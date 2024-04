Petro y su gabinete buscan un segundo aire para su gobierno en medio de presión ciudadana en las calles y en las redes sociales

Miles de colombianos salieron a protestar contra Gustavo Petro 2:06

(CNN Español) -- Ministros y altos funcionarios del Gobierno del presidente de Colombia, Gustavo Petro, se reunieron este fin de semana en la ciudad de Paipa, Boyacá, en el centro del país, para evaluar los avances, errores y desafíos en la gestión que el 7 de agosto completará dos años. El mandatario se unió a las discusiones en la tarde de este domingo, escuchó las conclusiones a las que llegaron sus funcionarios y dio pautas sobre lo que será la segunda mitad de su mandato a pocas horas de la marcha del Día del Trabajo, en la que participará con un discurso en la plaza de Bolívar en Bogotá.

"Hemos hablado y nos hemos escuchado. Hemos hablado de nuestros aciertos, para potenciarlos. También de nuestros errores, para corregirlos. Hemos hablado de la necesidad de seguir en permanente comunicación con todo el país", dijo al término de la cumbre el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco.

Las reformas sociales que impulsa el Gobierno en el Congreso fueron tema crucial del encuentro. Luego de que se archivara el 3 de abril la reforma a la salud, por falta de mayorías políticas en el Legislativo, Petro insiste en sacar adelante sus otras iniciativas, entre las que se encuentran la reforma laboral, la del sistema pensional, la de educación y la de justicia, entre otras. Para llegar a este fin, muchos sectores políticos, incluyendo voces de su partido Pacto Histórico, consideran que lo mejor es buscar consensos en medio de las discrepancias.

En ese sentido, el senador Iván Cepeda, un hombre muy cercano a Petro, se mostró en desacuerdo con una Asamblea Constituyente y afirmó que es necesario buscar nuevas alianzas políticas para sacar adelante las reformas. “Y si hay una crítica, que yo creo que es válida para el gobierno actual, otras también las doy por válidas, la ejecución por supuesto, es que no ha sido suficientemente perseverante para lograr ese acuerdo. A pesar de que el presidente ha planteado que es para esto que es este gobierno. ¿Por qué nos pusimos Pacto Histórico si no es para eso? No es posible hacer dos cosas al tiempo: ser absolutamente radical en el Congreso, en las calles, en el debate político y buscar el acuerdo nacional. Y también la idea de una Asamblea Constituyente, yo no estoy de acuerdo con eso”, sostuvo el viernes en el marco de un foro del partido En Marcha, que integra la coalición de gobierno.

Al final del encuentro en Paipa, el ministro del Interior dio a entender que esa podía ser, en adelante, la dinámica de la relación del Poder Ejecutivo con el Poder Legislativo para poder avanzar en el estudio y aprobación de las reformas. "En el Congreso seguiremos llevando propuestas, ideas, proyectos de ley, proyectos de reforma. Entendemos que cuando llegamos al Congreso, llegamos con propuestas, no con órdenes. Ahí se hace un debate democrático y en el debate democrático mejoran nuestras iniciativas”, manifestó Velasco en declaraciones a los medios de comunicación al final de la jornada de evaluación de la gestión del gobierno.

Petro, quien solo estuvo unas pocas horas en la reunión este domingo, no hizo declaraciones. El mandatario tiene previsto participar en las marchas de este miércoles en el marco del Día Internacional del Trabajador, donde fijaría su posición sobre el futuro de las reformas y de su gobierno, luego de las multitudinarias manifestaciones en protesta contra sus políticas sociales, la iniciativa de convocar una Asamblea Constituyente y los cambios en el sistema de salud pública que ha estado implementando tras el hundimiento de la reforma del sector.

"Las marchas multitudinarias de la oposición no fueron debidamente registradas ni medidas por nadie, resultaron reducidas por el presidente que optó por decir que éramos 250.000 en todo el país. El tema sería una anécdota de un gobernante en negación; pero es más que eso. Quiere iniciar algo [así] cómo una guerra de marchas. Abusivamente se tomó las marchas del 1 de mayo que tradicionalmente son masivas en todo el país", sostuvo en un comunicado este lunes la senadora Paloma Valencia del partido de oposición Centro Democrático.

Petro ha dicho públicamente que no va a gobernar más allá del 7 de agosto de 2026, cuando termina su mandato. Pero tampoco un día menos, refiriéndose a lo que él considera un “golpe blando” de la oposición para sacarlo del poder. Hay que esperar el tono y el alcance de su discurso el 1 de mayo para entender cuál será la línea de su mandato en lo que queda de su administración.