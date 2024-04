¿Interrumpirá el eclipse solar total el servicio de telefonía móvil?

¿Qué ocurre durante un eclipse total del Sol? 4:08

(CNN) -- Mientras la oscuridad envuelva a millones de personas durante el eclipse solar total del lunes, los espectadores sostendrán sus teléfonos móviles hacia el cielo para capturar el momento. Pero, ¿podría el aumento del uso de la telefonía móvil hacer que las redes se vean afectadas?

Tanto en el centro de las ciudades como en los pueblos rurales, los proveedores de redes y los funcionarios públicos dicen que se están preparando para un aumento significativo del tráfico en las redes de telefonía móvil y Wi-Fi, ya que la avalancha de turistas por el eclipse ejercerá presión sobre los principales proveedores de las redes en línea.

El camino del eclipse total —donde es posible ver la Luna tapando completamente la cara del Sol—, atraerá a miles de turistas a estados en EE.UU., desde Texas a Maine. Los viajeros dependerán de la infraestructura de red de esas zonas mientras utilizan las redes sociales, hacen transmisiones en directo y videollamadas para conmemorar su experiencia.

El eclipse en sí no afecta a las redes inalámbricas. Pero la afluencia de turistas a ciudades y pueblos crea un ambiente similar al de un partido de fútbol o un concierto en un estadio abarrotado: cuanto mayor es la multitud, más difícil puede ser conseguir conexión celular.

"Cualquier lugar que se encuentre en el centro de la trayectoria del eclipse total experimentará un aumento significativo del uso del teléfono móvil, sobre todo durante el periodo de la totalidad y poco después", afirma Caty Pilachowski, profesora de astronomía de la Universidad de Indiana en Bloomington, en una entrevista con CNN.

Bloomington, que registró por última vez un eclipse total en 1869, estará el lunes en la trayectoria del eclipse total y podría recibir a cientos de miles de visitantes.

"Un eclipse suele verse como una actividad compartida", dijo Pilachowski, señalando que la gente hará fotos y videos y compartirá esas imágenes.

¿Eclipse en las redes de telefonía móvil?

La compañía AT&T prevé un aumento del tráfico de red cuando la gente " tome sus dispositivos para capturar y compartir contenidos" durante el eclipse total, según un portavoz de la empresa.

Cuando el último eclipse solar total atravesó Estados Unidos en 2017, AT&T informó de picos de uso de la red de hasta el 15% alrededor de ciertas torres de telefonía móvil en el camino del eclipse total. Pero la compañía, que experimentó una interrupción que afectó a millones de personas en febrero, dice que está lista para este lunes. "El eclipse en sí no tendrá ningún impacto operativo directo en nuestra red inalámbrica", escribió un portavoz de AT&T en un correo electrónico.

Y otros grandes proveedores como Verizon y T-Mobile se hacen eco de la confianza de AT&T ante el espectáculo celeste del lunes.

"No esperamos ningún impacto del eclipse solar de 2024 en el funcionamiento de nuestra red", dijo a CNN Chris Serico, portavoz de Verizon.

Verizon afirma que ha desarrollado su infraestructura estadounidense a lo largo de la trayectoria del eclipse en el último año. Serico afirmó que el proveedor de servicios inalámbricos ha construido y activado 19 nuevos emplazamientos celulares en los condados de Niagara y Erie en Nueva York —ubicaciones a lo largo de la trayectoria del eclipse total— desde principios de 2023.

En el noreste de Ohio, Verizon ha activado 60 nuevos emplazamientos celulares en seis condados situados en la trayectoria de la totalidad. En el área de Dallas, Verizon ha activado 375 nuevos emplazamientos celulares.

"Confiamos en que la capacidad adicional que hemos incorporado a la red en los últimos años permitirá hacer frente a cualquier aumento del uso de datos en las zonas donde la gente se reúna para presenciar este acontecimiento", declaró Serico.

T-Mobile dice que también está desplegando emplazamientos celulares temporales adicionales que estarán a la espera en zonas donde se espera una gran afluencia de turistas. Estos emplazamientos portátiles -celulares sobre ruedas- reciben el nombre abreviado de COW.

Los principales proveedores de telefonía móvil también se benefician de la innovación del 5G desde el último eclipse. AT&T ha ampliado su red 5G para llegar a más de 295 millones de personas en hasta 24.500 ciudades y pueblos de todo Estados Unidos.

"Todos los lanzamientos y actualizaciones de 5G se han incorporado a nuestra red desde que el último eclipse solar se extendió por Estados Unidos en 2017", dijo Serico, de Verizon.

Preparativos para el eclipse

En Nueva York, que experimentará su primer eclipse total en casi un siglo, los gobiernos estatales y locales dicen que se han coordinado con los proveedores inalámbricos durante más de un año para prepararse para el evento.

"Los operadores son conscientes de la afluencia de personas que se espera visiten Nueva York con motivo de este acontecimiento y han realizado auditorías de los emplazamientos y evaluado los mapas de cobertura", afirma en un correo electrónico Heather Groll, portavoz de la División de Seguridad Nacional y Servicios de Emergencia del Estado de Nueva York.

No obstante, las autoridades neoyorquinas esperan una gran afluencia de visitantes: en Buffalo podría haber hasta 1 millones de turistas, y en Rochester se esperan entre 300.000 y 500.000, según Groll. Esto significa que los habitantes de esas zonas pueden sufrir interrupciones habituales del servicio.

"Tanto los visitantes como los neoyorquinos deben contar con que la cobertura será limitada en los lugares donde haya grandes concentraciones y planificar en consecuencia", escribió Groll en un correo electrónico.

Aunque algunas ciudades pueden sufrir interrupciones, todo depende del número de personas que utilicen una torre y de la capacidad específica de la zona, según Lisa Winter, científica de programas de la NASA.

"Puede resultar difícil en una zona muy concurrida si mucha gente utiliza las mismas torres", explica Winter en un correo electrónico.

Según Rick Dietz, director del Departamento de Servicios de Información y Tecnología de Bloomington, la ciudad se ha coordinado con los proveedores de servicios para desplegar las instalaciones portátiles en zonas de baja cobertura.

Dijo que los proveedores están indicando que las llamadas regulares deben seguir adelante, pero los servicios de datos pueden estar tensos o no disponibles.

En Little Rock, Arkansas, las autoridades municipales dicen que no están preocupadas por las interrupciones del servicio de telefonía móvil.

"Sabemos que el gobierno estatal y el federal han asignado recursos principalmente para las zonas rurales del estado que pueden tener acceso limitado a la red celular", dijo Aaron Sadler, portavoz de Little Rock, en un correo electrónico. "La ciudad de Little Rock no tiene las mismas preocupaciones de cobertura y esperamos que no haya problemas de red la próxima semana".

Consejos para el eclipse

Las personas que viajen a para ver el eclipse deben planificarlo, y descargar mapas e indicaciones de antemano para tenerlos a mano en caso de que la conexión sea deficiente.

Con o sin teléfono, lo más importante, según Pilachowski, es disfrutar de la experiencia.

"Un eclipse total de Sol no se parece a ninguna otra experiencia que pueda vivir un ser humano. Nos conecta profundamente no sólo con la naturaleza, sino con el universo", explica. "Estamos conectados con el Sol y la Luna y con todo un amplio universo de una manera que normalmente no experimentamos. Es un momento profundo que queremos que todos sientan y compartan".