(CNN) -- El poderoso dólar estadounidense se fortaleció la semana pasada, en una señal positiva para el poder adquisitivo de los estadounidenses.

El índice del dólar estadounidense, que mide la fortaleza de la divisa frente a seis de sus pares, cerró el martes en 106,26, su nivel más alto desde principios de noviembre. La notable fortaleza de la economía estadounidense es una de las principales razones del repunte del dólar durante la semana pasada.

Los datos más recientes sobre el gasto minorista publicados este martes mostraron que los estadounidenses siguen abriendo sus billeteras, y otras cifras publicadas a principios de mes muestran que el mercado laboral estadounidense sigue siendo sólido y que el sector manufacturero del país está en expansión.

Los responsables de la Reserva Federal afirmaron que la resistencia de la economía les permite mantener las tasas en su nivel más alto en 23 años, a la espera de más pruebas de que la inflación se dirige hacia su objetivo del 2%. El banco central recorta las tasas si está claro que la economía se contrae, ya que también es responsable de maximizar el empleo además de estabilizar los precios.

Sin embargo, hay indicios de que el enfriamiento de la inflación se estancó. Marzo fue el tercer mes consecutivo en el que la inflación superó las previsiones. La inflación general se ha visto impulsada recientemente por la subida de los precios de la gasolina y el persistente aumento de los costos de la vivienda.

La gobernadora de la Reserva Federal, Michelle Bowman, sugirió en un discurso este miércoles que el banco central podría tener que volver a subir los las tasas o retrasar más la primera bajada de ellas, ya que "hay mucha actividad en los mercados financieros y mucho crecimiento continuado que no habríamos esperado si la política fuera suficientemente restrictiva".

Pero la solidez de la economía estadounidense no es lo único que ha elevado el dólar.

Before the Bell habló con Claudio Irigoyen, responsable de economía global de Bank of America, sobre la subida del dólar y lo que significa para los estadounidenses y el mundo.

Esta entrevista fue editada para mayor claridad.

¿Qué impulsa la subida del dólar, además de la resistencia de la economía estadounidense?

Claudio Irigoyen: El dólar se fortalece por una combinación de razones. No es sólo que la Reserva Federal haya dicho que no va a bajar las tasas pronto, lo que provocó una revalorización de los mercados. También es que la economía estadounidense va mejor que el resto de los principales bloques regionales, incluida la zona euro. La mayoría de las sorpresas en el crecimiento siguen viniendo de Estados Unidos.

También se debe a que cada vez que se produce una conmoción geopolítica, se produce una huida hacia componentes de calidad, lo que ayuda al dólar. Y si siguen produciéndose incidentes en Medio Oriente, esas conmociones causarán un repunte de los precios de la energía, y esas conmociones tienen un efecto proporcionalmente mayor en Europa y Japón, pero no tanto en Estados Unidos, que es más independiente energéticamente.

¿Qué significa un dólar fuerte para los estadounidenses?

Para los estadounidenses, el poder adquisitivo del dólar es mayor y el consumo seguirá siendo fuerte. La gente viajará más al extranjero, probablemente. Las importaciones son más baratas, así que importarán más. Pero, obviamente, si eso ocurre, entonces el resto del mundo está financiando alegremente el déficit por cuenta corriente del país. (Una "cuenta corriente" es un registro de las transacciones de un país con el resto del mundo, incluyendo importaciones, exportaciones, pagos y otras transferencias. Y se produce un déficit cuando el gasto supera a la producción, lo que da lugar a importaciones netas).

¿Qué significa el repunte del dólar a escala internacional?

No es necesariamente malo para otras economías porque si tienes una moneda más débil, eso debería ayudar a tus exportaciones, y así es como se reequilibra la economía mundial. Sin embargo, la fortaleza del dólar no es un choque exógeno, sino una reacción endógena del mercado al hecho de que a Estados Unidos le va mejor que al resto.

No creo que vaya a tener un debilitamiento del dólar hasta que haya más convergencia en el crecimiento o en la política monetaria. Hay un margen muy estrecho en el que el dólar puede debilitarse, y eso suele ocurrir cuando China, en relación con la tendencia, va mejor que Estados Unidos. A pesar de las cifras mejores de lo esperado en el primer trimestre en China, todavía no lo vemos. Y de nuevo, los riesgos geopolíticos tienen que desaparecer del mapa, pero todo indica que de aquí a las elecciones estadounidenses, los riesgos geopolíticos se mantendrán.