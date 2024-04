Hallan dos cadáveres en una zona rural de Oklahoma: cuatro sospechosos se enfrentan a cargos de asesinato en el caso de la desaparición de dos mujeres

Jilian Kelley y Veronica Butler conducían juntas para recoger a unos niños, según la Oficina de Investigación del Estado de Oklahoma. (Crédito: Oficina de Investigación del Estado de Oklahoma)

(CNN) -- Dos cuerpos fueron encontrados en una zona rural de Oklahoma este domingo mientras cuatro personas se enfrentan a cargos de asesinato en el caso de la desaparición de dos mujeres ocurrida el mes pasado mientras viajaban a recoger a los niños, dijeron las autoridades.

Las mujeres desaparecidas, Veronica Butler, de 27 años, y Jilian Kelley, de 39, viajaban juntas pero nunca llegaron al lugar de recogida, informó el Departamento del Sheriff del condado de Texas en un "aviso de desaparición en peligro" publicado el 30 de marzo. Los investigadores dicen que los dos cuerpos no han sido identificados, pero publicaron el desarrollo como una actualización del caso.

Los cuerpos recuperados este domingo fueron encontrados en el condado de Texas, dijo a CNN el portavoz de la Oficina de Investigación del Estado de Oklahoma, Hunter McKee. Los examinadores médicos están determinando sus identidades y causas de muerte, dijo la agencia en una publicación en las redes sociales.

Este sábado, las autoridades arrestaron a Tad Bert Cullum, de 43 años; Tifany Machel Adams, de 54; Cole Earl Twombly, de 50, y Cora Twombly, de 44, en los condados de Texas y Cimarron, dijo la Oficina de Investigación del Estado de Oklahoma en un comunicado de prensa.

"Los cuatro individuos fueron ingresados en la cárcel del condado de Texas acusados de dos cargos de homicidio premeditado, dos cargos de secuestro y un cargo de conspiración para cometer asesinato en primer grado", dice el comunicado.

El coche en el que viajaban Butler y Kelley fue encontrado abandonado cerca de la autopista 95, al sur de la frontera entre Kansas y Oklahoma, en una zona rural del condado de Texas, según la agencia.

Los agentes investigaron el vehículo y encontraron pruebas de juego sucio, dijo la agencia.

CNN se puso en contacto con la policía para obtener información sobre cualquier relación entre los sospechosos y las mujeres desaparecidas.

Los registros judiciales de Oklahoma no muestran cargos presentados contra ninguno de los sospechosos y sus nombres no se han introducido en la base de datos de reclusos del estado. No está claro si tienen representación legal o si han comparecido por primera vez ante el tribunal.

Se espera que se celebre una rueda de prensa sobre el caso este lunes en horas de la mañana, hora local.

-- Elizabeth Wolfe de CNN contribuyó a este informe.