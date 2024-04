Posibles objetivos y alcance de la reunión entre Joe Biden y Xi Jinping 4:07

Nota del editor: Suscríbete al boletín de noticias de CNN, Mientras tanto en China, que explora lo que debes saber sobre el ascenso del país y su impacto en el mundo.

Hong Kong (CNN) -- El presidente de China, Xi Jinping, mantuvo este miércoles inusuales conversaciones con un expresidente de Taiwán partidario de estrechar lazos con el país asiático, un encuentro poco habitual a pocas semanas de que la isla democrática tome juramento a un nuevo líder al que Beijing detesta abiertamente.

Ma Ying-jeou, quien dirigió Taiwán de 2008 a 2016 y se encuentra actualmente en Beijing en una gira de 11 días por China, se reunió con Xi Jinping este miércoles por la tarde, informó la cadena estatal CCTV.

El momento, cuidadosamente preparado, está cargado de simbolismo político: es la primera vez que un expresidente de Taiwán es recibido por el máximo dirigente chino en Beijing desde que el partido Kuomintang (KMT), de Chiang Kai-shek, huyó a Taipei en 1949.

También es la primera reunión entre Xi y Ma, exlíder del KMT, desde su histórica cumbre en Singapur en 2015.

Pero su reencuentro también pone de relieve la creciente división política a través del estrecho de Taiwán, y cómo la postura cada vez más agresiva de Xi hacia Taipei ha alejado a más taiwaneses de China.

publicidad

En su discurso de apertura, Xi elogió a Ma por oponerse a la "independencia de Taiwán", promover los intercambios a través del estrecho y estar de acuerdo en que ambos lados del estrecho pertenecen a "una sola China".

"Los compatriotas a ambos lados del estrecho de Taiwán son todos chinos. No hay rencor que no pueda resolverse, ni asunto que no pueda discutirse, ni fuerza que pueda separarnos", dijo Xi a su invitado. "La interferencia externa no puede detener la tendencia histórica de la reunión de la familia y el país".

En respuesta, Ma dijo que aunque los dos lados del estrecho se desarrollaron bajo sistemas diferentes, ambos pueblos pertenecen a la nación china.

"Si estalla una guerra entre las dos orillas del estrecho de Taiwán, será una carga insoportable para la nación china", dijo. "Espero sinceramente que ambas partes respeten los valores y el modo de vida atesorados por el pueblo y mantengan la paz a través del estrecho".

Pero el atractivo de una identidad china compartida ha disminuido considerablemente en Taiwán a medida que Xi aumenta la presión militar, económica y diplomática sobre su democrática isla vecina.

Esta tendencia se puso de relieve en enero, cuando los votantes taiwaneses hicieron caso omiso a las advertencias de China y otorgaron al gobernante Partido Democrático Progresista (PDP) un histórico tercer mandato al elegir a Lai Ching-te, que durante mucho tiempo se ha enfrentado a la ira de Beijing por defender la soberanía de Taiwán.

Desde entonces, Beijing ha arrebatado a Taipei otro de sus cada vez más escasos aliados diplomáticos y ha intensificado el patrullaje en la periferia de las islas taiwanesas de primera línea tras la muerte de dos pescadores chinos ahogados en aguas cercanas, al tiempo que sigue volando con sus cazas cerca de la isla autónoma.

La reunión de Ma con Xi coincide también con una frenética semana de actividad diplomática en Washington, donde el presidente Joe Biden será el anfitrión de la primera cumbre de líderes entre Estados Unidos, Japón y Filipinas. Las preocupaciones conjuntas sobre la creciente asertividad de China bajo el mandato de Xi, incluso hacia Taiwán, son un motor clave de esa cumbre.

Una alta fuente del Gobierno de Taiwán dijo a CNN que Beijing pospuso la reunión del lunes para hacerla coincidir con la cumbre entre Biden y el primer ministro japonés, Fumio Kishida, este miércoles.

Condiciones previas a las conversaciones

Según Amanda Hsiao, analista de China para International Crisis Group, las tácticas de presión de China pretenden empujar a la administración entrante de Taiwán hacia una postura política más complaciente con China.

"La visita de Ma prosigue este esfuerzo, subrayando la postura de Beijing de que el diálogo a ambos lados del estrecho solo es posible con aquellos taiwaneses que acepten la idea de que las dos orillas del estrecho pertenecen a 'una sola China'", dijo.

Beijing ha cortado los contactos oficiales de alto nivel con Taipei desde que la presidenta Tsai Ing-wen, del PDP, asumió el cargo en 2016, montando una ola de ira por el controvertido acuerdo comercial de Ma con Beijing y capitalizando el creciente número de votantes taiwaneses decididos a mantener la identidad distintiva de la isla.

A diferencia del KMT, el PDP rechaza la condición previa de Beijing para las conversaciones oficiales: un acuerdo en virtud del cual ambas partes acepten que existe "una sola China", con sus propias interpretaciones sobre lo que eso significa.

Es poco probable que se reanude la comunicación oficial con Lai, que ha prometido seguir la política de Tsai a través del estrecho. ha rechazado repetidamente la oferta de conversaciones de Lai y le ha denunciado como un peligroso separatista y "alborotador".

Pero al centrarse en Ma, que lleva años fuera de la presidencia y tiene poco poder para influir en la realidad política de Taiwán, Beijing puede estar revelando "su incapacidad para encontrar o cultivar otra figura política taiwanesa de estatura comparable que esté dispuesta a jugar a la paloma con Beijing hoy en día", dijo Wen-Ti Sung, investigador residente en Taiwán del Global China Hub del Atlantic Council.

Los mensajes de Beijing

Ma se está convirtiendo en una especie de viajero frecuente a China continental.

