Vista de un plato tradicional de ceviche de lubina cocinado por el chef peruano Roberto Madrid en su restaurante Aroma de Mar en Lima el 4 de diciembre de 2023. Crédito: CRIS BOURONCLE/AFP vía Getty Images.

Nota del editor: Mari Rodríguez Ichaso ha sido colaboradora de la revista Vanidades durante varias décadas. Especialista en moda, viajes, gastronomía, arte, arquitectura y entretenimiento. Productora de cine. Columnista de estilo de CNN en Español. Las opiniones expresadas en esta columna son exclusivamente suyas. Lee más artículos de opinión en cnne.com/opinion

(CNN Español) -- Los seres humanos somos muy golosos –especialmente después de la pandemia, parece que el mundo entero es goloso– y no solo en un grupo elitista hay una verdadera obsesión por comer bien, por cocinar, por apreciar la comida gourmet, por aprender sobre gastronomía o sobre los grandes chefs. ¡Es un gran nuevo gran placer!

Hoy en día se habla del “mundo gourmet” como un estilo de vida súper de moda. ¡Y comer rico -y hablar, leer y ver TV sobre ello- es casi una obsesión! ¡Perseguimos la “comida diferente”, totalmente enamorados de ella! ¡Con pasión!

Y, por supuesto, todos tenemos un tipo de cocina favorita: japonesa, italiana, francesa, peruana, cubana, mexicana… ¿o quizás thai o vietnamita?

Se habla de “emparejar vinos” con platos muy especiales. ¡Y los grandes chefs son celebridades que se hacen millonarios abriendo sucursales de sus restaurantes en todo el mundo! ¡En fin, nunca la comida ha sido más comentada ni más deseada!

publicidad

¿Sabes quién inventó el melocotón melba? ¿O el beef wellington? ¿Sabes cuál era el cake favorito de la reina Isabel que todavía se hace en las pastelerías inglesas? ¡Hay varios platos famosos creados por y para aristócratas y royals!

Es una tendencia que ya es parte de nuestro estilo de vida moderno, ¡pero si yo no hubiera visto lo que les voy a contar ahora, no lo creo!

El otro día en Nueva York, paseando en el barrio de Soho, me encuentro una cola gigantesca de gente, enorme, y pienso: “¿pero qué estarán regalando?” “¿Qué es esto?” Pues no estaban regalando nada. Era una fila para entrar en la muy trendy pastelería de Dominique Ansel y poder comprar su última creación: un bagel, o panecillo típico neoyorquino, untado con una crema de escargot. ¡o sea, un bagel con crema de caracoles franceses! ¡Y la gente estaba impaciente y desesperada, haciendo cola alrededor de la manzana, para poderlo comprar!

Esta locura en Nueva York es señal de que ha nacido una nueva tendencia: una intensa obsesión por la comida.

Cada día hay más programas de televisión sobre cocina, más artículos en revistas y periódicos, más entrevistas a chefs que se han hecho famosos -¡verdaderas celebridades!- y tienen clientes superimportantes que los apoyan como grandes estrellas.

Lo veo todos los días: averiguamos quién tiene el mejor cheesecake, la mejor pasta con nuestras codiciadas trufas, sobre quién tiene el mejor croissant y estamos en lista de espera en restaurantes famosos que abren y no tienen mesas por meses y meses. Hay listas vip en muchos lugares, con números telefónicos secretos y especiales para poder reservar mesa en un restaurante de moda. ¡Esa exclusividad es lo último! ¡Yo tengo algunos de esos números y hay que dejar una tarjeta de crédito para garantizar nuestra presencia, porque dejar plantada una reservación en este nuevo mundo gourmet es una mala educación en alto grado!

¿Y por qué esta obsesión? ¿Por qué la comida de pronto es tan importante? ¿Y por qué querer saber sobre el origen de los sabores? ¡Incluso hay celebridades que inventan platos ¡y ves un menú que dice “lasaña a lo Beyoncé”, o “pizza a lo Jennifer López”!

Quizás esta nueva tendencia sea algo psicológico. Y muchos dicen que durante el confinamiento de la pandemia mucha gente empezó a añorar su restaurante favorito y soñaban con poder hacerlo. Se sentían prisioneros en sus casas y muy carentes de sus pequeños placeres gastronómicos. Y que de ahí viene esta nueva obsesión que cada día es más intensa.

¡Y solo basta entrar en Facebook o Instagram para ver los posts de nuestros amigos llenos de divinas fotos de comida y más comida!

A mí siempre me ha gustado la buena cocina, pero me supera esta nueva generación de obsesivos foodies (como le dicen en Estados Unidos). Aunque me encanta conocer los lugares de moda -y cuando voy a Europa, por ejemplo, en Londres, visito Fortnum & Mason, ¡porque es donde en mi opinión venden la mejor mermelada de limón, o lemon curd, del mundo! También me aseguro de ir a los restaurantes de moda porque los chefs cada día preparan cosas más originales y están llenos de glamour y gente cool.

En Brooklyn, por ejemplo, hay una pizzería llamada Lucali que es el delirio de los famosos (DR: cómo lo sabe?) y las colas de limusinas y de carros con security le dan la vuelta a la esquina. Sucede lo mismo en Miami, en Ciudad México y hay un verdadero delirio con ciertos chefs y restaurantes en París, en Madrid, en Los Ángeles… chefs como Nobu Matsuhisa, Dani Garcia, Alain Ducasse, Michelle Bernstein, el genial mexicano Enrique Olvera, o el superchef Gaston Acurio, que ha puesto de moda la deliciosa comida peruana.

En fin, esto es un nuevo mundo, pero se está convirtiendo en parte del mundo normal y corriente de todos los días. Saber sobre comida, sobre platillos y sobre chefs es, sin duda, algo que denota que somos modernos ¡y muy cool!