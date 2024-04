Las polémicas de Xóchitl Gálvez, candidata presidencial opositora en México

Las propuestas de Xóchitl Gálvez para México 5:03

(CNN Español) -- Desde que inició su carrera por la candidatura presidencial, Xóchitl Gálvez —la candidata por la coalición opositora en México— se ha visto envuelta en polémicas, varias de ellas con el mandatario Andrés Manuel López Obrador.

Estas son algunas de ellas, así como las respuestas que les dio en su momento.

Los trabajadores del sur

El inicio de la carrera de Xóchitl Gálvez por la candidatura no estuvo exento de polémica. En uno de los foros realizados en agosto pasado, durante la contienda interna de los partidos de oposición Revolucionario Institucional (PRI), Acción Nacional (PAN) y de la Revolución Democrática (PRD), la senadora con licencia dijo que en el sureste del país la gente no está acostumbrada a trabajar ocho horas seguidas.

El foro referido se realizó en el norteño estado de Nuevo León. Ahí, Gálvez dijo: “Hay una cultura distinta en el sureste del país (...) recuerdo cuando trabajaba con [el entonces presidente Vicente] Fox quisieron instalar maquiladoras en Chiapas y les comenté que iba a ser un fracaso porque nadie iba a ir a trabajar ocho horas seguidas porque no es su cultura”.

Un día después, el 21 de agosto, el presidente Andrés Manuel López Obrador se refirió a esta declaración en su conferencia matutina.

“Muchísimo se trabaja en los pueblos del sureste, en todo México, en todo México, la gente es muy trabajadora”, dijo.

Horas después, Gálvez pidió que no se sacaran de contexto sus palabras. “No inventen, no saquen de contexto lo que yo dije sobre el desarrollo regional sostenible con identidad”.

Reiteró que las mujeres indígenas no están acostumbradas a estar encerradas de 8 a 14 horas en una fábrica, sino que trabajan el telar de cintura.

El presunto plagio en su trabajo de titulación

La candidata del PRI, PAN y PRD fue señalada por dos medios mexicanos de presunto plagio de su trabajo de titulación como ingeniera en computación por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

“Si la falta de referencias en 2% o 3% de texto es suficiente para anular mi título de mi querida UNAM, volveré a presentar un nuevo trabajo para titularme”, dijo en un video tras los señalamientos.

La aspirante presidencial aceptó que no citó correctamente algunos fragmentos de información que incluyó en su informe.

“La mayor parte de los temas son técnicos, describen equipo, son sacados de manuales técnicos, un tema es la política pública del Gobierno federal que se aclara que es la política en materia ambiental y es un tema que sí la pendejeé porque sí debí poner de dónde era”, dijo a medios la exsenadora. Gálvez dijo en ese momento que no se trata de una tesis sino de un informe y que su título "es por experiencia profesional, no por un escrito". El trabajo para la titulación, que recibió Gálvez en 2010, se titula "Diseño de edificios verdes e inteligentes". Xóchitl Gálvez fundó en 1992 una empresa de desarrollo de proyectos como edificios inteligentes.

La UNAM turnó el análisis del caso al Comité de Ética y al Consejo Técnico. Poco más de un mes después, la UNAM se refirió en un boletín al informe presentado por Gálvez:

“Se trata de un trabajo original que cumple con las finalidades de la modalidad de titulación con la que se graduó. A su vez, el dictamen solicita a la autora envíe las precisiones a las citas ausentes en su informe profesional”.

Los contratos de sus empresas

El presidente López Obrador dijo en julio de 2023 que tenía información sobre las empresas de Xóchitl Gálvez, High Tech Services y Operación y Mantenimiento a Edificios Inteligentes (OMEI), en donde habían obtenido contratos por cerca de 1.500 millones de pesos (unos US$ 87 millones) mientras Gálvez ejercía un cargo público.

“Nada más que aclaren eso porque el que nada debe nada teme”, dijo el mandatario en su conferencia del 14 de julio.

En una publicación en la red social X, el presidente divulgó los contratos de las empresas de Gálvez, que muestran que el gobierno de López Obrador también ha firmado contratos con estas.

Gálvez respondió al presidente que su empresa es honesta y paga impuestos, por eso recibe transferencias y contratos.

“Ya déjese de chismes y póngase a trabajar. Las personas que trabajamos y prestamos servicios firmamos contratos; revise y busque todo lo que quiera, que no le saquen de onda los trabajos formales y las empresas honestas. La empresa que fundé hace 31 años firma contratos y recibe transferencias, no sobres amarillos por debajo de la mesa. Es más, su Gobierno también me ha otorgado contratos, ¿sabe por qué? Porque es una empresa seria, formal, que paga impuestos”.

A finales de julio de 2023, Gálvez acudió a la Fiscalía General de la República, donde dijo a medios que se pondría a disposición de las autoridades para que revisaran lo que necesitaran de sus cuentas.

“Voy a presentar mis escritos para que lo que se les ofrezca, lo que necesiten, lo que quieran saber de mis cuentas, lo que quieran saber de mi patrimonio. Encantada lo informo (…) Aquí estoy en la Fiscalía y estoy dispuesta a aportar todo para que la Fiscalía me investigue de cabo a rabo”, dijo.

A pesar de que fue en efecto denunciada por ciudadanos ante la Fiscalía, el organismo no procedió a una investigación formal, pero el tema cobró relevancia en campaña y la ahora candidata pidió a la Fiscalía decir si estaba siendo investigada.

Con información de Natalia Cano