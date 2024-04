Diplomáticos europeos en Washington buscan acceder a los aliados de Trump para obtener información

Zelensky, dispuesto a oír a Trump sobre guerra con Rusia 0:30

(CNN) -- Los diplomáticos europeos en Washington están trabajando frenéticamente para concertar reuniones con aliados del expresidente Donald Trump mientras se preparan para su posible regreso a la Casa Blanca, según informan a CNN fuentes familiarizadas con el esfuerzo.

En reuniones cara a cara en clubes privados de Washington, hoteles, embajadas y grupos de reflexión de toda la ciudad, los diplomáticos están haciendo preguntas sobre las intenciones políticas de Trump y sus posibles elecciones de personal, y enviando notas a sus capitales europeas, donde los funcionarios están ávidos de cualquier idea, mientras trabajan para establecer guardarraíles para la OTAN e intentan garantizar un apoyo duradero a Ucrania en su guerra con Rusia.

Mientras los embajadores y el personal diplomático se apresuran a ponerse en contacto con quienes podrían saber lo que planea Trump, en las embajadas circulan listas informales de algunos ex altos cargos de Trump, como el exdirector de Inteligencia Nacional John Ratcliffe, el secretario de Estado Mike Pompeo, el asesor de Seguridad Nacional Robert O'Brien y Keith Kellogg, ex asesor principal de seguridad nacional del vicepresidente Mike Pence.

Las reuniones no siempre son agradables y a veces se han vuelto emotivas, pero en la mayoría de las interacciones, los diplomáticos se limitan a escuchar diligentemente, según dos fuentes que han estado presentes en algunas de ellas. Pero son codiciadas y, en muchos casos, más fáciles de organizar para unos diplomáticos que para otros.

Los embajadores de los países más grandes, y los que llevan varios años en Washington, tienen más facilidad para entrar en el círculo de Trump, en comparación con los embajadores que son nuevos en Washington, y los de países más pequeños, dijeron varios diplomáticos.

La actividad previa a las elecciones presidenciales de noviembre contrasta fuertemente con el periodo previo a las elecciones de 2016, cuando la mayoría de los diplomáticos asumieron que Hillary Clinton ganaría e hicieron pocos esfuerzos por conectar con los aliados de Trump o con cualquier círculo republicano de política exterior.

Ahora, han aprendido una lección clave.

"No estamos tan nerviosos porque sabemos que con Trump todo gira en torno a las relaciones", dijo un veterano diplomático europeo que lleva en Washington desde el Gobierno de Trump.

"Estamos trabajando en ellas, y estamos diciendo a la capital que la oficina del primer ministro necesita establecer una conexión personal con Trump desde el primer momento".

No está claro cuánta influencia real tienen todavía algunos de estos contactos con Trump y su campaña, pero las fuentes dicen a CNN que en algunos casos los diplomáticos están echando una amplia red, cortejando a grupos de reflexión republicanos y buscando reuniones con antiguos miembros del gabinete de Trump, para obtener cualquier atisbo de conocimiento.

Un alto asesor de Trump dijo que no se estaban celebrando reuniones bajo la dirección de la campaña.

El punto de vista "continental"

De vuelta en Europa, funcionarios de la OTAN y la Unión Europea están trabajando para reforzar el apoyo a Ucrania en previsión de una posible administración Trump que, casi con toda seguridad, apoyaría menos a este país devastado por la guerra. Las fuentes afirman que estos esfuerzos se vienen realizando desde hace tiempo, pero que la subida de Trump en las encuestas y su cómoda victoria en las primarias republicanas les han dado una nueva urgencia.

El principal de ellos es la creación de un fondo de la OTAN de unos US$ 100.000 millones en los próximos cinco años, destinado a canalizar dinero hacia Ucrania. Esos fondos procederían específicamente de los miembros de la alianza, como forma de fijar una base de apoyo ante un posible segundo mandato de Trump.

Se trata de "prepararse para el futuro", dijo un alto diplomático europeo familiarizado con las conversaciones, explicando que los cambios que se están considerando harán más difícil que los miembros individuales de la OTAN modifiquen e interrumpan el apoyo en curso a Ucrania con la misma rapidez, especialmente si prevén la posible llegada de Trump a la Casa Blanca.

