Rusia vuelve a atacar infraestructura eléctrica de Ucrania 2:03

(CNN) -- El gobierno de Rusia dijo que el paquete de ayuda a Ucrania aprobado por el Congreso de Estados Unidos "no cambiará la situación en el campo de batalla".

El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, declaró en una llamada telefónica regular con periodistas que "las fuerzas armadas rusas desplegadas en la operación militar especial están mejorando su posición. Y en general la dinámica es absolutamente clara para todos. Y, por supuesto, el dinero que se ha asignado y las armas que se suministrarán con este dinero no supondrán un cambio en esta dinámica".

Peskov afirmó que la ayuda que está a punto de llegar a Ucrania "provocará nuevas bajas entre los ucranianos. Muchos ucranianos morirán".

"También tenemos muy claro que la mayor parte de este dinero, de una forma u otra, se quedará en Estados Unidos. Así que Estados Unidos se enriquecerá y obtendrá dividendos adicionales al tiempo que proporciona ayuda a Ucrania. Por tanto, nada cambia en principio", dijo Peskov este lunes.

"¡Gracias, Estados Unidos!", dice Zelensky

El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky dio las gracias a los legisladores estadounidenses que votaron a favor de nuevos paquetes de ayuda para sus países por valor de miles de millones de dólares.

publicidad

"¡Gracias, Estados Unidos!", escribió Zelensky en su Telegram el sábado, poco después de que la Cámara de Representantes aprobara la largamente aplazada Ley de Asignaciones Suplementarias para la Seguridad de Ucrania por 311 votos a favor y 112 en contra.

La ley forma parte de un paquete más amplio de US$ 95.000 millones de ayuda exterior a Ucrania, Israel y la región Indo-Pacífica. Proporciona casi US$ 61.000 millones para ayudar a Ucrania y otros países de la región a luchar contra Rusia, mientras que la Cámara también aprobó fondos por valor de US$ 26.400 millones para Israel y US$ 8.100 millones para contrarrestar las acciones de China en el Indo-Pacífico.

Zelensky dijo que la decisión mantendría "la historia en el buen camino".

"La democracia y la libertad siempre tendrán importancia mundial y nunca fracasarán mientras Estados Unidos ayude a protegerlas. La vital ley de ayuda estadounidense aprobada hoy por la Cámara impedirá que la guerra se extienda, salvará miles y miles de vidas, y ayudará a nuestras dos naciones a hacerse más fuertes. La paz y la seguridad justas solo pueden alcanzarse a través de la fuerza", añadió Zelensky.

-- Con información de Maria Kostenko y Andrew Carey, de CNN.