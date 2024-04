Resumen de noticias de las tensiones con Irán y la guerra de Israel contra Hamas en Gaza este 28 de abril del 2024

Un barco con 400 toneladas de ayuda alimentaria destinada a Gaza zarpa de Chipre

Un envío desesperadamente necesario de ayuda alimentaria con destino a Gaza partió de Chipre este sábado, semanas después de que los esfuerzos humanitarios en el enclave asediado fueran gravemente interrumpidos tras un mortal ataque aéreo israelí que mató a siete trabajadores de World Central Kitchen (WCK).

La muerte de los trabajadores humanitarios, seis de ellos extranjeros, provocó un escándalo internacional contra Israel, que asumió la responsabilidad de las muertes. El incidente también provocó que al menos tres proveedores de ayuda suspendieran sus operaciones en Gaza, entre ellos WCK, que había sido fundamental para el nuevo y muy promocionado corredor marítimo desde Chipre.

Los Emiratos Árabes Unidos se han asociado ahora con una agencia de ayuda para enviar asistencia crucial a Gaza a través del puerto israelí de Ashdod. Un funcionario de los Emiratos Árabes Unidos le dijo a CNN que el barco cargado con ayuda alimentaria crítica había partido este sábados gracias a una asociación con American Near East Refugee Aid (ANERA).

El barco, llamado "Jennifer", partió del puerto de Larnaca en Chipre a las 9 a.m., hora local (2 a.m. hora ET) y tardará entre 25 y 30 horas en llegar al puerto israelí de Ashdod, según el líder del equipo de respuesta de emergencia de ANERA en la Ribera Occidental, Mohenad Itayam.

Itayam dijo a CNN que las 400 toneladas de ayuda pasarían por la autorización de seguridad israelí a su llegada. Desde allí, se cargarán en camiones que luego se dirigirán hacia el sur hasta el cruce fronterizo de Kerem Shalom antes de ingresar a Gaza.

El funcionario de los Emiratos Árabes Unidos dijo que, en asociación con ANERA, el país "tiene como objetivo brindar ayuda vital al pueblo de Gaza" y que la primera ventana de oportunidad para que los camiones partan de Kerem Shalom probablemente sea el miércoles por la mañana.

ANERA preferiría utilizar el cruce de Erez hacia Gaza, pero no está listo para recibir camiones de ayuda, dijo Itayam a CNN, añadiendo que la agencia de ayuda tiene la esperanza de que se abra en una semana o 10 días.

Una vez que la ayuda ingrese a Gaza, Itayam dijo que sus equipos en el terreno, que son "apoyados por miembros de la comunidad y examinados por ANERA", distribuirán físicamente la ayuda, y agregó que la organización está en coordinación con la Coordinación Israelí de Actividades Gubernamentales en el Territorios (COGAT).

El plan es que la mayor parte de la ayuda alimentaria se entregue al norte de Gaza, pero Itayam dijo que dependiendo de la situación de seguridad, ANERA podría considerar enviar un envío también al sur.

"En la actualidad, los Emiratos Árabes Unidos han entregado más de 31.000 toneladas de suministros urgentes, incluidos alimentos, artículos de socorro y médicos, enviados a través de 249 vuelos, 38 lanzamientos aéreos, 1.160 camiones y tres barcos", dijo el funcionario de los Emiratos Árabes Unidos a CNN, y agregó que continuará explorando "todas las vías" para maximizar la entrega de ayuda al enclave.

La noticia de la partida del barco se produjo horas después de que la Marina Real británica anunciara que su barco de apoyo, el "RFA Cardigan Bay" había zarpado de Chipre para apoyar los esfuerzos internacionales para construir un muelle temporal frente a la costa de Gaza.

Estados Unidos ya ha comenzado la construcción del muelle, destinado a ayudar a llevar ayuda humanitaria a Gaza, dijo el Pentágono el jueves.

El barco británico proporcionará "alojamiento a cientos de marineros y soldados estadounidenses que trabajan para establecer el muelle", según un comunicado de la Royal Navy.

"Es fundamental que establezcamos más rutas para que la ayuda humanitaria vital llegue al pueblo de Gaza", dijo el Secretario de Defensa del Reino Unido, Grant Shapps, añadiendo que la tripulación del barco británico es "fundamental para la contribución del Reino Unido al plan multinacional para ampliar en gran medida el flujo de ayuda a Gaza".

El comunicado continúa diciendo que las fuerzas británicas han estado trabajando con equipos estadounidenses en Estados Unidos, así como en Chipre, para "desarrollar conjuntamente la ruta marítima más segura y eficaz".

Un alto funcionario militar estadounidense confirmó el jueves que ya estaban en camino de "comenzar a entregar asistencia humanitaria a Gaza desde el mar a principios de mayo".

En Gaza, la ayuda ha ido llegando lentamente, pero las agencias de ayuda dicen que no es suficiente para brindar un alivio adecuado a los palestinos.

"La gente necesita asistencia alimentaria todos los días y podemos recibir camiones todos los días, pero no la suficiente", dijo anteriormente Matthew Hollingworth, del Programa Mundial de Alimentos.

Los 2,2 millones de habitantes de Gaza no tienen suficiente comida para comer, y se prevé que la mitad de la población al borde de la hambruna llegue al norte "en cualquier momento entre mediados de marzo y mayo", según la Clasificación Integrada de Fases de Seguridad Alimentaria (IPC).

Nadeen Ebrahim, Jeremy Diamond, Eugenia Yosef, Alex Marquardt y Mostafa Salem de CNN contribuyeron con el reportaje.