En Bruselas, los funcionarios de la Unión Europea están estudiando cómo utilizar los US$ 300.000 millones en activos del Banco Central ruso congelados en Occidente desde que Rusia invadió Ucrania en febrero de 2022. En concreto, están estudiando cómo dirigir directamente a Ucrania los intereses acumulados en esos activos. Para ello sería necesario que la Uecionión Europea llegara a un acuerdo sobre el uso que Ucrania podría dar a los fondos, ya sea para gastos militares o para la reconstrucción. A principios de este año, la UE aprobó una ley para reservar los beneficios inesperados de los fondos del banco central ruso, que las autoridades estadounidenses respaldaron.

En otra señal del creciente deseo de los países de la OTAN de entrar en la órbita de Trump, el ministro de Relaciones Exteriores del Reino Unido, David Cameron, se reunió el lunes por la noche con Trump en el club Mar-a-Lago del expresidente.

El viaje de Cameron al sur de Florida se produjo en un momento en que el ex primer ministro tiene previsto viajar a Washington para reunirse con el secretario de Estado, Antony Blinken. Un portavoz del Gobierno británico calificó de "práctica habitual" el encuentro entre ministros y candidatos de la oposición de países socios.

La reunión se organizó cuando el gobierno británico se puso en contacto con la campaña de Trump para sugerírselo, dijeron fuentes familiarizadas con la planificación.

La pareja discutió el gasto en defensa de la OTAN, las próximas elecciones de EE.UU. y el Reino Unido, Brexit y "poner fin a la matanza en Ucrania", durante su cena juntos, de acuerdo con una lectura de la campaña de Trump. Cameron se negó a entrar en los detalles de la reunión, pero dijo a los periodistas que defiende apasionadamente ante cualquier persona con la que habla que respaldar a Ucrania es "una inversión en la seguridad de EE.UU." y "bueno para los empleos estadounidenses".

Cortejando a los republicanos

Cuando el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, visitó Washington en enero, pronunció un discurso sobre el futuro de la OTAN en la Heritage Foundation, un think tank conservador que es un bastión de la política exterior republicana establecida en Washington.

El lugar fue elegido personalmente por el equipo de Stoltenberg, en un esfuerzo por acercarse a los republicanos ante la posibilidad de que Trump gane en noviembre y en medio de preocupaciones sobre su compromiso con la OTAN, explicaron fuentes conocedoras de la planificación.

El discurso, que hizo hincapié en la fuerza colectiva de la OTAN antes de su 75 aniversario este verano, fue bien recibido, dijeron las fuentes.

"La lógica de hacerlo en Heritage no pasó desapercibida", dijo Victoria Coates, asesora adjunta de seguridad nacional del expresidente Trump que ahora es vicepresidenta del think tank.

Stoltenberg defendió la necesidad de seguir apoyando a Ucrania, pero también señaló la comprensión del imperativo estadounidense de abordar con urgencia la cuestión fronteriza con Estados Unidos.

"No culpa a nadie por pensar que tenemos que ocuparnos de eso y luego pasar a Ucrania", dijo Coates al reflexionar sobre cómo el discurso de Stoltenberg hizo un guiño a una de las principales prioridades republicanas.

Menos de dos semanas después, Trump se lanzó a la yugular.

En un mitin político, Trump proclamó que le diría a Rusia que "hiciera lo que le diera la gana" con cualquier país de la OTAN que no pagara lo suficiente a la alianza de defensa.

Los comentarios provocaron escalofríos en los miembros de la OTAN, dijeron diplomáticos familiarizados con las reacciones.

Los miembros de la OTAN son muy conscientes de que Trump presionaría para que cada país miembro alcanzara su contribución del 2%, pero escucharlo exponer repercusiones tan drásticas, que de hecho socavarían el Artículo 5, fue alarmante.

Los comentarios de Trump han puesto a los diplomáticos europeos en estado de alerta, deseosos de saber qué quería decir exactamente.

"Estamos recibiendo un montón de llamadas de embajadores, sabemos lo que están haciendo, nos están pidiendo información y tratando de averiguar qué pasará si Trump vuelve a entrar", dijo un exfuncionario del gobierno de Trump que ha tenido cerca de 30 reuniones con diplomáticos europeos en Washington.

