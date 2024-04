Última hora del ataque en Irán, la guerra de Israel con Hamas y la situación en Gaza, en vivo: noticias, reacciones y más

Dos detenidos en ataque con embestida en Jerusalén

La policía israelí arrestó a dos sospechosos después de que tres personas resultaron levemente heridas en un ataque con un automóvil en Jerusalén este lunes por la mañana.

La policía dijo que sus fuerzas registraron el área después de lo que describieron como un "ataque terrorista" en la calle Mordechai Tekhelet a las 8 am hora local (1 am ET).

Después del incidente, dos personas, a quienes la policía llamó terroristas, salieron del automóvil con armas y luego las arrojaron y huyeron a pie del lugar. La policía dijo que no habían abierto fuego antes de huir.

"Tras su arresto, los dos fueron llevados para un interrogatorio dirigido por el comandante del distrito de Jerusalén a la Unidad Central del distrito. El interrogatorio se lleva a cabo en cooperación con la Agencia de Seguridad de Israel (ISA)", dijo la policía en un comunicado.

El Centro Médico Shaare Zedek dijo anteriormente que había ingresado a un hombre de 21 años y a un niño de 15 por heridas leves tras el ataque.