Lionel Messi, atleta del año para la revista Time 2:11

(CNN Español) -- La revista Time publicó este miércoles su selección de las 100 personas más influyentes del mundo en 2024. Este año destacan tres personalidades latinoamericanas, dos de las cuales son mujeres. Además, la lista incluye a dos artistas de origen latino, nacidos en Estados Unidos.

En su lista anual, la revista estadounidense hace una elección de las personas que considera agentes de cambio en distintas categorías, como "deportistas", "líderes", "artistas" y "pioneros". Este año, a nivel mundial, destacan la multipremiada estrella Dua Lipa, quien encabeza la lista y forma parte de la categoría "artistas". En la categoría "ícono" resaltan la futbolista española Jennifer Hermoso, ganadora del Balón de Plata en 2023, y el fotoperiodista palestino Motaz Azaiza, quien ha seguido la guerra en Gaza a través de su lente y, además, es la persona más joven de la lista de este año de Time.

Los latinos elegidos aparecen en la sección de "líderes", en la que Yulia Navalnaya, esposa del fallecido líder opositor ruso, Alexey Navalny, figura como la principal.

A continuación, te decimos quiénes son los latinos designados y qué hacen.

Marina Silva

Marina Silva es ministra de Medio Ambiente y Cambio Climático de Brasil. Según la descripición en la revista, es una mujer "extraordinaria" con un "coraje profundamente arraigado y una tenacidad inquebrantable".

Añade que la ministra y activista es nativa de la Amazonia y proviene de una familia de recolectores de caucho. Llegó a ser una de las senadoras más influyentes de Brasil y se ha presentado como candidata presidencial.

publicidad

Destaca que, en su cargo actual, Silva está reconstruyendo la capacidad de Brasil para detener la desenfrenada deforestación ilegal en la Amazonia, que está impulsando una transición nacional de la energía centralizada procedente de combustibles fósiles a la energía renovable generada localmente. A escala internacional, detalla que aboga por adoptar una comprensión más amplia del impacto económico y el valor que ofrece la naturaleza. Este verano hablará de ello en la cumbre del G-20 en Brasil.

"Tenemos un raro consenso científico sobre lo que está pasando, tenemos la información, conocemos los costos de la inacción, sabemos lo que queremos evitar, sabemos lo que tenemos que hacer y, por supuesto, tenemos el dinero para hacer el esfuerzo de transición necesario. Año tras año nos enfrentamos cada vez más a las consecuencias de la inacción frente al cambio climático", declaró Silva en 2023 en una entrevista para Time.

Diana Salazar

La afroecuatoriana Diana Salazar Méndez es fiscal general de Ecuador. De acuerdo con Time, a sus 42 años es la persona más joven y la primera mujer negra en ocupar este cargo, en el que ha destacado por la lucha contra la corrupción en su país, según una descripción del Departamento de Estado de Estados Unidos.

Es licenciada en Ciencias Políticas y Sociales por la Universidad Central del Ecuador y doctora en Jurisprudencia, Ciencias Políticas y Sociales, así como abogada de los Tribunales de la República, de acuerdo a su semblanza biográfica publicada en su página web.

"Aunque ya ha llevado casos difíciles -no todos los fiscales pueden decir que han logrado condenar a un alto ejecutivo del fútbol y a un expresidente-, la fiscal general de Ecuador encabeza ahora las iniciativas para impedir que narcotraficantes violentos y bien conectados arruinen su querido país", señala la reseña de Time.

En el texto, la revista detalla que mientras Salazar persigue las redes de poderosos actores políticos, judiciales, policiales y económicos aliados con los narcotraficantes, ella y su familia han sufrido varias amenazas.

"En un país donde la confianza en las instituciones es escasa, Salazar se ha ganado el respeto y el apoyo de una población desesperada por la calma y la seguridad. Como ella dice: 'Es hora de decirle a todo Ecuador que la justicia no se arrodillará'".

