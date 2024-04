Theresa Nist y Gerry Turner, durante su boda televisada el 4 de enero. (John & Joseph Photography/Disney)

(CNN) -- El sol dejó de brillar en el matrimonio de Gerry Turner y Theresa Nist, del reality show "The Golden Bachelor".

Apenas tres meses después de casarse en una ceremonia que se transmitió en directo por televisión, los dos anunciaron sus planes de divorcio en el programa "Good Morning America" este viernes.

"Theresa y yo hemos tenido varias conversaciones sinceras", dijo Turner. "Hemos analizado detenidamente nuestra situación, nuestra forma de vivir, y demás, y hemos llegado a la conclusión mutua de que probablemente ha llegado el momento de disolver nuestro matrimonio".

Nist añadió: "Hemos recibido mucho amor y apoyo de mucha gente que ha visto 'The Golden Bachelor', y no creo que podamos decir cuánta gente nos ha dicho que les ha dado mucha esperanza. No queremos que nada de eso cambie para nadie".

El programa "The Golden Bachelor" mostraba a Turner, de 72 años, en su búsqueda del amor tras el fallecimiento de su esposa Toni. Turner y Nist celebraron su boda oficiada por el presentador Jesse Palmer.