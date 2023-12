Un nuevo crucero de tres años y medio planea zarpar en mayo tras el fracaso del Life at Sea Cruises

Está previsto que Villa Vie Odyssey zarpe en 2024.

(CNN) -- El crucero de tres años ha muerto; viva el crucero de tres años y medio.

Mientras el polvo cubre el Life at Sea Cruises, que canceló su viaje de tres años poco antes de su salida al no conseguir un barco adecuado, otro posible heredero al trono está surgiendo.

Villa Vie Residences, otra empresa emergente de cruceros de larga duración, ha confirmado la compra de un barco para su propio viaje de tres años y medio alrededor del mundo. La salida está prevista para mayo de 2024.

La empresa compró el MS Braemar a Fred. Olsen Cruise Lines, renombrándolo Villa Vie Odyssey. El barco fue construido en 1993 para Crown Cruise Line y comercializado por Cunard, antes de pasar a Majesty y luego a NCL, luego regresar a Crown y finalmente ser adquirido por Fred. Olsen en 2001.

Peter Deer, director general de Fred. Olsen Cruise Lines confirmó a CNN la venta del barco a Villa Vie y agregó: "La entrega está prevista para finales de febrero de 2024".

Si bien tiene 30 años, el Braemar no ha sufrido desgaste durante ese tiempo. En 2009, fue ampliado durante una renovación y restaurado nuevamente en 2019, el mismo año en que se convirtió en el barco más grande en atravesar el Canal de Corinto. La empresa la puso a la venta en noviembre de 2022.

Tiene una capacidad para 924 personas, distribuidas en 485 cabinas, y su tamaño relativamente pequeño significa que es capaz de atracar en el corazón de los destinos, dijo Villa Vie en un comunicado compartido exclusivamente con CNN. Su casco más plano significa que también puede navegar por vías navegables interiores.

Al igual que el Odyssey, el barco tendrá ocho cubiertas, un paseo envolvente y una piscina ampliada, combinando las dos actuales, para que los pasajeros puedan nadar. También están agregando jacuzzis para elevar el total en cubierta a cuatro.

Habrá tres restaurantes, ocho bares y cuatro salones, además de un spa, gimnasio, biblioteca y centro médico.

Hasta ahora, todo normal. Pero luego están los detalles para los que viajen durante 1.301 días a través de 147 países y 425 puertos: Internet rápido y confiable de Starlink y Viasat 3, y un "centro culinario interactivo" para quienes extrañan la cocina, así como para tomar clases de cocina.

También habrá un programa de golf con simulador a bordo y salidas a greens de todo el mundo.

Las estadías en los puertos variarán de dos a siete días, lo que permitirá a las personas explorar los destinos más allá del enfoque habitual de los cruceros de "atacar y huir".

Para aquellos intrigados por la idea de un crucero de larga duración pero que desconfían de comprometerse con los tres años y medio completos, habrá la posibilidad de reservar "segmentos" desde tan solo 35 días a bordo. También hay buenas noticias para aquellos para quienes 1.301 días no son suficientes: el plan es realizar otro crucero, y luego otro, para que la gente pueda pasar su vida en el mar.

"En realidad, no es tanto un crucero como un estilo de vida: un hogar con patios traseros en constante cambio", dice el director ejecutivo Mikael Petterson.

Navegar desde menos de US$ 33.000 al año

Villa Vie fue fundada por exmiembros del equipo ejecutivo de Life at Sea que renunciaron cuando el equipo original se separó en mayo de 2022.

El CEO Mikael Petterson —exdirector general de Life at Sea— dice que el concepto se basó en lo que le decían los clientes interesados en el otro crucero.

"Hablé con miles de personas y creamos Villa Vie basándonos en lo que aprendimos de Life at Sea", le dice a CNN. "La gente quiere la flexibilidad de pagar sobre la marcha, yendo y viniendo, en lugar de pagar por adelantado los tres años. Muchos querían ser propietarios de una cabaña y tener voz y voto en el negocio".