Javier Milei

El presidente de Argentina, Javier Milei, es otra figura latina en la lista. En su reseña, Time lo describe como "un profesor de economía libertario radical y excomentarista de televisión con poca experiencia en el Gobierno, que ganó la presidencia de Argentina con una victoria aplastante en noviembre al prometer sacar al país del borde del colapso económico".

El texto detalla que su victoria sorprendió a los encuestadores y expuso la desesperación de 46 millones de argentinos paralizados por una inflación de tres dígitos y una tasa de pobreza del 40%.

En la descripción, Time retoma una frase que pronunció Milei tras su victoria: "no hay vuelta atrás". Añade que Milei, de 53 años, no ha perdido el tiempo y le advirtió a los argentinos que "se preparen para el dolor".

"Se embarcó en una campaña de 'terapia de choque' con cientos de medidas de austeridad: supresión de 70.000 puestos de trabajo estatales, recorte de las ayudas federales, reducción a la mitad del número de ministerios y devaluación del peso. Decenas de miles de manifestantes salieron a la calle. Al mismo tiempo, Milei hizo declaraciones cargadas de blasfemias contra quienes denomina como socialistas", se lee en el texto.

Time cierra el perfil del mandatario argentino diciendo que "aunque es demasiado pronto para saber si las medidas del nuevo presidente tendrán éxito, está claro que ha acertado en una cosa: con Milei en el poder, Argentina no tendrá vuelta atrás".

America Ferrera

America Ferrera es una artista que nació en Los Ángeles, California, en 1984. Tiene raíces de origen latino, ya que sus padres son hondureños.

En su larga trayectoria ha destacado como la primera latina en ganar un Emmy por su papel protagónico en la exitosa comedia “Ugly Betty”, por el que también obtuvo un Globo de Oro y un premio del Sindicato de Actores de Cine (SAG).

Recientemente fue nominada a Mejor Actriz de Reparto en los premios Oscar 2024 por interpretar el personaje de Gloria en la película "Barbie". Ferrera ahora debutará como directora con la adaptación del best seller de New York Times "Yo no soy tu perfecta hija mexicana".

Además, es activista y cofundadora de organizaciones sin fines de lucro como "Poderistas", la cual, según su descripción, fue creada para celebrar la cultura latina, enfocándose en construir una comunidad que informe y motive a sus integrantes a tomar medidas para aprovechar su poder tanto en las urnas como en la vida cotidiana.

La reseña de Time, en este caso escrita por la actriz Blake Lively, señala que "no hay espacio suficiente en esta página para incluir todos sus guiones. Una forma más sencilla de decirlo es que America Ferrera lo es todo. Ella aporta el 98 % de sí misma a todo lo que toca, lo que eleva a todos los que la rodean a su ser más elevado. Ella se transforma con cada personaje en el que entra".

"Ella es una aguja hipodérmica de adrenalina de color rosa intenso que llega directamente al corazón de todos los que miran esa película. Y los efectos duran toda la vida. Hablo por experiencia".

Colman Domingo

Colman Domingo es un actor de cine, televisión y teatro estadounidense con raíces latinas, particularmente de Belice y Guatemala.

Durante su carrera, el artista -que se identifica como parte de la comunidad LGBTQ- ha sido nominado a Mejor Actor Principal en los recientes premios Oscar por su interpretación del activista Bayard Rustin en la película "Rustin", que también le valió una nominación en los Premios Emmy y BAFTA.

Además, en 2022 ganó el premio Emmy a Mejor Actor Invitado por su papel en la serie original de Max, "Euphoria".

El cantante y músico Lenny Kravitz lo describe en la reseña de TIME como "un hermano". Más adelante, Kravitz destaca la "amabilidad" y "autenticidad" de Domingo. "Es completamente honesto y fiel a lo que fue creado para ser, y lo hace todo con tanta gracia, humildad y gratitud", concluye.

Kravitz añade que "los personajes que Colman interpreta en la pantalla son muy variados -desde un adicto en recuperación hasta el activista de los derechos civiles Bayard Rustin-, lo que demuestra su profundidad como actor y creativo. Ver cómo sigue evolucionando su trabajo es inspirador".