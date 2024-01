(CNN) -- Nueve meses. Siete continentes. Cientos de pasajeros en el mar. Millones más siguiéndolo en línea.

Bienvenidos a bordo del Ultimate World Cruise de Royal Caribbean, que zarpó hace un mes y ha cautivado inesperadamente la imaginación de Internet.



No, el crucero no es el primero de su clase: los viajes de un mes de duración han sido una constante en el mundo de los cruceros durante más de 100 años (aunque éste es más largo que la media).

Y no, el barco de Royal Caribbean que realiza el viaje, Serenade of the Seas, no es nuevo (de hecho, tiene más de 20 años).

Tampoco es el barco recreativo más grande que navega por las aguas del mundo (se trata del barco de Royal Caribbean Icon of the Seas, que pronto será botado y que mide 365 metros de proa a popa, frente a los comparativamente pequeños 294 metros de eslora del Serenade of the Seas).

Pero el Ultimate World Cruise es uno de los primeros viajes de un mes de duración que se hacen a la mar en mucho tiempo; este tipo de travesías no se han vuelto a plantear desde que el covid revolucionó el sector en 2020.

De hecho, el viaje de 2023-2024 del Serenade of the Seas fue presentado originalmente por el presidente de Royal Caribbean International, Michael Bayley, como una forma de que los cruceristas hambrientos de viajes "recuperaran el tiempo perdido" tras la pandemia.

Esto, sumado a una alquimia imposible de precisar de sincronización (el crucero se embarcó durante el periodo vacacional, cuando muchos usuarios de las redes sociales tenían más tiempo libre para invertir) y casualidad (a bordo había algunos influencers de TikTok ya establecidos que crearon contenidos atractivos desde el principio), llevó al crucero a convertirse en lo que la usuaria de las redes sociales Beth Anne Fletcher llama el "reality show sin editar que no pretendía serlo".

El contenido de TikTok relacionado con el crucero de nueve meses ha cosechado unos 253 millones de visitas y subiendo en TikTok. Los pasajeros, profesionales y novatos de TikTok por igual, se están convirtiendo en pequeñas celebridades de las redes sociales, ya que ofrecen recorridos por las habitaciones, desde envidiables habitaciones con balcón hasta menos envidiables camarotes interiores sin ventanas, narran el viaje del barco a través del traicionero Paso de Drake, detallan las opciones de comida y bebida a bordo y comparten las historias personales, a menudo conmovedoras, que les llevaron a embarcarse en el viaje.

"Se trata de gente normal embarcándose en una gran aventura", explica Fletcher, usuario de TikTok, a CNN Travel. "La gente está volcada en ver sus viajes".

Observando desde tierra

Fletcher no está a bordo del Serenade of the Seas. De hecho, nunca ha estado a bordo de un crucero, ni mucho menos. Pero en diciembre, en cuestión de días, Fletcher pasó de no saber casi nada de cruceros a publicar regularmente sobre el Ultimate World Cruise para sus 59.700 seguidores de TikTok.

Todo empezó cuando Fletcher, una fotógrafa británica de 39 años, vio por casualidad un video en TikTok de una pasajera de un crucero mundial.

La viajera, Brooklyn Schwetje, publicó que iba a embarcar durante nueve meses junto a su hermana y sus padres.

"Me quedé como: 'Dios mío, esto va a ser una locura'", dice Fletcher. "Como, si estuviera en un crucero con mis padres y mi hermana durante nueve meses, uno de ellos se iría por la borda, ¿me entiendes?".

Entre intrigada y horrorizada, Fletcher terminó viendo todos los videos de Brooklyn. Luego se pasó a los TikToks de Madison, la hermana de Brooklyn. Pronto había consumido todo lo que pudo encontrar sobre el crucero de nueve meses en TikTok. También había buscado el barco en Google, se había informado sobre el itinerario (274 días, más de 60 países, más de 150 escalas) y los precios astronómicos (la excursión completa cuesta entre US$ 59.999 y 117.599 por persona, más impuestos y tasas).

"A la mañana siguiente, como había visto tantos videos, mi FYP (For You Page, la pantalla de inicio basada en algoritmos donde TikTok recomienda contenidos) estaba inundada de cosas sobre cruceros", cuenta Fletcher, cuya cuenta es @livingmy_bethlife.

"Me pregunté: '¿Quizá pueda saber más sobre la gente que está ahí y por qué han elegido hacer esto?'. Porque aunque nunca he estado en un crucero, me interesa el tipo de gente que quiere hacer un crucero de nueve meses".