Lo define como "bastante diferente" de la oferta de sus colegas anteriores, con un barco más pequeño y estancias más cortas permitidas a bordo.

Los precios no se alejan mucho de las ofertas de lanzamiento de Life at Sea, aunque hay más opciones: en concreto, que los pasajeros puedan comprar un camarote (que generosamente se conocerá como "villa") o alquilarlo.

Quienes alquilen (básicamente paguen el viaje, como en un crucero normal) pagarán desde US$ 89 por persona por día por un camarote interior. Eso equivale a US$ 32.485 por persona por año, o US$ 97.455 por tres años. Los camarotes exteriores comienzan en US$ 119 por persona por día y los balcones en US$ 199.

No es obligatorio inscribirse durante los tres años y medio completos. Los 1.301 días se dividirán en segmentos que oscilarán entre 35 y 120 días. Los pasajeros pueden comprar tantos segmentos como quieran.

Mientras tanto, comprar implica pagar directamente por un camarote: desde US$ 99.000 por uno interno, US$ 149.000 por uno exterior y US$ 249.000 por uno con balcón balcón. Luego, los propietarios deben pagar tarifas mensuales a partir de US$ 1.750 por persona, US$2.500 por persona o US$ 4.000 por persona respectivamente, o US$ 21.000, US$ 30.000 o US$ 48.000 por año. Luego, los propietarios pueden alquilarlo a otras personas (sin cargo) o a través de Villa Vie pagando una tarifa.

Quienes compren un camarote tendrán garantizado el mismo durante 15 años, que es la vida estimada del barco.

Petterson dice que el objetivo a largo plazo es comprar más barcos, en cuyo caso los propietarios pueden obtener un crédito del 50% para trasladarse a otro.

Los precios son en base doble, pero los viajeros solos obtienen descuentos del 30% para una cabina interna, del 20% para una exterior y del 10% para una con balcón.

"Si te quedas menos de tres años, vale la pena alquilar; si vas a estar más de tres años, es mejor comprar", dice Petterson.

Toda la comida y refrescos están incluidos, además del alcohol en la cena. También se incluye WiFi y visitas médicas (pero no procedimientos ni medicamentos), lo que constituye una propuesta atractiva para los clientes estadounidenses. Habrá servicio de limpieza semanal y servicio de lavandería quincenal sin costo adicional.

"Bastante diferente" del crucero de tres años

Mucha gente se sentirá frustrada después del fracaso del Life at Sea, pero Petterson dice que Villa Vie partirá según lo planeado.

Los pasajeros deben realizar un depósito del 10% para asegurar su lugar, y todos los depósitos se mantienen en garantía hasta el 15 de febrero, momento en habrá que pagar por los primeros 90 días del crucero. Luego, los pagos se realizarán para cada segmento 90 días antes de su fecha de inicio.

El barco fue pagado con inversión privada. Petterson dice que "ni un centavo" de los depósitos de la gente se gastará antes del 15 de febrero.

Ahora que se ha adquirido el buque, el siguiente paso es una remodelación de 10 semanas, incluida una quincena en un dique seco.

Se mejorarán los camarotes, o las "villas", como se los conocerá, mientras que se agregará un centro de negocios y se ampliará la piscina.

Los bares y restaurantes permanecerán en gran medida como están, dice Petterson, quien afirma que el barco ya se encuentra en buen estado.

Entonces, ¿por qué confiar en Villa Vie después de la debacle de Life at Sea?. "Somos bastante diferentes", dice Petterson. "No le estamos pidiendo a la gente cientos de miles de dólares por adelantado. Estamos pidiendo un pequeño porcentaje para ver quién habla en serio y realmente viene".

Debido a que los antiguos afiliados a Life at Sea han "mostrado su compromiso" con un proyecto similar, solo pagarán un depósito del 5%, dice.