Crédito: Museo de Arqueología de Tirol del Sur/Ochsenreiter.

(CNN) -- Ötzi, el hombre de hielo, encontrado en lo alto de los Alpes tiroleses en 1991, tenía la piel y los ojos oscuros y probablemente era calvo. Sus restos, notablemente bien conservados y congelados bajo hielo durante unos 5.300 años, revelaron 61 tatuajes en todo su cuerpo.

Cómo y por qué Ötzi, quizás el cadáver más estudiado del mundo, hizo su arte corporal ha sido durante mucho tiempo una fuente de fascinación. El análisis inicial sugería que los tatuajes eran cortes con una cuchilla y luego impregnados con pigmento negro. Sin embargo, investigaciones recientes sugieren que las marcas podrían haber sido hechas con una herramienta punzante con pigmento de carbón en la punta.

"Uno de los hilos conductores que identificamos es que gran parte del trabajo que se hizo en sus tatuajes inicialmente fue realizado "realizado por excelentes investigadores, pero que no estaban tatuados y no tenían experiencia personal con el proceso”, dijo Aaron Deter-Wolf, autor principal del nuevo estudio.

“A lo largo de los años, he tenido numerosas conversaciones con tatuadores profesionales y cuando empiezas a hablar de eso y miran las fotos, dicen, oh, no, oh, no, esos no cortan la piel en absoluto (...) pero eso no se ha mostrado en un entorno sólido científicamente", explicó Deter-Wolf, un arqueólogo prehistórico de la División de Arqueología de Tennessee que tiene un tatuaje similar al de Ötzi en su muñeca.

El estudio, publicado en el European Journal of Archaeology el 13 de marzo, revisó la información existente sobre los tatuajes de Ötzi y se basó en experimentos actuales que replican técnicas de tatuajes antiguos.

“La mayoría de ellos estaban en la parte inferior de las piernas y los tobillos. Uno en la muñeca izquierda y hay un par de ellos en la parte baja de la espalda alrededor de la columna cervical”, dijo Deter-Wolf.

“Son líneas que en algunos casos se cruzan pero que más a menudo son paralelas entre sí. Van desde las dos (líneas) hasta cinco o seis”.

Los científicos han analizado casi cada parte de Ötzi y sus pertenencias, que ilustran de forma cercana la vida a finales del cuarto milenio a.C. Ahora, el nuevo estudio proporciona una mejor comprensión de cómo se crearon los tatuajes más antiguos conocidos en la historia de la humanidad, aunque aún quedan dudas sobre el significado detrás del arte corporal.

Una celebridad científica

Originalmente, los investigadores creían que Ötzi había muerto congelado, pero una radiografía de 2001 encontró la punta de una flecha en su hombro que habría sido fatal. El hombre de hielo también sufrió una lesión en la cabeza, posiblemente al mismo tiempo, y su mano derecha muestra una herida defensiva.

El misterio sobre la muerte violenta de Ötzi, quién era y cómo acabó en un paso de montaña ha despertado un interés mucho más allá del campo de la arqueología. Cada año, miles de personas visitan sus restos momificados, que se exhiben en el Museo de Arqueología de Tirol del Sur en Bolzano, Italia.

El corpus científico existente sobre Ötzi es sorprendentemente completo. El contenido del estómago arrojó información sobre su última comida y de dónde venía, el estudio de su ADN reveló su ascendencia y apariencia, sus armas mostraron que era diestro y su ropa dio una mirada poco común a lo que realmente vestían los antiguos.

En un estudio de febrero de 2016, Deter-Wolf compiló una base de datos de decenas de ejemplos de tatuajes antiguos, incluido el arte corporal encontrado en restos momificados egipcios, chinos e incas, e identificó al arte corporal de Ötzi como uno de los ejemplos más antiguos de tatuajes que se han conocido. La hazaña fue posible gracias a la tecnología de imágenes digitales no destructivas y a la colaboración entre arqueólogos y tatuadores.

"Una vez que todos nos ponemos de acuerdo, se nos ocurren hipótesis mucho mejores y más informadas sobre cómo funcionan estas cosas", afirmó.

