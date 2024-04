Abogada de Glas: Pedimos desde el miércoles formalmente el asilo a México 2:36

(CNN Español) –– El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo este viernes que su Gobierno buscará que ingrese a su territorio el exvicepresidente de Ecuador, Jorge Glas, a quien la Fiscalía de su país acusa del delito de peculado.

"Porque nos lo está pidiendo y nosotros consideramos sagrado el derecho de asilo", explicó el mandatario.

Sobre una fecha para cumplir con el traslado, López Obrador indicó que dependerá de que el Gobierno de Ecuador lo permita.

CNN intenta contactar a la defensa del exvicepresidente para conocer si se encuentra aún en la embajada mexicana y su reacción ante las declaraciones de AMLO.

Glas ingresó en diciembre en calidad de huésped a la Embajada de México en Quito. En ese momento, su representante legal dijo que el exfuncionario era víctima de una persecución y temía por su integridad.

publicidad

"Lo que están buscando es que nosotros aceptáramos que entraran la embajada o que nosotros les entregáramos al vicepresidente. Eso no lo podemos hacer, es una cuestión de principios. La política exterior de México se caracteriza por proteger a perseguidos políticos", dijo.

La Cancillería ecuatoriana advirtió en diciembre al Gobierno mexicano en una nota verbal que conceder asilo a Glas no sería lícito. Al ser interrogado este viernes sobre si se le recibirá a pesar de que es acusado en su país, López Obrador dijo que "todos los perseguidos han sido señalados, de una u otra forma".

La canciller de Ecuador, Gabriela Sommerfeld, consideró este viernes que “hay intromisión en asuntos internos. Se está, de cierta forma, entrometiendo incluso en la Justicia ecuatoriana porque Ecuador considera que, según la información que nos ha entregado la Corte, la Fiscalía y otras instituciones, que el señor Glas es un delincuente por crímenes".

CNN intenta consultar al gobierno de Ecuador para saber si le van a otorgar salvoconducto al exfuncionario.

Durante su conferencia de prensa matutina de este viernes, el mandatario mexicano aseguró también que su Gobierno no romperá relaciones diplomáticas con Quito y no expulsará al embajador ecuatoriano en México, luego de que Ecuador declarara el jueves como "persona non grata" a la embajadora de México en el país, Raquel Serur Smeke.

López Obrador pidió que se advierta a organismos internacionales respetar "el derecho de asilo y nuestra soberanía para que no puedan allanar la embajada".