Mientras Fletcher se comprometía a convertirse en una experta en cruceros, otros usuarios de TikTok también tomaban nota: entre ellos, la TikToker estadounidense ND.

ND estaba más familiarizada con el mundo de los cruceros que Fletcher. Pero su propia experiencia en el mundo de los cruceros no hizo sino desconcertarla aún más ante la idea de pasar nueve meses en el mar.

"Ya había estado en un crucero de Carnival Cruise y en otro de Royal Caribbean", explica a CNN Travel ND, que ha pedido que no se incluya su nombre completo en este artículo por motivos de privacidad.

ND insiste en que disfrutó de esos viajes, incluso tiene reservado otro crucero para finales de este año, pero que no puede hacerse a la idea de los nueve meses que dura todo.

"Cuando me enteré de que había gente en este barco durante nueve meses, me imaginé a mí misma cuando hacía un crucero de siete días y me dije: 'De ninguna manera podría hacer esto durante nueve meses'", dice ND.

Tanto ND como Fletcher son fans de los realities. No pudieron evitar ver el viaje y a los pasajeros a bordo a través de esa lente.

"¿Te imaginas el tipo de drama que va a ocurrir en ese barco?", dijo ND en su primer TikTok sobre el tema, añadiendo que se comprometía a seguir a cualquiera a bordo que publicara actualizaciones de TikTok.

"Si algo grande sucede, quiero escuchar a diferentes personas, diferentes ángulos, perspectivas", dijo a la cámara.

"Todos hemos visto 'Below Deck'", cuenta hoy ND a CNN Travel. "Estando en un barco durante nueve meses, seguro que pasan cosas. Pero qué exactamente, no lo sabemos. Así que creo que la razón por la que nos fascina tanto es porque sí se siente como un experimento social de gente estando en medio del océano durante nueve meses, viajando juntos".

En TikTok, ND se autodenomina "SeaTea Director", en su cuenta @nchimad. En las últimas semanas ha publicado 61 videos relacionados con el crucero mundial para sus 189.300 seguidores y se ha comprometido a hacer una crónica del crucero durante toda su travesía. Tras un mes, ND afirma que el interés no parece decaer.

"Publico el contenido y lo comparto porque me encanta viajar, y creo que es una oportunidad estupenda que mucha gente no tiene", dice ND.

"Así que, haya drama o no, voy a seguir publicando, porque siempre van a pasar cosas. No sabemos cuándo, simplemente hay que quedarse sentado y observar".

Vista desde el mar

Todo buen programa de reality cuenta con un atractivo elenco de personajes de distintas edades y condiciones sociales, que ofrecen diferentes puntos de vista.

A Fletcher le sorprendió, al principio, que el crucero por el mundo pareciera ofrecer precisamente eso: al contrario de lo que había supuesto, a bordo del Ultimate World Cruise no solo había jubilados, sino también muchos jóvenes TikTokers, como los veinteañeros Brooklyn y Madison Schwetje.

"La gente tiene ideas preconcebidas sobre los cruceros, yo misma las tenía, piensan que la mayoría de la gente que va de crucero es gente mayor, quizá jubilados o parejas mayores, gente económicamente estable", dice Fletcher. "En realidad, lo que este crucero nos está mostrando es que es una verdadera mezcla de gente de todo el mundo".

Fueron los pasajeros más jóvenes y conocedores de las redes sociales los que animaron la fiesta de TikTok. Por ejemplo, la pasajera sudafricana de 26 años Amike Oosthuizen, que viaja con su marido y sus padres y publica en su cuenta @amike_oosthuizen.

Oosthuizen cuenta a CNN Travel que su experiencia previa como influencer le hizo ver que este viaje único en la vida sería propicio para oportunidades de crear publicaciones para TikTok. Imaginó que el contenido del crucero llevaría a "más tracción a mis cuentas de redes sociales".

"Pero, sinceramente, no pensé que fuera a explotar tanto", dice. "Fue un shock, pero también ha sido increíble".

La publicación más popular de Oosthuizen en TikTok (6,3 millones de visitas y subiendo) muestra la travesía del Serenade of the Seas por la peligrosa vía navegable del Pasaje de Drake la semana pasada.

En el video, Oosthuizen se filma a sí misma intentando hacer ejercicio en el gimnasio en medio de las agitadas condiciones del Pasaje de Drake, conectándose a su computadora para trabajar a distancia, dirigiéndose a la lavandería y maquillándose más tarde.

Oosthuizen también ha documentado lo que come y bebe durante un día típico en el mar (4,5 millones de visitas) y su primer vistazo a su habitación (2,9 millones de visitas).