Los típicos juegos de salón de Washington de hacer conexiones con los que están en el poder se está extendiendo a los diplomáticos extranjeros, que en algunos casos están buscando por todas partes para hacer cualquier conexión con el expresidente republicano.

"La señal de demanda está por las nubes. La gente está recorriendo todo el espacio republicano, tratando de hablar con todo el mundo para averiguar qué está pasando", dijo James Carafano, vicepresidente de la Heritage Foundation.

"Estallidos de ira aleatorios"

A algunos de los diplomáticos se les dijo en sus reuniones que no se tomaran a Trump tan literalmente después de sus comentarios sobre la OTAN en un mitin, dijeron múltiples fuentes.

"Es solo palabrería de campaña, no es lo que realmente piensa", dijo un diplomático europeo al describir lo que les dijeron.

Pero, en general, se les dijo que cumplir el objetivo del 2% de gasto no sería negociable, y algunos hicieron una advertencia drástica para la alianza si no se alcanzaba el objetivo.

"Si les preocupa cómo va a reaccionar el presidente Trump ante ellos, tienen en sus manos hacer algo al respecto", dijo Coates. "No hay nadie en este planeta que pueda decirles: 'Oh, no pasa nada. Yo convenceré a Trump de que no salga de la OTAN. Y no tienes que preocuparte por el 2%'. Cualquiera que les diga eso les está mintiendo".

Durante esas conversaciones, muchos embajadores europeos se enteraron de que Trump consideraría impulsar una OTAN de dos niveles. La estructura significaría que los países que no cumplan con el 2% del gasto podrían caer en el segundo nivel de miembros, lo que significa que no estarían protegidos por el artículo 5 de la OTAN, que garantiza que los recursos de toda la alianza se pueden utilizar para proteger a cualquier nación miembro individual si es atacada.

"Siempre ha hablado de la crisis financiera de la OTAN", dijo un segundo ex funcionario de Trump. "Él seguirá siendo serio al respecto, y se lo decimos".

Mientras el Partido Republicano lucha por la financiación de Ucrania, los diplomáticos europeos en Washington DC observan de cerca esta semana la reunión de Trump con el presidente republicano de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, el viernes.

Pero los diplomáticos europeos no sólo están preocupados por la OTAN.

Trump es conocido por actuar a la ligera y tener "ataques de ira aleatorios", explicó un embajador, citando su preocupación por los movimientos impredecibles.

"Se trata más de lo general que de lo específico: algo puede salir muy, muy mal sólo porque se tome alguna decisión; básicamente, actuar a la ligera, sin suficiente información, sin apreciar los posibles efectos de segundo o tercer orden", dijo un alto diplomático europeo, señalando que Trump durante su primer mandato se dedicó con regularidad a hacer política a golpe de tuit.

Preguntado por el carácter imprevisible de Trump, un antiguo funcionario de Trump explicó que incluso cuando Trump toma una decisión, le sigue un proceso para ponerla en práctica. El exfuncionario dice que les cuenta a las embajadas de Washington que cuando Trump tenía un objetivo final establecido, su gabinete trabajaba con él sobre cómo lograrlo de manera efectiva.

Algunos diplomáticos extranjeros en Washington se les ha dicho que el plan de Trump para poner fin a la guerra de Ucrania comenzaría con hacer que ambas partes se sienten y hablen, y presionando por un acuerdo para detener los combates, dijeron las fuentes.

Si Trump gana en noviembre, es probable que se ponga en contacto con el presidente de Rusia, Vladimir Putin, y con el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, al día siguiente de ser elegido o al día siguiente de la toma de posesión para empezar a coordinar las conversaciones, dijo una persona familiarizada con el pensamiento de Trump al respecto.

Trump probablemente utilizaría la ayuda militar estadounidense a Ucrania como palanca para sentar a ambas partes a la mesa, dijo la persona.

A los europeos les preocupa que seguir el ejemplo de Trump pueda significar que Ucrania pierda algo de territorio, pero el objetivo final sería poner fin a la pérdida de vidas.

"Si Ucrania quiere seguir recibiendo ayuda, tiene que sentarse a negociar, y si Rusia no quiere que demos nuevas ayudas masivas a Ucrania, entonces tiene que sentarse a negociar", dijo la persona. "No significa ceder ante Ucrania o darle a Putin todo lo que quiere".