A finales de marzo del año pasado, Ma, de 73 años, se convirtió en el primer expresidente de Taiwán en pisar la China continental, en un viaje de 12 días a través del estrecho de Taiwán. Pero no consiguió una audiencia con ningún dirigente del Comité Permanente del Buró Político, el círculo de poder más íntimo de Beijing.

Al igual que la última vez, la visita de este año coincidió con el Festival Qingming, tradicionalmente dedicado a rendir tributo a los familiares fallecidos y a venerar a los antepasados; también ocurre pocas semanas antes de la toma de posesión de Lai como presidente de Taiwán, el 20 de mayo.

"Una reunión en esta coyuntura permite a Beijing destacar las raíces culturales compartidas entre Taiwán y China, y ejercer presión sobre la próxima administración de Taiwán", dijo Sung.

"Beijing está utilizando esta reunión entre Xi y Ma para subrayar la credibilidad y durabilidad de sus zanahorias: que Beijing es bueno con sus amigos, en funciones o retirados. Señala a los líderes políticos de todo el mundo que hacerse amigo de Beijing es una inversión que merece la pena a largo plazo."

La receptividad de China hacia la visita de Ma es también una señal para Taiwán y otros países de que la unificación pacífica a través de la conquista de los corazones y las mentes sigue siendo la opción preferida de Beijing, al menos por ahora, a pesar de las enconadas tensiones entre ambos lados del estrecho, añadió Sung.

Y las imágenes cuidadosamente seleccionadas de las conversaciones -que se espera lleguen a millones de hogares en los noticieros de televisión en horario de máxima audiencia en China- también sirven como mensaje al público chino de que la unificación con Taiwán aún es posible a pesar de la histórica victoria electoral del PDP.

"Para Beijing, la visita de Ma es también una forma útil de asegurar a su público nacional: 'No hemos perdido los corazones y las mentes de los taiwaneses, sigue habiendo conexiones culturales e históricas que nos unen, y el PDP no representa la corriente dominante de opiniones taiwanesas'", dijo Hsiao, el analista.

'Un viaje de paz'

Ma, que viaja a título personal, calificó su viaje de "viaje de paz y amistad" antes de partir hacia el continente con una delegación de estudiantes taiwaneses.

Ha recibido una efusiva cobertura de los medios estatales chinos, que se refirieron a él simplemente como "Sr. Ma Ying-jeou" o expresidente del KMT, sin mencionar su antiguo papel como presidente de Taiwán.

En la metrópolis meridional de Guangzhou, se inclinó ante un monumento conmemorativo en honor de un fallido levantamiento contra la dinastía Qing lanzado por Sun Yat-sen, fundador de la República de China (actual nombre oficial de Taiwán). Sun es considerado el padre de la China moderna a ambos lados del estrecho.

En la provincia noroccidental de Shaanxi, Ma asistió a una ceremonia en honor del Emperador Amarillo, legendario antepasado del pueblo chino, e instó a los jóvenes de Taiwán a "recordar las raíces de la cultura china y de la nación china".

En la Gran Muralla de Beijing, cantó una canción patriótica china sobre la lucha contra los invasores japoneses durante la Segunda Guerra Mundial. La canción, compuesta poco después del inicio de la invasión, fue popular tanto entre los comunistas como entre los nacionalistas.

Pero su énfasis en una identidad china compartida desentona cada vez más con el sentimiento mayoritario en Taiwán, donde menos del 3% de la población se identifica ahora principalmente como china, y menos del 10% apoya una unificación inmediata o eventual.

Mientras tanto, las encuestas muestran que cada vez más personas, especialmente los votantes más jóvenes, se consideran taiwaneses y no desean formar parte de China.

Reacción en Taiwán

El itinerario de Ma y su encuentro con Xi han sido seguidos de cerca en Taiwán.

"El partido gobernante, el PDP, probablemente restará importancia a las visitas de Ma a China, prefiriendo describirlas como un acto privado de turismo de un jubilado", dijo Sung, del Atlantic Council.

"El KMT, partido de la oposición taiwanesa, estará dividido: desea celebrar los logros de Ma con Beijing, pero también duda en alardear de ello ante el electorado taiwanés, que sigue receloso de unos lazos más estrechos a través del estrecho".

Ma sigue siendo uno de los principales miembros del KMT, que obtuvo el mayor número de escaños en las elecciones parlamentarias de Taiwán de enero, pero no logró hacerse con la presidencia por tercera vez consecutiva.

Como mayor partido de la oposición, el KMT está ansioso por demostrar que son más capaces de gestionar las relaciones tanto con China como con Estados Unidos, pero la reunión de Ma puede perjudicar más que ayudar, dijo James Chen, profesor adjunto de diplomacia y relaciones internacionales en la Universidad Tamkang de Taiwán.

"El PDP y sus partidarios han cuestionado la lealtad de Ma en casa y etiquetan al KMT (como) proChina. Washington, especialmente el Capitolio, puede no apreciar el viaje de Ma a China bajo el sentimiento bipartidista antichino", dijo.

Pocos expertos creen que la reunión vaya a suponer un cambio sustancial en el statu quo de las relaciones a ambos lados del estrecho.

"El valor de esta reunión reside principalmente en su simbolismo: un intento de dar forma a la narrativa a través del estrecho a favor de ambas partes, mientras persisten las diferencias políticas fundamentales", dijo Hsiao, de International Crisis Group.

Pero para Ma, la reunión cimentará su legado en la política a ambos lados del estrecho, independientemente de su resultado.

"Es probable que desee ser recordado como el único líder taiwanés capaz de romper el hielo con Beijing", afirmó Sung.