trump Media se desploman tras pérdidas de US$ 58 millones

Trump lanza aplicación con interfase similar a Twitter 2:37

Nueva York (CNN) -- Las acciones de Trump Media & Technology Group, propietaria de Truth Social, se desplomaron este lunes después de que la compañía revelara que perdió más de US$ 58 millones y generó muy pocos ingresos en 2023.



Las cifras subrayan por qué algunos expertos advierten que la valoración multimillonaria de Trump Media desafía la lógica y recuerda a la moda de las acciones de memes.

En una presentación regulatoria el lunes, Trump Media dijo que perdió US$ 58,2 millones en 2023, en comparación con una ganancia de US$ 50,5 millones en 2022.

El propietario de Truth Social generó solo US$ 4,1 millones en ingresos, aunque esa cifra fue superior a los US$ 1,5 millones de 2022.

No solo eso, sino que los ingresos cayeron un 39% interanual en el cuarto trimestre, hasta solo US$ 751.500. Eso no es lo que los inversores quieren ver de ninguna empresa emergente, especialmente de una valorada a estos niveles.

Las acciones de Trump Media cayeron un 24% el lunes por la tarde tras conocerse los nuevos datos, aunque siguen arriba casi un 200% en lo que va de año.

Las pérdidas son tan graves que los contables de Trump Media advirtieron que "plantean dudas sustanciales sobre su capacidad para continuar como empresa en funcionamiento", lo que en términos de Wall Street significa: "es posible que no podamos seguir en el negocio". Esta advertencia se hace eco de otra hecha en noviembre, cuando los contadores dijeron que Trump Media podría no sobrevivir a menos que completara pronto su fusión para salir a bolsa.

El acuerdo, largamente retrasado, se completó la semana pasada, allanando el camino para que Trump Media recibiera una entrada de aproximadamente US$ 300 millones en efectivo. La empresa puede ahora utilizar esos fondos para pagar la deuda y, lo que es más importante, para construir su infraestructura.

"Creo que los US$ 300 millones en efectivo deberían eliminar este riesgo de 'empresa en funcionamiento'", dijo Matthew Kennedy, estratega senior de OPV de Renaissance Capital.

A pesar de que Trump Media está perdiendo dinero y generando escasos ingresos, Wall Street ha valorado la empresa en hasta US$ 11.000 millones basándose en el precio de cierre de las acciones el viernes, según Renaissance Capital.

Mientras que Trump Media solo ingresó US$ 4,1 millones en 2023, su rival X (antes conocida como Twitter) recaudó más de 100 veces esa cantidad: US$ 665 millones en 2013, antes de su oferta pública inicial en noviembre de 2013. Twitter también generó algo más de US$ 5.000 millones de ingresos en el último año antes de ser privatizada por Elon Musk.

El problema para Trump Media es que su principal producto, Truth Social, se está reduciendo.

Los usuarios mensuales activos en EE.UU. en iOS y Android cayeron en febrero a 494.000, un 51% interanual menos, según Similarweb. En comparación, X tiene 75 millones de usuarios activos mensuales en EE.UU. Incluso Threads tiene más de 10 veces más usuarios que Truth Social, según Similarweb.

"2024 es el año decisivo para esta empresa", afirma Kennedy. "Para TMTG, lo importante ahora es entrar en el cañón de dinero que son las elecciones presidenciales de 2024. Y la empresa tiene una ventaja notable. Los comités independientes de campaña respaldados por Trump han recaudado millones. ¿Dónde crees que gastarán sus presupuestos de anuncios digitales?".