El estudio de 2016 sugiere que los tatuajes son una práctica cultural extendida y de larga data, con diferentes medios utilizados para insertar pigmentos debajo de la piel de forma permanente. Las técnicas incluyen empujar o golpear una herramienta puntiaguda que puede tener o no mango, la incisión, los tatuajes subdérmicos, o suturas en la piel, utilizando una aguja para enhebrar un filamento o tendón empapado de tinta.

Deter-Wolf y sus colegas también experimentaron diferentes técnicas tradicionales en un estudio de septiembre de 2022. El tatuador tradicional neozelandés y coautor del estudio, Danny Riday, se tatuó la pierna utilizando ocho herramientas hechas de huesos de animales, obsidiana, cobre y colmillo de jabalí, junto con una moderna aguja de acero.

Los tatuajes en el cuerpo de Ötzi tienen bordes redondeados consistentes con un tatuaje hecho a mano, muy probablemente hecho con hueso o cobre, dijo Deter-Wolf. Por el contrario, los tatuajes por incisión crean bordes puntiagudos debido a la forma en que se cortan las líneas en la piel.

"Hay una variación dentro de la línea porque estás colocando todos estos pinchazos individuales muy cerca unos de otros y cuánto se superponen da como resultado una especie de efecto punteado cuando se mira con un aumento lo suficientemente alto".

Un punzón de hueso que Ötzi llevaba en su kit de herramientas era un candidato potencial, pero aún debe estudiarse en detalle para confirmar si las marcas de desgaste microscópicas son consistentes con la función de un tatuaje. Sin embargo, Deter-Wolf cree que es poco probable.

"Es fuertemente evocador en (el) contexto (de) un kit de leñador en lugar de un kit de tatuaje".

El nuevo descubrimiento sobre cómo probablemente se hicieron los tatuajes de Ötzi fue "particularmente emocionante" porque el método de punción utilizado mostró una continuidad con las técnicas de tatuaje actuales, dijo el Dr. Matt Lodder, profesor titular de historia y teoría del arte y director de estudios americanos en la Universidad de Essex en Reino Unido.

“La verdadera magia de la historia de Ötzi a los ojos modernos es lo familiar que resulta: cualquiera que haya sido tatuado, especialmente si lo ha sido con herramientas manuales, puede identificarse con las sensaciones que habría sentido mientras se tatuaba y el proceso por el que pasó para curar sus tatuajes”, dijo Lodder, quien también es autor de “Painted People: Humanity in 21 Tattoos” y no estuvo involucrado en el estudio.

"El hecho de que podamos empatizar tanto con un hombre que vivió hace cinco milenios es un vínculo notablemente poderoso con nuestro pasado humano compartido".

El misterio irresuelto de los tatuajes de Ötzi

¿Por qué Ötzi tenía tantos tatuajes? Una explicación presentada en la narrativa científica es que eran una técnica curativa antigua, un poco similar a una forma temprana de acupuntura, en lugar de un arte corporal. Muchos de los tatuajes podrían haber sido una forma antigua de tratar el dolor en las articulaciones de la espalda baja, las rodillas, la cadera y las muñecas.

“No estamos en desacuerdo con la idea de que podrían haber sido terapéuticos. Creo que todo está sobre la mesa. Sólo porque algo nos haya brindado un tratamiento terapéutico no significa que no tenga valor culturalmente simbólico”, dijo Deter-Wolf.

Marco Samadelli, investigador principal del Instituto de Estudios de Momias de Eurac Research, un instituto de investigación privado en Bolzano, dijo que el trabajo era de "alto nivel científico".

"Los autores no afirman con absoluta certeza la técnica del tatuaje por punción con un instrumento de una sola punta, pero dan explicaciones extensas y plausibles", dijo por correo electrónico.

Samadelli instó al equipo a continuar estudiando los tatuajes de Ötzi y cómo se hicieron.

“Hasta la fecha, no hay planes para examinar el punzón de hueso y el diente de cuerno encontrados con el Hombre de Hielo para ver si fueron utilizados como herramientas manuales, pero espero que Aaron Deter-Wolf mantenga su interés y presente su solicitud al comité científico de el Museo Ötzi para analizarlos y estudiarlos”.