Oosthuizen dice que la atención ha sido "una locura". Y si a una influencer profesional con una madre famosa (la madre de Oosthuizen, Renske Lammerding, protagonizó el reality show "The Real Housewives of Pretoria") todo esto le parece irreal, imagínate lo que es para los pasajeros a bordo que se han convertido en sensaciones accidentales de TikTok.

Conoce a "Cruise Dad", el "papá del crucero"

Joe Martucci, de 67 años, esperaba que el crucero Ultimate World Cruise le cambiara la vida, pero no anticipó que sería de esta manera.

Martucci y su esposa Audrey reservaron el crucero para celebrar su jubilación. En la primera publicación de Martucci en TikTok, un clip de 20 segundos con Martucci de pie en la cubierta del barco, con una camisa adornada con palmeras, habla directamente a sus hijos y bromea con que va a gastar su herencia en el viaje.

"Era una broma para los niños: 'Nos vamos a gastar todo su dinero'", cuenta Martucci a CNN Travel. "Se lo envié a ellos. Me dijeron: 'Papá, nos gustaría compartir esto con nuestros amigos. ¿Puedes ponerlo en TikTok?".

A Martucci le costó un poco cumplir con esta petición ("Estuve escribiendo mal TikTok durante mucho tiempo", dice), pero finalmente subió el video a la plataforma, bautizando su cuenta @spendingourkidsmoney. El video, inédito y sin música (una relativa anomalía en la esfera TikTok) tiene 1,5 millones de visitas y subiendo.

"Mi mujer y yo no pensábamos que llegaríamos a ser tan virales como lo hemos sido", dice Martucci, al que los usuarios de TikTok han apodado "Cruise Dad".

Ahora, Martucci publica regularmente actualizaciones de cruceros en TikTok, empezando siempre los videos con "Hey kids". Esto se ha convertido en la "marca registrada" de Martucci, como él mismo dice, pero todo empezó porque en su video original ponía al día a sus hijos sobre la experiencia. Ahora, Martucci se siente "el padre de Internet", un papel que asume con gusto.

"Algunos de los comentarios son muy sinceros: 'Yo no tenía familia y tú me has traído a la tuya. Compartes tus videos conmigo. Llenas un vacío en mi vida", o "Mi padre murió hace un par de años y me recuerdas a él, gracias por hacerlo", dice Martucci.

Beth Anne Fletcher, que lo sigue desde tierra, dice que Martucci ha "creado una marca realmente inteligente sin proponérselo". Su contenido es "más entrañable" que algunos de los videos más pulidos desde el barco, añade.

Por su parte, ND afirma que "las mamás, los papás y las tías del barco" son algunos de sus pasajeros favoritos a los que seguir para enterarse de lo que ocurre en alta mar.

"Son ellos los que cuentan todo el chisme", dice ND.

Reality show en la vida real

Hasta ahora, no ha habido mucho drama en el barco. Hubo una inundación a bordo (era "un charco de agua", ríe el pasajero Anthony McWilliams) y rumores de que el barco se quedó sin vino ("Creo que era solo vino tinto", dice la pasajera Jenny Hunnicutt), pero hasta ahora todo ha salido relativamente bien.

Para los pasajeros, el incesante clamor en línea sobre rupturas, ligues, enemistades, enfermedades y misterios a bordo (por nombrar solo algunas de las sugerencias del cartón de bingo TikTok Ultimate World Cruise) es a menudo frustrante.

Angie Linderman, una pasajera estadounidense de 38 años que publica en la cuenta @angielinderman, explica a CNN Travel que, como aficionada a los realities, entiende el deseo hasta cierto punto.

"Me encantan los reality shows y los veo por el drama, así que creo que esa parte es normal", dice. "Lo que me cuesta es que la gente se refiera a nosotros como un elenco de personajes, porque no es así como nos sentimos aquí. Solo somos individuos que acabaron juntos en el mismo viaje en este barco, y ahora están juntos en un viaje diferente en TikTok".

La pasajera Jenny Hunnicutt (que publica en TikTok como @DrJennyTravels, y que ha acaparado un nicho en la respuesta a preguntas sobre cruceros relacionadas con la medicina, como qué pasa si te quedas embarazada a mitad de un crucero de nueve meses) dice que también es consciente del impacto de la fama del barco en Internet en aquellos a bordo que no están interesados en la fama.

"Intento que nadie salga en mis fotos o fondos", dice Hunnicutt a CNN Travel. "Pero es ciertamente difícil cuando estás en un crucero que ha recibido tanta atención mundial, haciendo historia".

