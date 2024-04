Angelina Jolie en Roma en 2021. (Crédito: Vittorio Zunino Celotto/Getty Images)

(CNN) -- La pelea de Angelina Jolie y Brad Pitt por la bodega francesa de la que una vez fueron dueños juntos está llegando a un punto crítico y reavivando antiguos conflictos: nuevos documentos legales alegan un "historial de abuso físico de Jolie" por parte de Pitt antes de su fatídico viaje en avión en 2016.

Este jueves, Jolie presentó una moción ante el Tribunal Superior de Los Ángeles. En el documento, del que CNN obtuvo una copia, afirma que intentó vender a Pitt su participación en la bodega Miraval y que sus negociaciones finalmente se rompieron después de que Pitt condicionara la venta a que Jolie firmara un acuerdo de confidencialidad que "prohibía a Jolie hablar (excepto en los tribunales) sobre el abuso de Pitt hacia Jolie y sus hijos al intentar vincular la reputación personal de Pitt al negocio de Miraval".

La nueva presentación de documentos de esta semana tiene su origen en la demanda de Pitt de 2022, en la que afirmaba que él y Jolie habían acordado que ninguno de los dos vendería su participación en la bodega sin el consentimiento del otro. En una presentación de junio de 2023, alegó que la venta de Jolie de su participación en la bodega fue "vengativa" después de un "fallo adverso sobre la custodia".

Jolie también alega en la presentación de este jueves que "la historia de abuso físico de Pitt hacia Jolie comenzó mucho antes del viaje en avión de la familia desde Francia a Los Ángeles en septiembre de 2016", pero no entra en más detalles sobre el supuesto abuso previo.

"En el juicio, Jolie demostrará a través de testimonios, correos electrónicos, fotografías y otras pruebas por qué Pitt estaba tan preocupado por su propia mala conducta que echó por tierra su propio acuerdo para comprar la participación de Jolie en Miraval porque ella se negó a aceptar su nuevo y expansivo NDA (acuerdo de confidencialidad)", se lee en la presentación.

Jolie afirma en la moción presentada este jueves que aceptó firmar un acuerdo de confidencialidad "limitado a no menospreciar el negocio vinícola de Miraval" como parte de su acuerdo inicial para vender a Pitt su participación en la bodega, que en aquel momento estaban a punto de cerrar.

Pitt había afirmado anteriormente en su demanda enmendada de junio de 2023 que, después de que Jolie no aceptara firmar su acuerdo de confidencialidad, ella propuso un acuerdo de confidencialidad aún más amplio que "habría estipulado que, aparte de los alegatos o testimonios ante el tribunal, ninguna de las partes hará, directamente o a través de sus representantes, ningún comentario despectivo sobre la otra parte en un foro público".

CNN se ha puesto en contacto con un representante de Pitt en busca de comentarios sobre las nuevas acusaciones expuestas el jueves.

"El señor Pitt se negó a comprar la participación de la Sra. Jolie cuando ella no quiso ser silenciada por su acuerdo de confidencialidad. Al negarse a comprar su participación y luego demandarla, el señor Pitt puso directamente en cuestión por qué ese acuerdo era tan importante para él y lo que esperaba que enterrara: su abuso de la señora Jolie y su familia", dijo Paul Murphy, abogado de Jolie, a CNN en un comunicado este jueves. "Después de ocho meses de retrasos, esta moción pide al Tribunal que obligue al señor Pitt a presentar finalmente esas pruebas".

Jolie nunca terminó presentando cargos contra Pitt en relación con el altercado de 2016, según los documentos, porque creía que "el mejor curso era que Pitt aceptara la responsabilidad y ayudara a la familia a recuperarse del estrés postraumático que causó".

CNN informó previamente que Pitt no fue arrestado ni acusado en relación con el incidente de 2016 después de que el FBI completara su investigación, y un representante de Pitt disputó el relato de Jolie de ese incidente incluido en una presentación de documentos de octubre de 2022. El representante de Pitt dijo en una declaración a CNN en ese momento que "Brad ha aceptado la responsabilidad por lo que hizo, pero no lo hará por cosas que no hizo".

En octubre de 2021, Jolie vendió su mitad de la bodega a Tenute del Mondo, una filial de Stoli Group, controlada por el oligarca ruso Yuri Shefler.

Los procedimientos legales en curso y "los inflexibles intentos de Pitt de controlar y castigar a Jolie siguen teniendo un enorme costo emocional y financiero para ella y su familia", se lee en la presentación. "Jolie anhela que su familia pueda sanar y que sus hijos no sufran más dolor y traumas, y realmente desea que Pitt también quiera lo mismo".

Jolie solicitó el divorcio de Pitt en 2016. Fueron declarados legalmente divorciados en 2019, y se estableció un acuerdo de custodia compartida en 2021.

Los procedimientos legales en lo que respecta a la disputa de Miraval también siguen en curso. La expareja compró la finca y bodega en el sur de Francia en 2008.