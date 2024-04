Una nativa ecuatoriana deposita su voto durante un referéndum de reforma constitucional el 15 de abril de 2007, en la comunidad indígena de Cangahua, 90 km al norte de Quito. (Foto: Rodrigo Buendía/AFP vía Getty Images).

(CNN Español) -- El próximo domingo se llevará a cabo en Ecuador un proceso de "Referéndum y Consulta Popular 2024", promovido por el presidente Daniel Noboa, en donde los ciudadanos responderán 11 preguntas sobre temas como reformas legales en materia de seguridad, justicia y empleo. Esto ocurre en medio de una crisis de violencia en el país sudamericano, que actualmente, se encuentra en un conflicto armado interno tras el fin de un estado de excepción.

De acuerdo con el Consejo Nacional Electoral de Ecuador (CNE), las preguntas estarán divididas de la siguiente manera: 5 serán parte del referéndum y tocarán temas como la extradición de ecuatorianos, la creación de judicaturas especializadas en materia constitucional, el arbitraje internacional para resolver controversias de inversión, contractuales o comerciales, y la reforma del código de trabajo en relación con los contratos de trabajo a plazo fijo y por horas que se celebren por primera vez.

Ls otras 6 formarán parte del referéndum y se enfocarán en temas como el uso de las Fuerzas Armadas en control de armas e ingreso a prisiones, incremento a penas de delitos como el terrorismo y el tráfico de drogas, y que el Estado se convierta en el titular de los bienes confiscados a criminales.

El CNE informó en la convocatoria que los resultados se publicarán el próximo 5 de junio.

¿Cómo y dónde votar?

El CNE tiene un apartado en su página oficial en donde puedes consultar el lugar donde te toca votar. Para ello te pide ingresar tu número de cédula de identidad y tu fecha de nacimiento. Luego, deberás pasar el filtro que no eres un 'robot' y presionar el botón de 'Consulta'; el sistema te arrojará los datos de la mesa electoral, ubicación y la ciudad que te corresponde.

La convocatoria para acudir a votar es el domingo 21 de abril y el horario será de las 7 am (hora local), 8 am ET, a las 5 pm (hora local), 6 pm ET.

Para votar, deberás acudir al lugar que te corresponde y ahí recibirás una sola papeleta bicolor con 11 preguntas . En la parte superior vendrán primero las 5 preguntas del referendo y en la segunda parte, las 6 de la consulta popular. Cada una vendrá marcado con letras de la "A" a la "K" solo deberás marcar la respuesta. En el reverso encontrarás los considerandos y anexos de las preguntas. Solo podrás elegir entre las opciones "Sí" o "No" que vienen en cada pregunta; el CNE explica que si marcas las dos opciones, tu voto será considerado como nulo.

Para este proceso están convocados todos los ciudadanos ecuatorianos mayores de 18 años, así como las personas mayores de 18 años privadas de su libertad que aún no tengan sentencia condenatoria. De forma facultativa, podrán participar los integrantes de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional en servicio activo y personas con discapacidad. Todos deben estar inscritos en el registro electoral para este proceso. En esta página puedes consultar tu registro con tu cédula de inscripción y clave.

Voto en el extranjero

También podrán hacerlo, de forma opcional, las personas que tengan entre 16 y 18 años, y las mayores de 65 años con domicilio en el extranjero, inscritas en el registro electoral. Además, podrán participar las y los extranjeros, que tengan 16 años o más y que hayan vivido legalmente en Ecuador por al menos cinco años, también inscritos en el registro electoral ecuatoriano.

El CNE informó que más de 400 mil ecuatorianos en el extranjero podrán ejercer su voto en las oficinas consulares, las cuales estarán habilitadas desde las 9 am hasta las 7 pm, según el horario de cada país.

Esto con algunas excpeciones, este martes 16 de abril, el CNE informó que el Pleno del Consejo Nacional Electoral aprobó la suspensión de la votación del Referéndum y Consulta Popular 2024 en Ciudad de México y Monterrey; así como en Tel Aviv, Israel, "por no contar con las garantías de seguridad".

¿Cuáles son las preguntas del referéndum?

El bloque del referéndum tendrá la frase introductoria: "Actualmente, las Fuerzas Armadas no pueden apoyar a la Policía Nacional en la protección interna y mantenimiento del orden público, a menos que exista una declaratoria de estado de excepción".

-¿Está usted de acuerdo con permitir la extradición de ecuatorianos, con las condiciones, requisitos, restricciones e impedimentos establecidos en la Constitución, los instrumentos internacionales y en la Ley, enmendando la Constitución y reformando las leyes?

-¿Está usted de acuerdo con el establecimiento de judicaturas especializadas en materia constitucional, tanto en primera como en segunda instancia, para el conocimiento de las garantías jurisdiccionales que les corresponda, enmendando la Constitución y reformando la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional?

--¿Está usted de acuerdo que el Estado ecuatoriano reconozca el arbitraje internacional como método para solucionar controversias en materia de inversión, contractuales o comerciales?

-¿Está usted de acuerdo con enmendar la Constitución de la República y reformar el Código de Trabajo para el contrato de trabajo a plazo fijo y por horas, cuando se celebre por primera vez entre el mismo empleador y trabajador, sin afectar los derechos adquiridos de los trabajadores?

¿Cuáles son las preguntas de la consulta popular?

-¿Está usted de acuerdo con que las Fuerzas Armadas realicen control de armas, municiones, explosivos y accesorios, permanentemente, en las rutas, caminos, vías y corredores autorizados para el ingreso los centros de rehabilitación social?

-¿Está usted de acuerdo con que se incrementen las penas de los delitos de terrorismo y su financiación, producción y tráfico ilícito de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización, delincuencia organizada, asesinato, sicariato, trata de personas, secuestro extorsivo, tráfico de armas, lavado de activos y actividad ilícita de recursos mineros, reformando el Código Orgánico Integral Penal?

-¿Está usted de acuerdo con que las personas privadas de la libertad cumplan la totalidad de su pena dentro del centro de rehabilitación social en (determinados) delitos, reformando el Código Orgánico Integral Penal?

-¿Está usted de acuerdo con que se tipifique el delito de tenencia o porte de armas, municiones o componentes que son de uso privativo de las Fuerzas Armadas o la Policía Nacional, sin afectar a las armas de fuego permitidas para uso civil, reformando el Código Orgánico Integral Penal?

-¿Está usted de acuerdo con que las armas, sus partes o piezas, explosivos, municiones, o accesorios que fueron instrumentos u objeto material de un delito, puedan destinarse al uso inmediato de la Policía Nacional o las Fuerzas Armadas reformando el Código Orgánico Integral Penal?

-¿Está usted de acuerdo con que el Estado proceda a ser el titular (propietario) de los bienes de origen ilícito o injustificado, simplificando el procedimiento de la Ley Orgánica de Extinción de Dominio?

Con información de Ana María Cañizares y Marlon Soto.