Otra pasajera, Brandee Lake, que actualiza a sus seguidores en @iambrandeelake, también es tajante al afirmar que los pasajeros no son "personajes".

"Todos somos personas que simplemente vinieron de vacaciones y pasó esto", dice.

Lake está a bordo con su hermana (que publica actualizaciones @swankalamode) y sus padres. A pesar de que algunos espectadores de TikTok se desesperan ante la idea de vivir cerca de su hermana cuando es adulta, Lake dice que las dos hermanas, que rondan los cuarenta, viajan bien juntas. Los que esperen drama se llevarán una decepción, dice Lake.

Lake y su hermana también tienen un podcast, que empezaron antes de embarcar. Y aunque de vez en cuando su madre y su padre aparecen en sus videos, Lake dice que las hermanas le prohibieron a sus padres "boomer" unirse a TikTok. "Es una norma", dice.

Al principio del viaje, Lake saltó a los titulares cuando publicó que los demás pasajeros y la tripulación la habían confundido con un miembro de la tripulación.

"Al parecer, a algunos les parecía descabellado que una mujer negra (y su familia) pudiera ser huésped en esta experiencia única en la vida", escribió Lake en TikTok.

Lake dice que no quiere hablar más de este incidente. Por separado, alaba al personal de Royal Caribbean a bordo del Serenade of the Seas.

"Son increíbles. Y geniales y amables", dice.

Algunos miembros de la tripulación del Serenade of the Seas también están relatando sus experiencias a bordo del barco. El cantante Julian Mendoza, alias @cooljul1, publica videos de su vida a bordo.

Por su parte, Daniele Salvatore Arbisi, que publica bajo la cuenta @singing.sailor, obtuvo un comentario exclusivo del capitán noruego del Serenade of the Sea, Stig Nilsen, quien le dio consejos para avistar ballenas a bordo. Salvatore Arbisi puso banda sonora a los consejos de Nilsen con el tema musical de "Piratas del Caribe".

Para los que siguen el crucero desde tierra por TikTok, echar un vistazo a Nilsen siempre es emocionante, pero (hasta ahora) el veterano marino aún no ha abierto su propia cuenta de TikTok. Y hasta ahora Royal Caribbean Cruise Line se ha mantenido bastante callada sobre la viralidad accidental de su crucero mundial.

La línea de cruceros declinó hacer comentarios para este artículo, explicando que el equipo estaba centrado en el próximo lanzamiento del Icon of the Seas. Los TikTokers entrevistados dijeron que habían tenido un contacto mínimo o nulo con el equipo de relaciones públicas de la línea de cruceros, aunque a algunos se les ofreció una experiencia gastronómica gratuita.

Nuevos "personajes"

Es posible unirse al Ultimate World Cruise en varios puntos a lo largo del viaje, no es necesario apuntarse a los nueve meses completos.

Al enterarse de esto, algunos TikTokers que seguían el viaje por tierra empezaron a hacer campaña para conseguir patrocinadores que les pagaran el pasaje, prometiendo, como en el caso del influencer estadounidense Marc Sebastian, "desatar el caos" a bordo.

El deseo de Sebastian fue concedido por la editorial Atria Books, una división de Simon & Schuster, y embarcó en el Serenade of the Seas hace un par de semanas. También se rumorea que un par de influencers australianos subirán a bordo del barco cuando atraque en Australia.

Para los pasajeros que se apuntaron al viaje antes de que se hiciera viral, es "un poco angustioso saber que la gente todavía puede unirse a este crucero para crear potencialmente drama a bordo", como dice el pasajero Hunnicutt.

Anthony McWilliams, que publica en TikTok como @anthonyantoine1021, se hace eco de sus palabras. Cuando McWilliams escuchó por primera vez que Marc Sebastian subía al barco, "no sabía qué esperar" y se mostró "un poco cauteloso".

"Pero es un tipo tan agradable. Ni siquiera sé si querrá que diga eso. Pero realmente es un chico dulce", dice McWilliams.

Sebastian se unió al crucero a tiempo para la reciente escala del barco en la Antártida.

"Verle frente a los icebergs, emocionándose. Sí, por eso está a bordo", dice McWilliams. "Tiene sentido que lo entienda. Lo entiende".

Hasta ahora, aunque sus crónicas de cruceros por el mundo han acumulado millones de visitas, Sebastian aún no ha descubierto los "chismes calientes" que prometió. Parece que, al menos de momento, el Ultimate World Cruise tiene más en común con programas de telerrealidad como "The Great British Baking Show" que con las travesuras náuticas de "Below Deck".

