(Crédito: Policía de Ecuador)

(CNN Español) -- La Policía de Ecuador y el Ministerio del Interior dieron detalles este lunes de cómo fue la recaptura de Fabricio Colón Pico, alias “Capitán Pico”, uno de los presuntos cabecillas de la banda de Los Lobos y sospechoso de liderar un supuesto plan para matar a la fiscal general del Estado, Diana Salazar.

El comandante de la Policía, César Zapata, detalló que a través de la línea 131 —número habilitado por el Gobierno para denunciar a grupos terroristas— se logró obtener información que ayudó a dar con el paradero de Colón Pico en la zona de Puerto Quito, en la provincia de Pichincha. Colón Pico figuraba como uno de los delincuentes más buscados por el eje de seguridad de Ecuador.

Zapata indicó que durante la operación de captura la Policía fue recibida con disparos, pese a ello no hubo fallecidos durante la incursión en una finca cacaotera donde se encontraba alias “Capitán Pico” junto a su hermana y otras cuatro personas que también fueron capturadas.

“El operativo fue limpio a pesar de que la Policía fue recibida a bala, no hubo bajas (…) La Policía no descansa en la lucha contra el crimen organizado, no vamos a descansar hasta tener tras las rejas a todos los terroristas que afectan al país”, precisó Zapata.

Colón Pico se había fugado de la cárcel de Riobamba el pasado 8 de enero, en medio de la tensión carcelaria y otros hechos de violencia en el país y que llevaron a que el presidente Daniel Noboa decretara el estado de excepción el 9 de enero por “grave conmoción interna”.

publicidad

Según la Policía, este hombre enfrenta unos 21 procesos por varios delitos, entre ellos: delincuencia organizada, asociación ilícita, tenencia de armas de fuego no autorizadas, robo, robo calificado, organización o financiamiento para la producción y tráfico de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización, intimidación, tráfico de armas y el más reciente por intimidación dentro de un presunto plan para matar a la fiscal del Estado, Diana Salazar.

Además, la institución informó que durante la captura se incautaron siete teléfonos celulares que serán evaluados, armas de fuego, un fusil y dinero en efectivo.

Entre los cinco detenidos también figuran otros dos hombres que se fugaron junto a Colón Pico de la cárcel de Riobamba a solo pocos días de que alias “Capitán Pico” fuera capturado.

CNN está intentando conocer si Colón Pico ya cuenta con defensa legal o lo asumirá la defensoría pública.

Así ingresó la Policía a capturar a Colón Pico

El general Freddy Sarzosa, director de investigaciones de la Policía, explicó que una vez que la Policía tuvo conocimiento de la fuga de Fabricio Colón Pico de la cárcel de Riobamba, en enero, se conformó una unidad de agentes investigadores con capacidades tecnológicas para diseñar una línea de tiempo y posibles ubicaciones geográficas del sospechoso.

“Se pudo establecer un espacio físico de territorio donde Colón Pico albergaba a su brazo armado (…) Tenía personas que le apoyaban logísticamente, con abastecimiento operativo y económico”, dijo Sarzosa.

Por otra parte, el general explicó que la Policía tuvo inconvenientes para el ingreso a la finca pues había personas que trabajaban como “campaneros” o vigilantes, que daban aviso a Colón Pico si encontraban personas ajenas al sector, y precisó que se realizaron vigilancias para determinar el lugar donde dormía Colón Pico junto a las otras cuatro personas. En el lugar había conexión a internet, informó la Policía.

La ministra del Interior, Mónica Palencia, indicó que luego de la detención de Colón Pico tendrá que darse la audiencia que corresponde y será el servicio penitenciario el que decida, en coordinación con el juez de la causa, enviarlo a la prisión que se designe.

“Todos sabemos lo que significa Colón Pico, se volvió un símbolo. La Policía no cesó jamás de una búsqueda profesional (…) Pueden tener certeza que no estoy a favor de la seguridad para hacer política, sino hacer políticas de seguridad. Es un tema serio y creo que ya el pueblo ecuatoriano se ha pronunciado sobre lo que quiere, la Policía requiere todo nuestro respaldo, así como las Fuerzas Armadas y tenemos que actuar en un solo puño a favor de la seguridad”, puntualizó.

Según un informe reciente compartido con CNN por la Policía Nacional, el número de muertes violentas en el país se ha reducido en un 19% en el primer trimestre del año. De acuerdo con el reporte, los homicidios pasaron de 1.688 entre el 1 de enero y el 2 de abril de 2023 a 1.367 en el mismo periodo de 2024

Este domingo, los ecuatorianos aprobaron en una consulta popular y referendo 9 de las 11 preguntas planteadas por el Gobierno para reforzar la seguridad con el apoyo de las Fuerzas Armadas, incrementar las penas para delitos graves, permitir la extradición de ecuatorianos, trasladar al Estado los bienes y armas incautadas en operativos contra bandas criminales, entre otros temas que ahora deberán ser sometidos a reformas legales y procedimientos administrativos para su ejecución plena.