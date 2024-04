¿Por qué planteó Pedro Sánchez su dimisión com presidente de España? 1:28

(CNN Español) -- La decisión de Pedro Sánchez de reflexionar sobre si debe continuar en su cargo como presidente del Gobierno de España, a raíz de la apertura de una investigación judicial en Madrid contra su esposa por los presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios, ha generado gran sorpresa en el país.

Pero esa denuncia podría no llegar a ningún lado (como le ha pasado a otras impulsadas por Manos Limpias). En la Fiscalía General del Estado le dijeron a CNN este jueves que los fiscales de Madrid apelaron la decisión del juzgado y solicitaron que se archive la investigación. Y una fuente del servicio de fiscales agrega, al hablar con CNN, que no hay indicios de delito alguno en el contenido de la denuncia.

El caso está apenas en diligencias previas, que han sido clasificadas secretas.

La organización Manos Limpias señala a Begoña Gómez de haberse valido del estatus personal de esposa del presidente del Gobierno para recomendar o avalar a empresarios que se presentaban a licitaciones públicas y beneficiar a un allegado en otra licitación, según consta en el documento judicial al que CNN ha tenido acceso.

CNN está intentando verificar si Gómez cuenta con defensa legal para preguntarle sobre el caso.

publicidad

Para sostener tal acusación, el secretario general de esta organización, Miguel Bernad, dijo que se valió de informaciones publicadas por algunos medios de comunicación y que el presidente Sánchez tachó de “medios de marcada orientación derechista y ultraderechista” en su carta pública. Bernad concluye el texto de acusación solicitando que la Justicia llame a testificar tanto a la esposa de Sánchez como a los responsables de los medios que han publicado informaciones que hablarían sobre posibles irregularidades, para que dirima si son verdaderas o no.

Sánchez considera que se trata de “falsedades” e “informaciones espurias” sobre las que su esposa ha impulsado acciones legales para que esos medios rectifiquen.

Bernad respondió con un comunicado en el que asegura que decidió presentar la denuncia debido a que “la Fiscalía no actuaba de oficio, pese a que las referidas noticias llevaban semanas publicándose”. “Será ahora el juez instructor quien deberá comprobar si dichas informaciones periodísticas son ciertas o no. Si las mismas no son ciertas, serán quienes las publicaron quienes deberán asumir la falsedad, pero si no son inciertas, entendemos que la causa judicial deberá proseguir”, añadió Bernad.

Sobre Manos Limpias

Manos Limpias es una organización que menciona entre sus principales objetivos "lograr la independencia del Poder Judicial". Para conseguir esto, agrega, "interponemos todo tipo de denuncias, ante las corrupciones políticas o económicas que lesionen el interés público o general". Además, dice ser contrario a los nacionalismos separatistas.

"Lucharemos siempre por la defensa del orden constitucional de nuestro país, frente a los movimientos separatistas que pretenden disgregarlo", sentencia el sindicato.

Los principales medios españoles reseñan que Manos Limpias suele formular denuncias solo con informaciones periodísticas, sin importar si estas son falsas o no. En varias ocasiones dichas denuncias han sido rechazadas por los tribunales.

Con información de Al Goodman.