Inspirar a otros

Los pasajeros a bordo del Serenade of the Seas dicen que se han vuelto cercanos, unidos por un amor compartido por los viajes y una aventura común, única en la vida.

"Somos gente normal de vacaciones. Y nos caemos bien de verdad", dice Lake. "Por mucho que a todo el mundo le gustaría el drama, en realidad nosotros tampoco queremos eso, porque es nuestra vida normal".

Para McWilliams, que viaja solo, establecer lazos con los demás a bordo ha sido uno de los aspectos más destacados de la experiencia. Se lleva bien con los otros TikTokers, pero también disfruta pasando tiempo con los demás pasajeros que no están en las redes sociales.

He adquirido un enorme respeto por lo que significa decir "el viaje de mi vida" para alguien de 75 años y no para mí, que tengo 54. Es una perspectiva diferente", dice McWilliams. "Todo eso no lo esperaba ni lo había planeado; incluso me preocupaba cómo me relacionaría con un grupo demográfico diferente. Y eso también ha sido una bendición para mí".

McWilliams lleva un par de años esperando el viaje. Dice que está viviendo un sueño hecho realidad.

"Todavía no me creo que esto esté pasando de verdad", dice, describiendo ver la Antártida como un momento en el que sintió que "estaba a punto de desmayarme de la emoción".

McWilliams se comprometió a viajar por el mundo cuando su marido murió inesperadamente de cáncer hace seis años.

"Su deseo para mí fue: 'Apóyate en tu familia y amigos y viaja por el mundo; ésa será tu salvación, eso te salvará'", dice McWilliams. "Le hice caso y empecé a viajar inmediatamente. Y eso es lo que, creo, me ha mantenido aquí".

La conmovedora historia de McWilliams y su entusiasmo incondicional por el Ultimate World Cruise le ganaron el cariño de los usuarios de las redes sociales. El viaje forma parte de su "proceso de curación, de duelo", dice McWilliams, y si puede ayudar a otros a superar sus propias pérdidas compartiendo sus viajes con un público amplio, estará encantado de hacerlo.

La pasajera Angie Linderman, de 38 años, también se embarcó en el crucero como parte de un viaje emocional. Sus padres murieron a los 60 años, también de cáncer. Luego Linderman se enteró de que tenía el gen BRCA, lo que aumentaba su riesgo de padecer cáncer de mama y de ovarios.

"Sé que la idea de jubilarse y envejecer no es una garantía para ninguno de nosotros", dice Linderman, que se sometió a una doble mastectomía preventiva en 2023.

Linderman solo tenía unos 100 seguidores en TikTok cuando se embarcó. Ahora tiene más de 178.000. Sus preguntas y respuestas en TikTok sobre la pérdida de sus padres y por qué reservó el viaje tienen 1,6 millones de visitas.

"He tenido una suerte increíble y he recibido respuestas encantadoras de personas que conectan con mi historia y se ponen en contacto conmigo para hablar de ella", cuenta Linderman a CNN Travel. "Eso me encanta. Sé que cuando supe por primera vez de mi gen BRCA busqué en Internet a otras mujeres de mi edad que estuvieran pasando por ello para ver cómo podría ser la vida después de la cirugía y solo espero poder ser útil así aunque solo sea a otra mujer que esté pasando por este difícil camino".

Para todos los TikTokers a bordo del Serenade of the Seas, su viralidad accidental puede ser inesperada, irreal y divertida, pero su atención sigue centrada en la "vida real", la increíble experiencia que están disfrutando en el barco y en los destinos. Entre los próximos destinos destacados figuran Machu Picchu, la Gran Barrera de Coral, la Gran Muralla China y el Taj Mahal.

"Todos los que están a bordo han invertido mucho tiempo y dinero en esta experiencia y no quieren que influencias externas afecten negativamente a su experiencia o a la de los demás pasajeros", dice Linderman.

Y aunque la sed online de caos en el crucero no va a ninguna parte ("Solo ha pasado un mes y nos quedan ocho más, así que puede pasar cualquier cosa", señala ND) para muchos TikTokers que siguen el crucero, la positividad a bordo es tan atractiva como el potencial para el drama.

La inmediatez de TikTok permite a los usuarios de las redes sociales vivir a través de quienes están a bordo. Al seguir varias cuentas, pueden hacerse una idea de la vida en el mar desde distintos ángulos.

"Creo que mucha gente viaja por primera vez a lugares a los que quizá no haya ido o nunca haya pensado en ir, pero que podrían interesarle", dice Lake. "Diría que queremos ser un estímulo para animar a otras personas a viajar y ver mundo".